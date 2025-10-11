Estados Unidos

Trump afirmó que la tregua en Gaza “se mantendrá”: “Todos están cansados de pelear”

El presidente estadounidense destacó el alto el fuego tras dos años de conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y resaltó su impacto más allá del enclave palestino

Guardar
Donald Trump REUTERS/Kent Nishimura
Donald Trump REUTERS/Kent Nishimura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes su convencimiento de que el alto el fuego iniciado en Gaza se mantendrá, señalando que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas están “cansados” de pelear.

“La tregua va a mantenerse. Creo que va a mantenerse. Todos están cansados de pelear”, afirmó Trump este viernes ante periodistas en la Casa Blanca tras confirmar su plan de viajar el fin de semana a Israel y Egipto, país mediador en las negociaciones.

En sus declaraciones, Trump detalló que se reunirá con “muchos líderes” el lunes en Egipto para tratar el futuro de la devastada Gaza y apuntó que el encuentro probablemente se realizará en El Cairo. También anticipó que se dirigirá al parlamento israelí durante su visita a Israel ese mismo día.

El mandatario subrayó que el alto el fuego es significativo no solo para Gaza sino para todo el proceso de paz en Medio Oriente. “Gaza es muy importante, pero esto va más allá de Gaza. Esto es paz en Medio Oriente, y es algo hermoso”, dijo. Y añadió: “Ahora quedan algunos focos calientes, pero son muy pequeños... Van a ser muy fáciles de apagar. Esos fuegos se van a extinguir muy rápidamente”.

Los palestinos, que fueron desplazados
Los palestinos, que fueron desplazados al sur de Gaza por orden de Israel durante la guerra, regresan al norte por una carretera tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja Central de Gaza el 10 de octubre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

Consultado por reporteros sobre el futuro inmediato de Gaza después de la liberación de los rehenes, Trump respondió: “Espero que tengan un gran éxito, lo que yo llamo éxito duradero”.

Al ser interrogado acerca de qué garantías ofreció a los negociadores de Hamas para persuadirlos de que Israel pondría fin a la campaña de bombardeos una vez realizado el intercambio de rehenes, el presidente explicó que empleó un tono firme en sus comunicaciones y advirtió sobre las posibles consecuencias. “¿Qué hice con respecto a ellos? Bueno, hablé un poco duro... Ellos sabían que la represalia sería tremenda. Insostenible. Habría sido una aniquilación total”, afirmó el mandatario estadounidense.

Sobre el ambiente posterior al anuncio del alto el fuego, Trump describió escenas de celebración observadas en diversos países. “Vi a israelíes bailando en las calles. Pero también vi bailes en Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y muchos otros países. Vi que en Egipto estaban bailando”.

Con el acuerdo sobre Gaza, Donald Trump ha conseguido una victoria diplomática significativa, aunque persisten numerosos desafíos en el camino hacia la “paz eterna” en Medio Oriente que el presidente estadounidense asegura vislumbrar. El alto el fuego, anunciado por el ejército israelí y en vigor desde el viernes a las 09:00 GMT, implica la liberación de rehenes por parte de Hamas en las siguientes 72 horas como parte esencial del acuerdo.

El primer ministro israelí Benjamin
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu encazó el jueves la reunión de gabinete convocada para aprobar el acuerdo con Hamas de intercambio de rehenes por prisioneros. A su lado estuvieron sentados los estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente

Este avance posiciona a Trump entre los pocos mandatarios estadounidenses en dos décadas que logran un pacto concreto entre Israel y los palestinos, un éxito que reconoce la comunidad internacional. Analistas como Aaron David Miller, ex asesor de varios secretarios de Estado, subrayaron para la AFP que “cualquier acuerdo entre israelíes y palestinos, especialmente si es indirecto entre Israel y Hamas, es un logro extraordinario”. Miller destacó además el papel determinante de Trump al presionar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un tema clave para la política israelí, una maniobra inédita en la diplomacia estadounidense reciente.

El mandatario republicano también contempla reactivar los Acuerdos de Abraham, firmados entre Israel y países árabes durante su anterior mandato. En las actuales negociaciones en Egipto participa su yerno Jared Kushner, uno de los arquitectos de esos acuerdos, junto al empresario Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente.

El proceso que comienza tras la tregua enfrenta exigencias mayúsculas; el plan de paz de Trump establece como objetivo el desarme de Hamas, la conformación de una fuerza de seguridad internacional y la creación de una nueva estructura de gobernanza en Gaza ajena a ese movimiento. Estas condiciones, sumadas a la reconstrucción del territorio devastado y a la coordinación internacional, suponen un reto técnico y político aún bajo incertidumbre.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIsraelGazaHamasúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Checa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: temperatura y

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Pronóstico del clima para mañana

Texas: Pronóstico del tiempo en San Antonio para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Texas: Pronóstico del tiempo en

Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz: “Fue muy amable de su parte”

El presidente estadounidense celebró el gesto de la líder opositora venezolana, quien recibió el galardón por su lucha por la democracia en Venezuela. Desde la Casa Blanca, el mandatario reivindicó su papel en acuerdos internacionales y criticó al Comité del Nobel por “anteponer la política”

Donald Trump agradeció a María

Monstruo: La historia de Ed Gein arrasa en su semana de estreno en Netflix de Estados Unidos

La serie biográfica del “carnicero de Plainfield” apunta a ser la más exitosa del mes en la plataforma de streaming a nivel mundial

Monstruo: La historia de Ed
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte exhibió su

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de dos agujeros negros girando en conjunto

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

TELESHOW
Bandana anunció su regreso a

Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”