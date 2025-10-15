“Demon Slayer: Infinity Castle” recauda USD 128,6 millones y se convierte en la película extranjera más taquillera

Demon Slayer: Infinity Castle se convierte en la película internacional más taquillera en la historia de Estados Unidos. (Captura de video)

El filme japonés Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle se convirtió en la película internacional más taquillera en la historia de Estados Unidos, según cifras divulgadas tras el fin de semana del 10 al 13 de octubre de 2025, y marcó un récord en la industria cinematográfica del país. Este hito afecta tanto a la comunidad de fanáticos del cine de animación como a los mercados globales, considerando las implicancias para la distribución de contenidos internacionales. El título de Aniplex y Sony Pictures desplazó a la producción china Crouching Tiger, Hidden Dragon, que llevaba 25 años liderando la lista de películas extranjeras más exitosas en el país.

De acuerdo con información publicada por People, Demon Slayer: Infinity Castle alcanzó una recaudación de 128,6 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Datos de la consultora Box Office Mojo confirmaron que el largometraje de anime superó la marca que ostentaba el filme dirigido por Ang Lee desde el año 2000, con una diferencia superior a medio millón de dólares. CNN indicó, citando las mismas fuentes, que el éxito de la cinta también la posicionó como la película animada japonesa más exitosa en Norteamérica, tras su estreno en salas estadounidenses el 12 de septiembre de 2025.

La franquicia de Demon Slayer, creada por Koyoharu Gotouge y adaptada por el estudio de animación Ufotable, suma este logro a una saga iniciada en 2019 con la primera película y expandida a través de cuatro temporadas de la serie de televisión. En 2020, la precuela Mugen Train ya había batido récords en Japón y otros mercados, anticipando una tendencia de impacto global para las producciones de anime en cines fuera de Asia.

¿Cuál es la película internacional más taquillera en Estados Unidos?

Según CNN, Demon Slayer: Infinity Castle ocupa el primer lugar como la película extranjera más exitosa en la historia de la taquilla estadounidense. El largometraje superó a Crouching Tiger, Hidden Dragon al recaudar 128,6 millones de dólares hasta el 13 de octubre de 2025 en el mercado de Estados Unidos, superando el récord que se mantenía desde el año 2000. Solo este título y la cinta dirigida por Ang Lee han logrado superar los 100 millones de dólares en recaudación nacional, según los datos de Box Office Mojo.

El filme japonés de anime supera a Crouching Tiger, Hidden Dragon tras 25 años de liderazgo en la taquilla estadounidense. (Sony Pictures Entertainment via AP)

¿Cuánto recaudó Demon Slayer Infinity Castle en el mundo y qué posición ocupa en 2025?

A nivel global, Demon Slayer: Infinity Castle acumuló 648 millones de dólares hasta mediados de octubre de 2025, de acuerdo con cifras de CNN. Esta cifra lo coloca como la quinta película más exitosa del año en recaudación, por debajo de títulos como Jurassic World Rebirth y A Minecraft Movie. La película japonesa de anime también logró el mayor debut de este tipo de producción en la historia de la taquilla norteamericana, consolidando una tendencia ascendente para el género.

¿Qué récords de taquilla rompió Demon Slayer Infinity Castle en Estados Unidos y Japón?

El estreno de Demon Slayer: Infinity Castle en Estados Unidos implicó varios récords, según lo informado por People:

Mayor recaudación para una película internacional en EE.UU.

Mayor recaudación de una película de anime en la historia norteamericana

Mayor estreno de anime en territorio estadounidenseEn Japón, el filme fue el más rápido en alcanzar los 10.000 millones de yenes después de su lanzamiento el 18 de julio de 2025, rompiendo la marca anterior de su propia precuela Mugen Train.

La recaudación de Demon Slayer: Infinity Castle alcanza los 128,6 millones de dólares en Estados Unidos, según Box Office Mojo. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

¿Quiénes participaron en Demon Slayer Infinity Castle y quiénes son sus responsables?

La película fue dirigida por Haruo Sotozaki y producida por el estudio de animación Ufotable, con distribución a cargo de Sony Pictures y Crunchyroll en el mercado norteamericano, según People. En la versión en inglés participaron voces reconocidas como Channing Tatum, Zach Aguilar, Abby Trott y Rebecca Wang. El largometraje es la continuación directa de la cuarta temporada de la serie de televisión, basada en el manga de Koyoharu Gotouge.

¿Qué películas extranjeras lideran la taquilla en Estados Unidos?

De acuerdo con el ranking actual de Box Office Mojo, los títulos más taquilleros en Estados Unidos son:

Demon Slayer: Infinity Castle (Japón) Crouching Tiger, Hidden Dragon (China) Life is Beautiful (Italia) Godzilla Minus One (Japón) Hero (China) Parasite (Corea del Sur) No se aceptan devoluciones (México) El laberinto del fauno (España-México) Amélie (Francia) Fearless (China)

A nivel global, la película suma 648 millones de dólares y se posiciona como la quinta más exitosa de 2025. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

¿Cómo impacta el éxito de Demon Slayer Infinity Castle en la industria del cine?

La consolidación de Demon Slayer: Infinity Castle como la película internacional más taquillera en Estados Unidos representa una transformación en la industria audiovisual. El fenómeno implica cambios en las estrategias de distribución, inversión y lanzamiento de largometrajes de animación, así como en las adaptaciones al público occidental. Los responsables de Sony Pictures y Crunchyroll han señalado la importancia de reforzar la agenda de estrenos internacionales en países de América y el resto del mundo tras este resultado.

La presencia de producciones japonesas en los mercados occidentales se facilita con doblajes al inglés y alianzas estratégicas, lo que permite ampliar la base de espectadores. El impacto es relevante para cadenas de cine, plataformas digitales y estudios, dada la creciente popularidad de los animes y la expansión del fenómeno más allá del público tradicional.

¿Seguirá en cartelera Demon Slayer Infinity Castle y qué se sabe de sus secuelas?

Demon Slayer: Infinity Castle continúa en cartelera en salas de Estados Unidos y otros territorios, según datos de People. El filme representa la primera entrega de una trilogía planificada por Ufotable que adaptará el desenlace del manga de Koyoharu Gotouge. Las fechas de próximas películas y el pase a plataformas digitales se informarán en los últimos meses de 2025, con altas expectativas de mantener la tendencia de éxito en los mercados globales.