CBP aclara cómo deben usar el formulario I-94 los inmigrantes con parole en Estados Unidos

El 10 de octubre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) precisó que el formulario I-94 oficializa la admisión legal de inmigrantes que ingresan bajo el régimen de parole y visitantes internacionales. La actualización afecta a quienes requieren respaldo para trámites laborales, académicos o migratorios en el país. Este procedimiento es relevante, puesto que determina cómo se acredita el periodo autorizado de estadía y la situación migratoria ante entidades federales, estatales y privadas.
La CBP aclara que el I-94, que se emite digitalmente en los puntos de ingreso al país, especifica la categoría migratoria, la fecha de entrada y el lapso autorizado de permanencia. De acuerdo con la CBP y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), este comprobante constituye la constancia que solicitan autoridades y empleadores como evidencia de la estancia regular, aunque no implica por sí mismo un estatus migratorio permanente. La digitalización del proceso, la posibilidad de consulta electrónica y una tarifa actualizada para solicitudes terrestres refuerzan la trazabilidad y legitimidad de este documento, según información difundida oficialmente.
La utilización y validez del I-94 para inmigrantes con parole se enmarca en un contexto de reformas y modernizaciones en los sistemas federales de control migratorio. El parole se reconoce como un régimen temporal, ligado a fechas y condiciones específicas sujetas a verificación con documentos oficiales. La transición de formatos físicos a digitales y la incorporación de la app CBP One™ han transformado la forma en que los recién llegados acceden a sus registros de ingreso y cumplen los requisitos legales en Estados Unidos.
¿Qué es el formulario I-94 y para qué sirve?
El formulario I-94 es el documento emitido por la CBP que refleja la admisión y la permanencia autorizada de extranjeros no residentes y beneficiarios de parole. El registro incluye el periodo exacto que la persona puede permanecer en el país y la base legal de su entrada.
La CBP indica que “el formulario I-94 constituye el registro legal de admisión y es el documento que toda persona admitida bajo parole debe mostrar si se le solicita información de ingreso”. El USCIS destaca: “El I-94 es necesario para procesos de contratación, inscripción académica o acceso a servicios, aunque no concede estatus migratorio permanente”.
Uso del I-94 en solicitudes de empleo y estudios
Para personas con parole, el I-94 sirve como comprobante ante empleadores y universidades. El USCIS advierte que con ciertas nacionalidades o permisos especiales, el documento acredita también la autorización temporal de empleo.
¿El formulario I-94 demuestra el estatus legal de inmigrantes con parole en Estados Unidos?
De acuerdo con la CBP, el I-94 es el documento requerido para confirmar la estadía legal durante el periodo autorizado del parole. La agencia aclara: “Este registro digital es la prueba de ingreso y periodo de permanencia concedido para cada visitante o migrante aceptado bajo alguna categoría temporal”. Esta constancia será exigida en inspecciones migratorias, gestiones de cambio de estatus y trámites ante instituciones estatales o empleadores, por lo que es indispensable mantener una copia vigente.
El USCIS subraya que la vigencia del I-94 determina la legalidad de la estadía, pero no se reconoce como estatus migratorio permanente o respaldo automático para obtener residencia.
¿Cómo descargar o consultar el formulario I-94 digital?
La CBP trasladó el trámite hacia plataformas digitales para agilizar el acceso y reducir errores. El formulario puede obtenerse en la web, donde se consulta o descarga el documento vinculando el número de pasaporte y la fecha de ingreso. Desde 2013, los registros de ingresos aéreos o marítimos se generan automáticamente en formato electrónico.
El usuario puede:
- Acceder al historial de entradas y salidas durante la última década.
- Imprimir el I-94 como respaldo físico.
- Consultar la vigencia y el tipo de admisión autorizada.
- Realizar la solicitud anticipada hasta siete días antes del arribo, en puntos de cruce terrestre.
La CBP puso en funcionamiento la app CBP One™, herramienta disponible para la gestión del documento desde dispositivos móviles.
¿Cuánto cuesta y cómo se paga el I-94 para ingresos terrestres?
A partir del 30 de septiembre de 2025, la tarifa del I-94 para viajeros terrestres subió de 6 a 30 dólares estadounidenses, conforme a la actualización de costos de la CBP. El pago y la solicitud se pueden realizar en línea, imprimiendo el comprobante para presentarlo en el puerto de entrada o gestionarlo a través de la app oficial.
¿Quiénes necesitan el formulario I-94 y quiénes están exentos?
Según la CBP, el I-94 es obligatorio para:
- Personas que ingresan con visa de no inmigrante, incluido parole.
- Extranjeros en tránsito temporal, cuyos visados lo requieran.
Están exentos:
- Ciudadanos estadounidenses.
- Titulares de residencia permanente legal (green card).
- Portadores de ciertas visas de inmigrante.
- Ciudadanos canadienses en estadía temporal sin registro programado.
La CBP remarca que la información solicitada comprende nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte, motivo de ingreso y periodo autorizado.
¿Se puede usar el I-94 para extender la estadía o cambiar de estatus migratorio en Estados Unidos?
El formulario I-94 es un requisito para solicitar la extensión de la estadía o el cambio de categoría migratoria, como la conversión de una visa de turista a una de estudiante. El proceso se realiza ante el USCIS, presentando el I-94 como comprobante principal, junto con otros formularios pertinentes, como el I-539.
La vigencia y los datos del I-94 determinarán si el solicitante cumple con los requisitos formales para acceder a una prórroga o recategorización.
¿Qué hacer si el I-94 contiene un error o si se extravía?
La CBP recomienda revisar los datos inmediatamente después de la emisión. Si existen errores o inconsistencias en el formulario, se deben reportar en el mismo punto de entrada o a través del formulario en línea de la CBP. En caso de extravío o requerimiento de una copia adicional, el acceso al registro electrónico permite obtener el documento sin costo extra para quienes hayan ingresado por vía aérea o marítima.
¿Qué impacto tiene en los inmigrantes y qué considerar próximamente?
La digitalización total del I-94 facilita las gestiones de regularización, acceso a servicios y protección de derechos para migrantes bajo parole, visitantes internacionales y empleadores. El seguimiento electrónico da mayor seguridad sobre la vigencia y el historial migratorio, primordial para evitar exceder los límites de estadía y posibles sanciones. La actualización de tarifas y plataformas digitales —tanto la web como la app CBP One™— representa el marco vigente para la tramitación e información migratoria en Estados Unidos. Las autoridades mantienen los canales oficiales abiertos para futuras consultas y eventualidades.