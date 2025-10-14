Estados Unidos

La razón por la que la mayor empresa de envíos del mundo está destruyendo paquetes de clientes en EEUU

Varias personas que esperaban compras vía correo denunciaron mensajes contradictorios por parte de la compañía antes de ser notificados de la destrucción de sus pertenencias

Por Daniela Mérida

Guardar
Las personas que esperan paquetes
Las personas que esperan paquetes han señalado su angustia por las nuevas medidas tomadas por las paqueterías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio en la regulación aduanera de Estados Unidos ha generado una crisis en el servicio de envíos internacionales de UPS, la mayor empresa courier del mundo. Desde el 29 de agosto de este año, todas las importaciones, sin importar su valor, están sujetas a procedimientos aduaneros adicionales y eventuales aranceles, lo que ha provocado la retención y destrucción de paquetes con destino a clientes estadounidenses. De acuerdo con reportes de NBC News, UPS comenzó a eliminar físicamente aquellos envíos que no logran cumplir con los requisitos de información establecidos por las nuevas normas.

Miles de paquetes han quedado varados en los centros de distribución de UPS en Estados Unidos. NBC News informó que los clientes han sufrido retrasos de semanas y constantes cambios en el estado de sus envíos, con mensajes contradictorios sobre el destino de los paquetes. Los problemas incluyen artículos de alto valor como instrumentos musicales, piezas de cristalería, té importado y objetos personales con valor sentimental.

La eliminación de la regla de minimis, que previamente eximía de aranceles a envíos de bajo valor, fuerza a que incluso los paquetes valuados por debajo de 800 dólares deban pasar por controles más estrictos. Esta modificación marcó el fin de un sistema que, desde 2016, permitía el ingreso sin tarifas de mercancías cuyo valor no superaba ese umbral. Entre 2014 y 2024, los registros de envíos de bajo valor aumentaron de 140 millones a 1.360 millones.

Cambios en la normativa y su impacto

UPS es una de las
UPS es una de las empresas de paquetería más grandes del mundo. (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

La entrada en vigor de los nuevos requisitos aduaneros fue impulsada recientemente con el argumento de proteger a empresas nacionales y prevenir el ingreso de productos peligrosos o subvaluados. Según declaraciones del presidente Trump, “es una gran estafa contra nuestro país, contra realmente las pequeñas empresas, y lo hemos terminado. Le pusimos fin”.

La Casa Blanca explicó en julio que la exención de minimis se utilizaba para “evadir aranceles y canalizar opioides sintéticos, así como otros productos inseguros o por debajo del precio de mercado, que perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses”. El resultado directo ha sido que, a partir de la última semana de agosto, cada envío procedente del extranjero debe documentarse de acuerdo con los nuevos estándares, lo que incluye cientos de tarifas distintas según país y producto.

NBC News reportó que los especialistas en servicios de envío han observado un alza en la demanda de asistencia para superar los nuevos filtros aduaneros. Matthew Wasserbach, responsable de una empresa neoyorquina de gestión de importaciones, calificó la situación como “totalmente sin precedentes”.

Procedimiento de UPS ante paquetes retenidos

La empresa ha señalado que
La empresa ha señalado que a todos sus clientes se les advierte tres veces antes de la eliminación de su paquete. (REUTERS/Fred Prouser (UNITED STATES)/File Photo)

De acuerdo con un portavoz de UPS, el 90% de los paquetes son liberados el mismo día de su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, aquellos que no pueden cumplir con los requisitos reciben tres notificaciones para que el remitente proporcione la información faltante; si no hay respuesta, el paquete es destruido conforme a “las regulaciones aduaneras estadounidenses”.

Clientes han descrito la incertidumbre causada por notificaciones opuestas: tras avisos de destrucción, algunos reportes de seguimiento indicaron que sus paquetes aún se encontraban “en camino” o “liberados”. La acumulación de paquetes y las quejas visibles en redes sociales representan un riesgo para la reputación y el negocio de UPS. El valor de mercado de la empresa cayó más de 30% durante el año, una caída que se atribuye al aumento de tarifas, mayor competencia y cambios en los hábitos de consumo.

Temas Relacionados

UPSarancelesservicio de paqueteríacorreo postalestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que los controles de exportación de Beijing sobre tierras raras reflejan la debilidad de su economía. “Están en medio de una recesión/depresión”, aseguró

Scott Bessent acusó a China

Parole humanitario en Estados Unidos: nuevos requisitos y pasos para solicitarlo en 2025

El gobierno estadounidense mantiene vigente el programa de libertad condicional temporal para extranjeros que buscan ingresar al país por motivos urgentes o de interés público

Parole humanitario en Estados Unidos:

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

A pesar de que el gobierno de Trump describe a ese mar y a Venezuela como una gran vía de tránsito y entrada para las drogas que matan a estadounidenses, la gran mayoría del tráfico se produce en el Pacífico

Así es como los narcotraficantes

Powerball resultados 13 de octubre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball resultados 13 de octubre

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

La campaña electoral en el condado de Lonoke, Arkansas, enfrenta a la comunidad con dilemas sobre justicia y protección infantil

Está acusado por matar al
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia avanza sobre la

La Justicia avanza sobre la transmisión en vivo del triple femicidio narco: “Tenemos una persona identificada”

Descubren un efecto sorprendente de la voz materna en el desarrollo cerebral de los bebés

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

Impuestos a la hora de invertir: ¿qué hay que pagarle a ARCA por tener acciones, bonos, depósitos y otras colocaciones?

Comunicado oficial de OpenAI sobre su proyecto en Argentina: qué dijo la empresa de Sam Altman

INFOBAE AMÉRICA
Financiamiento externo: la diferencia nodal

Financiamiento externo: la diferencia nodal en las propuestas de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en Bolivia

Trump dijo que Giorgia Meloni es “una mujer joven y hermosa” y bromeó con el riesgo político de decirlo

Un ataque ruso destruyó camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el sur de Ucrania

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

TELESHOW
El accidente doméstico que alarmó

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi