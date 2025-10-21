Estados Unidos

JD Vance llegó a Israel para supervisar la aplicación del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas

La visita del vicepresidente estadounidense incluye reuniones con las principales autoridades israelíes y un recorrido por la base internacional que controlará el cumplimiento de la tregua en la Franja de Gaza

La llegada del vicepresidente de Estados Unidos a Israel

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Tel Aviv con el objetivo de supervisar la aplicación del alto al fuego pactado entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

La visita, que se enmarca en un despliegue diplomático de alto nivel, responde al interés de Washington por mantener vigente el acuerdo y evitar un repunte en las hostilidades.

Vance, acompañado por la segunda dama Usha Vance, fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion por el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin.

Fuentes del gobierno estadounidense señalaron que la agenda incluye reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, además de un desplazamiento al sur de Israel para visitar el centro de operaciones de la fuerza internacional que supervisará la tregua.

El viaje del vicepresidente estadounidense se produce en paralelo a la presencia en Israel de otros altos funcionarios de la administración de Donald Trump.

La visita del vicepresidente estadounidense
La visita del vicepresidente estadounidense incluye reuniones con las principales autoridades israelíes y un recorrido por la base internacional que controlará el cumplimiento de la tregua en la Franja de Gaza (Nathan Howard/REUTERS)

El enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner, mantuvieron reuniones previas con la dirigencia israelí centradas en los mecanismos para consolidar la tregua.

Según fuentes israelíes, la conversación entre Netanyahu, Witkoff y Kushner fue calificada internamente como “muy buena”, sin que se hayan divulgado fotografías ni declaraciones públicas tras el encuentro.

En Washington, crecen las inquietudes respecto a la solidez de la tregua. Medios estadounidenses reportaron que parte de la administración estadounidense teme que Netanyahu pueda decidir romper el alto al fuego y reanudar la ofensiva militar en Gaza. Funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados declararon que la misión de Vance y la delegación estadounidense busca “presionar a Israel para que respete el acuerdo” y evitar un colapso de la paz alcanzada.

Vance, acompañado por la segunda
Vance, acompañado por la segunda dama Usha Vance, fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion por el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin (Nathan Howard/REUTERS)

El propio acuerdo estipula la devolución de todos los rehenes en poder de Hamas, tanto vivos como muertos, como una de sus condiciones centrales.

Sobre las “dificultades” informadas por Hamas para localizar los cuerpos de 15 rehenes muertos, Estados Unidos gestiona con Turquía el envío de un equipo especializado en la recuperación de restos en zonas de conflicto.

A raíz de la llegada de la delegación estadounidense, la policía israelí implementó un amplio operativo especial de seguridad. Las autoridades anunciaron cortes de rutas principales y bloqueos en los accesos a Jerusalén, especialmente en las inmediaciones de edificios gubernamentales y la Ciudad Vieja.

La implementación de la tregua, alcanzada después de dos años de enfrentamientos, sigue siendo frágil. Israel ha acusado a Hamas de obstaculizar la entrega de cuerpos de rehenes y denunció episodios de violencia en la Franja.

La visita de JD Vance
La visita de JD Vance a Israel responde al interés de Washington por mantener vigente el acuerdo entre Israel y Hamas (Nathan Howard/REUTERS)

Las autoridades israelíes manifestaron preocupación, aunque señalaron que en la última reunión con los enviados estadounidenses ambas partes “establecieron claramente sus acuerdos y no hubo desacuerdos”, indicó un funcionario local.

Desde Tel Aviv, el comando multinacional se prepara para asegurar el cese de hostilidades y responder a posibles cambios en el escenario local.

Washington mantiene su posición de respaldo a la tregua y, según colaboradores de Vance, el vicepresidente “insiste en la necesidad de mantener la paz sobre el terreno”.

La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las conversaciones mientras se suceden contactos para prevenir que el pacto se vea amenazado. Las próximas 48 horas serán decisivas en el equilibrio entre la presión diplomática y la estabilidad acordada tras dos años de guerra en Gaza.

(Con información de EFE y AFP)

