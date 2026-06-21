La lista que vuelve a poner a California en el foco, y deja a una ciudad como la más sucia de Estados Unidos en 2026

California concentró parte de los peores indicadores, con nueve ciudades entre las de menor calidad del aire por emisiones, tráfico vehicular e incendios forestales (AP Foto/Etienne Laurent)

San Bernardino fue señalada como la ciudad más sucia de Estados Unidos en 2026 por segundo año consecutivo, en una clasificación nacional que evaluó 303 grandes ciudades a partir de contaminación, basura, vivienda y satisfacción de los residentes, y que volvió a mostrar el peso de California en los problemas urbanos ligados a la calidad del aire.

El estudio, citado por El Diario NY, fue elaborado por LawnStarter con datos de la Agencia de Protección Ambiental, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Oficina del Censo y County Health Rankings.

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Cada ciudad recibió una puntuación sobre 100, donde los valores más altos reflejaron mayores problemas de limpieza, contaminación y calidad de vida.

Más allá del ranking, el informe situó el problema en una escala nacional: el estudio Keep America Beautiful 2026 estimó que hay 35.000 millones de piezas de basura dispersas en calles, parques, playas y otros espacios públicos del país.

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Entre los residuos más frecuentes aparecen las colillas de cigarrillos, identificadas como el desecho inorgánico más común en el entorno urbano.

San Bernardino fue señalada como la ciudad más sucia de Estados Unidos en 2026 por segundo año consecutivo en un ranking de 303 ciudades (Captura Google Maps)

California concentró los peores indicadores por calidad del aire y basura urbana

California concentró buena parte de los peores resultados. Nueve ciudades del estado registraron los niveles más bajos de calidad del aire, un cuadro que el informe asoció con emisiones, tráfico vehicular e incendios forestales.

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LawnStarter ubicó a San Bernardino en el primer lugar, seguida por Los Ángeles, Detroit, Reading y Ontario. El top 10 se completó con Newark, Phoenix, Jersey City, Las Vegas y Corona.

La posición de San Bernardino se explicó por una combinación de mala calidad del aire, carreteras con abundante basura, numerosos depósitos de chatarra y una alta proporción de residentes que consideraron grave el problema de la contaminación. La ciudad empató con Ontario en el peor indicador de calidad del aire de toda la medición.

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La clasificación también respondió qué ciudades tuvieron los peores resultados en 2026: San Bernardino, Los Ángeles, Detroit, Reading, Ontario, Newark, Phoenix, Jersey City, Las Vegas y Corona. Nueva York quedó fuera de los 10 primeros puestos.

San Bernardino encabezó la clasificación por la mala calidad del aire, la basura en las carreteras, los depósitos de chatarra y la percepción vecinal sobre la contaminación (Captura Google Maps)

Newark y Detroit: insatisfacción ambiental, residuos tóxicos y condiciones de vivienda

Newark, en Nueva Jersey, apareció sexta con una puntuación de 48,06. El informe destacó el elevado nivel de insatisfacción de los habitantes con el estado ambiental de la ciudad, una categoría en la que ocupó el tercer peor lugar entre las 303 localidades evaluadas.

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Detroit quedó tercera por factores vinculados con residuos químicos tóxicos, malas condiciones de vivienda y una alta tasa de tabaquismo. Según los datos utilizados en el informe, casi uno de cada cuatro residentes fuma cigarrillos.

Las ciudades más limpias y el nuevo problema de los vapeadores desechables

En el extremo opuesto del listado, South Bend, en Indiana, fue considerada la ciudad más limpia de Estados Unidos. Detrás quedaron Wilmington, en Carolina del Norte; Des Moines, en Iowa; Davenport, también en Iowa; y Athens, en Georgia.

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La publicación señaló que el estudio no se limitó a medir contaminación atmosférica o industrial. También incorporó indicadores sobre gestión de residuos, condiciones de vivienda y percepción ciudadana, con el objetivo de reflejar cómo esos factores incidieron en la vida cotidiana.

Otro foco del informe fue el aumento de los cigarrillos electrónicos desechables entre los residuos urbanos. El Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos calculó que se tira un vapeador cada 5,7 segundos, el equivalente a cerca de 500.000 dispositivos por día.

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Los Ángeles, entre las ciudades más sucias de Estados Unidos (REUTERS/Carlin Stiehl)

Esos productos contienen baterías de litio, plástico, metales y restos de nicotina, materiales que pueden liberar sustancias tóxicas en el suelo y el agua cuando se descartan de forma incorrecta.

También pueden causar incendios en camiones recolectores o plantas de tratamiento por las baterías que llevan en su interior.

Las autoridades ambientales recomiendan llevar los vapeadores a centros especializados en residuos peligrosos o a jornadas autorizadas de recolección. El medio remarcó que no deben depositarse en contenedores convencionales de reciclaje, aunque incluyan partes plásticas.

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