Estados Unidos

La lista que vuelve a poner a California en el foco, y deja a una ciudad como la más sucia de Estados Unidos en 2026

San Bernardino encabeza por segundo año seguido, seguida por Los Ángeles, Detroit, Reading y Ontario, en un top 10 donde el estado suma cuatro lugares, mientras Newark aparece sexta por la insatisfacción ambiental de sus habitantes

Guardar
California concentró parte de los peores indicadores, con nueve ciudades entre las de menor calidad del aire por emisiones, tráfico vehicular e incendios forestales (AP Foto/Etienne Laurent)
California concentró parte de los peores indicadores, con nueve ciudades entre las de menor calidad del aire por emisiones, tráfico vehicular e incendios forestales (AP Foto/Etienne Laurent)

San Bernardino fue señalada como la ciudad más sucia de Estados Unidos en 2026 por segundo año consecutivo, en una clasificación nacional que evaluó 303 grandes ciudades a partir de contaminación, basura, vivienda y satisfacción de los residentes, y que volvió a mostrar el peso de California en los problemas urbanos ligados a la calidad del aire.

El estudio, citado por El Diario NY, fue elaborado por LawnStarter con datos de la Agencia de Protección Ambiental, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Oficina del Censo y County Health Rankings.

PUBLICIDAD

Cada ciudad recibió una puntuación sobre 100, donde los valores más altos reflejaron mayores problemas de limpieza, contaminación y calidad de vida.

Más allá del ranking, el informe situó el problema en una escala nacional: el estudio Keep America Beautiful 2026 estimó que hay 35.000 millones de piezas de basura dispersas en calles, parques, playas y otros espacios públicos del país.

PUBLICIDAD

Entre los residuos más frecuentes aparecen las colillas de cigarrillos, identificadas como el desecho inorgánico más común en el entorno urbano.

Un lago con árboles de distintas especies en sus orillas e islas, un muelle de concreto en primer plano, un puente de madera al fondo y montañas bajo un cielo despejado
San Bernardino fue señalada como la ciudad más sucia de Estados Unidos en 2026 por segundo año consecutivo en un ranking de 303 ciudades (Captura Google Maps)

California concentró los peores indicadores por calidad del aire y basura urbana

California concentró buena parte de los peores resultados. Nueve ciudades del estado registraron los niveles más bajos de calidad del aire, un cuadro que el informe asoció con emisiones, tráfico vehicular e incendios forestales.

LawnStarter ubicó a San Bernardino en el primer lugar, seguida por Los Ángeles, Detroit, Reading y Ontario. El top 10 se completó con Newark, Phoenix, Jersey City, Las Vegas y Corona.

La posición de San Bernardino se explicó por una combinación de mala calidad del aire, carreteras con abundante basura, numerosos depósitos de chatarra y una alta proporción de residentes que consideraron grave el problema de la contaminación. La ciudad empató con Ontario en el peor indicador de calidad del aire de toda la medición.

La clasificación también respondió qué ciudades tuvieron los peores resultados en 2026: San Bernardino, Los Ángeles, Detroit, Reading, Ontario, Newark, Phoenix, Jersey City, Las Vegas y Corona. Nueva York quedó fuera de los 10 primeros puestos.

Un edificio de gran altura, varios edificios comerciales, palmeras, una avenida con coches, montañas y farolas bajo un cielo azul despejado
San Bernardino encabezó la clasificación por la mala calidad del aire, la basura en las carreteras, los depósitos de chatarra y la percepción vecinal sobre la contaminación (Captura Google Maps)

Newark y Detroit: insatisfacción ambiental, residuos tóxicos y condiciones de vivienda

Newark, en Nueva Jersey, apareció sexta con una puntuación de 48,06. El informe destacó el elevado nivel de insatisfacción de los habitantes con el estado ambiental de la ciudad, una categoría en la que ocupó el tercer peor lugar entre las 303 localidades evaluadas.

Detroit quedó tercera por factores vinculados con residuos químicos tóxicos, malas condiciones de vivienda y una alta tasa de tabaquismo. Según los datos utilizados en el informe, casi uno de cada cuatro residentes fuma cigarrillos.

Las ciudades más limpias y el nuevo problema de los vapeadores desechables

En el extremo opuesto del listado, South Bend, en Indiana, fue considerada la ciudad más limpia de Estados Unidos. Detrás quedaron Wilmington, en Carolina del Norte; Des Moines, en Iowa; Davenport, también en Iowa; y Athens, en Georgia.

La publicación señaló que el estudio no se limitó a medir contaminación atmosférica o industrial. También incorporó indicadores sobre gestión de residuos, condiciones de vivienda y percepción ciudadana, con el objetivo de reflejar cómo esos factores incidieron en la vida cotidiana.

Otro foco del informe fue el aumento de los cigarrillos electrónicos desechables entre los residuos urbanos. El Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos calculó que se tira un vapeador cada 5,7 segundos, el equivalente a cerca de 500.000 dispositivos por día.

Los Ángeles, entre las ciudades más sucias de Estados Unidos (REUTERS/Carlin Stiehl)
Los Ángeles, entre las ciudades más sucias de Estados Unidos (REUTERS/Carlin Stiehl)

Esos productos contienen baterías de litio, plástico, metales y restos de nicotina, materiales que pueden liberar sustancias tóxicas en el suelo y el agua cuando se descartan de forma incorrecta.

También pueden causar incendios en camiones recolectores o plantas de tratamiento por las baterías que llevan en su interior.

Las autoridades ambientales recomiendan llevar los vapeadores a centros especializados en residuos peligrosos o a jornadas autorizadas de recolección. El medio remarcó que no deben depositarse en contenedores convencionales de reciclaje, aunque incluyan partes plásticas.

Temas Relacionados

CaliforniaCalidad del aireBasuraContaminación del aireEstados UnidosLos ÁngelesSan BernardinoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump denuncia daños por vandalismo en el Reflecting Pool: anuncia arrestos y ordena restauración

El presidente vinculó la detención de varios sospechosos con los daños al emblemático estanque de Washington D.C. y exigió una reparación inmediata por los destrozos y la proliferación de algas

Donald Trump denuncia daños por vandalismo en el Reflecting Pool: anuncia arrestos y ordena restauración

El calor y los pronósticos de tormenta en Miami amenazan el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial

El encuentro de este domingo a las 18 podría verse condicionado por humedad alta, descargas eléctricas cercanas, ráfagas de viento y chaparrones de avance lento, con alertas meteorológicas activas para el sureste de Florida

El calor y los pronósticos de tormenta en Miami amenazan el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial

Condiciones especiales para quienes asisten al Mundial en Miami Stadium: controles, traslados y alternativas

La ciudad implementa operativos inéditos durante el certamen, estableciendo restricciones en accesos, limitaciones para el transporte privado y múltiples propuestas para quienes prefieran seguir la competencia en otros espacios

Condiciones especiales para quienes asisten al Mundial en Miami Stadium: controles, traslados y alternativas

Cinco personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una estructura en un icónico hotel de Florida

Los afectados recibieron asistencia inicial de personas que estaban en el lugar y luego de paramédicos, después de que un gazebo cediera ante las intensas ráfagas de viento al aire libre

Cinco personas fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una estructura en un icónico hotel de Florida

Hombre de 51 años muere tras caer durante concierto de Goose en el Madison Square Garden

El público quedó impactado cuando un asistente cayó desde una de las zonas más altas del estadio neoyorquino, mientras la banda estadounidense continuaba su presentación y los servicios de emergencia desplegaban un rápido operativo en el lugar

Hombre de 51 años muere tras caer durante concierto de Goose en el Madison Square Garden

TECNO

GTA 6 ya tiene fecha para reservar pero no llegará a PC todavía: cuál es la razón

GTA 6 ya tiene fecha para reservar pero no llegará a PC todavía: cuál es la razón

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: cómo fue la competencia digital y de algoritmos con Iván Cepeda

Instagram se renueva 100% y cambia cómo hacer publicaciones: aplica para fotos y videos

Quién es el arquero de Curazao, a cuántos Mundiales ha ido y más preguntas de él en Google

Alexa+ reserva restaurantes por ti: la función de Amazon que encuentra mesa gratis

ENTRETENIMIENTO

Morgan Freeman debuta en la música con un álbum dedicado al blues

Morgan Freeman debuta en la música con un álbum dedicado al blues

Victoria Beckham celebra el “Día del Padre” con fotos antiguas en las que aparece Brooklyn pese a la disputa familiar

Jennifer Lopez bromeó sobre sus relaciones: “Podría dar una charla TED, tengo un doctorado en narcisistas”

Esta es la única condición que Colin Farrell tiene para hacer otra temporada de ‘El Pingüino’

Sandra Bullock comparte fotografías inéditas de sus hijos junto a su difunto padre

MUNDO

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump volvió a cuestionar a Meloni por su falta de apoyo frente a la amenaza nuclear iraní: “No están ahí para defendernos”

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla