Alerta en el Caribe por la posible formación de la tormenta tropical Melissa

El Invest 98L se desplaza sobre las islas de Barlovento, bajo estricta vigilancia de meteorólogos del NHC. (NHC)

La posible formación de la depresión tropical o tormenta tropical Melissa en el Caribe mantiene en alerta a las autoridades y residentes de la región, mientras el sistema identificado como Invest 98L avanza hacia el oeste sobre las islas de Barlovento.

Según FOX Weather, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) incrementó de nuevo las probabilidades de desarrollo para este fenómeno, que podría transformarse en las próximas horas en la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por FOX Weather, la Invest 98L se encuentra en fase de organización, aunque los recientes datos satelitales y observaciones de superficie apuntan que el sistema aún no presenta una circulación cerrada.

Lluvias intensas y ráfagas de viento afectan las islas de Barlovento y Sotavento por el paso de la Invest 98L. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de ello, “la actividad de lluvias y tormentas asociada a la onda tropical ya empieza a mostrar signos de organización”, detalló el reporte. Este tipo de sistemas reciben la denominación de “invest” por parte del NHC cuando entran en seguimiento especial debido al potencial de desarrollo ciclónico durante los siguientes siete días.

El pronóstico indica que la Invest 98L atraviesa las islas de Barlovento desplazándose al oeste a una velocidad de entre 32 y 40 kilómetros por hora (20-25 mph). Especialistas del NHC advirtieron que esta velocidad podría limitar el desarrollo inmediato del sistema, aunque las previsiones señalan que las condiciones ambientales serán más favorables para su fortalecimiento cuando desacelere sobre el Caribe central a mitad de la semana.

El especialista en huracanes de FOX Weather, Bryan Norcross, explicó que existen dos escenarios principales para el comportamiento del sistema. “Un conjunto de proyecciones prevé que el sistema se convierta en la tormenta tropical o incluso huracán Melissa y avance con rapidez hacia el norte o noreste, en dirección a la República Dominicana, Puerto Rico y otras islas cercanas”, afirmó Norcross, citado por FOX Weather.

El sistema Invest 98L podría convertirse en la tormenta tropical Melissa, la número 13 de la temporada del Atlántico 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Otro grupo de predicciones apunta a que el sistema permanecerá débil y permanecerá en el Caribe durante varios días—quizás hasta la próxima semana”, añadió el analista.

El Centro Nacional de Huracanes afirmó que “una depresión tropical probablemente se forme a mediados o finales de esta semana en el Caribe central”. Ante cualquier escenario, las autoridades advierten que se mantendrán condiciones de lluvias intensas y vientos con ráfagas en partes de las islas de Barlovento y Sotavento hasta el lunes por la mañana.

La temporada de huracanes del Atlántico transcurre oficialmente del 1 de junio al 30 de noviembre. Si la Invest 98L alcanza la categoría de tormenta o huracán y recibe el nombre de Melissa, se convertirá en el evento número 13 de la lista de ciclones nombrados en 2025, reportó FOX Weather.