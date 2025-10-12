Un tiroteo en un popular bar de Carolina del Sur dejó al menos cuatro muertos y 20 heridos

Las autoridades investigan los motivos del tiroteo en un popular bar de Carolina del Norte que dejó cuatro muertos y veinte heridos. (Google Maps)

Un tiroteo masivo en un concurrido bar de St. Helena Island, en Carolina del Sur, dejó al menos cuatro muertos y más de 20 heridos, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort. El incidente ocurrió poco antes de la 1 de la madrugada del domingo en Willie’s Bar and Grill, establecimiento que, según las autoridades, estaba repleto de decenas de personas en el momento del ataque.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varios presentes con heridas de bala y observaron cómo numerosos testigos y víctimas huían hacia negocios cercanos en busca de resguardo, según detalló la Oficina del Sheriff. Entre los heridos, al menos cuatro fueron trasladados a hospitales de la zona en estado crítico, mientras que las identidades de las víctimas aún no han sido divulgadas.

La Oficina informó a través de la red social X que la investigación continúa y solicitó paciencia a la comunidad durante el proceso. Las autoridades confirmaron que están investigando a “personas de interés” relacionadas con el suceso, aunque no se han dado a conocer los motivos detrás del tiroteo ni se han ofrecido detalles adicionales sobre los posibles responsables.

Reacción de autoridades y comunidad

Las autoridades aún buscan esclarecer el motivo del tiroteo en el bar de Carolina del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representante estadounidense Nancy Mace expresó sentirse “completamente desconsolada” ante los hechos, y envió condolencias a las familias de las víctimas a través de sus redes sociales. Por el momento, la oficina del sheriff ha declinado proporcionar más información sobre la investigación en curso.

Los agentes trabajan en la identificación de las víctimas y en la recolección de testimonios para esclarecer lo ocurrido. Testigos relataron a las autoridades que el pánico se apoderó del lugar cuando comenzó la balacera, obligando a muchos a buscar refugio en comercios cercanos hasta que la situación fue controlada.

¿Dónde ocurrió el tiroteo de Carolina del Sur?

Cuatro de los lesionados permanecen en estado crítico, de acuerdo con los reportes de las autoridades. (Google Maps)

Willie’s Bar and Grill se encuentra en St. Helena Island, una zona ubicada aproximadamente a una hora al norte de Hilton Head, conocida por su ambiente turístico y su proximidad a la costa de Carolina del Sur. St. Helena Island está separada del continente por el río Beaufort y una red de arroyos, lo que la convierte en una de las islas más grandes y características de la costa sureste de Estados Unidos.

Su historia incluye colonización francesa, española y británica; además, fue un importante centro agrícola desde la época colonial, con plantaciones que utilizaron mano de obra esclava africana, origen de la cultura Gullah Geechee. Durante la Guerra Civil, la isla fue ocupada por fuerzas de la Unión y allí se fundó en 1862 la Penn School, una de las primeras escuelas para afroamericanos en el Sur, actualmente conocida como Penn Center, museo y centro cultural.