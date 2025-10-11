CBP aclara cómo deben usar el formulario I-94 los inmigrantes con parole en Estados Unidos

La CBP actualiza el uso del formulario I-94 para inmigrantes con parole y visitantes internacionales. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El 10 de octubre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) precisó que el formulario I-94 oficializa la admisión legal de inmigrantes que ingresan bajo el régimen de parole y visitantes internacionales. La actualización afecta a quienes requieren respaldo para trámites laborales, académicos o migratorios en el país. Este procedimiento es relevante, puesto que determina cómo se acredita el periodo autorizado de estadía y la situación migratoria ante entidades federales, estatales y privadas.

La CBP aclara que el I-94, que se emite digitalmente en los puntos de ingreso al país, especifica la categoría migratoria, la fecha de entrada y el lapso autorizado de permanencia. De acuerdo con la CBP y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), este comprobante constituye la constancia que solicitan autoridades y empleadores como evidencia de la estancia regular, aunque no implica por sí mismo un estatus migratorio permanente. La digitalización del proceso, la posibilidad de consulta electrónica y una tarifa actualizada para solicitudes terrestres refuerzan la trazabilidad y legitimidad de este documento, según información difundida oficialmente.

La utilización y validez del I-94 para inmigrantes con parole se enmarca en un contexto de reformas y modernizaciones en los sistemas federales de control migratorio. El parole se reconoce como un régimen temporal, ligado a fechas y condiciones específicas sujetas a verificación con documentos oficiales. La transición de formatos físicos a digitales y la incorporación de la app CBP One™ han transformado la forma en que los recién llegados acceden a sus registros de ingreso y cumplen los requisitos legales en Estados Unidos.

¿Qué es el formulario I-94 y para qué sirve?

El formulario I-94 es el documento emitido por la CBP que refleja la admisión y la permanencia autorizada de extranjeros no residentes y beneficiarios de parole. El registro incluye el periodo exacto que la persona puede permanecer en el país y la base legal de su entrada.

La CBP indica que “el formulario I-94 constituye el registro legal de admisión y es el documento que toda persona admitida bajo parole debe mostrar si se le solicita información de ingreso”. El USCIS destaca: “El I-94 es necesario para procesos de contratación, inscripción académica o acceso a servicios, aunque no concede estatus migratorio permanente”.

Uso del I-94 en solicitudes de empleo y estudios

Para personas con parole, el I-94 sirve como comprobante ante empleadores y universidades. El USCIS advierte que con ciertas nacionalidades o permisos especiales, el documento acredita también la autorización temporal de empleo.

El I-94 digital es clave para acreditar la estadía legal y acceder a trámites en Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

¿El formulario I-94 demuestra el estatus legal de inmigrantes con parole en Estados Unidos?

De acuerdo con la CBP, el I-94 es el documento requerido para confirmar la estadía legal durante el periodo autorizado del parole. La agencia aclara: “Este registro digital es la prueba de ingreso y periodo de permanencia concedido para cada visitante o migrante aceptado bajo alguna categoría temporal”. Esta constancia será exigida en inspecciones migratorias, gestiones de cambio de estatus y trámites ante instituciones estatales o empleadores, por lo que es indispensable mantener una copia vigente.

El USCIS subraya que la vigencia del I-94 determina la legalidad de la estadía, pero no se reconoce como estatus migratorio permanente o respaldo automático para obtener residencia.

¿Cómo descargar o consultar el formulario I-94 digital?

La CBP trasladó el trámite hacia plataformas digitales para agilizar el acceso y reducir errores. El formulario puede obtenerse en la web, donde se consulta o descarga el documento vinculando el número de pasaporte y la fecha de ingreso. Desde 2013, los registros de ingresos aéreos o marítimos se generan automáticamente en formato electrónico.

El usuario puede:

Acceder al historial de entradas y salidas durante la última década.

Imprimir el I-94 como respaldo físico.

Consultar la vigencia y el tipo de admisión autorizada.

Realizar la solicitud anticipada hasta siete días antes del arribo, en puntos de cruce terrestre.

La CBP puso en funcionamiento la app CBP One™, herramienta disponible para la gestión del documento desde dispositivos móviles.

La tarifa del I-94 para ingresos terrestres sube a 30 dólares desde septiembre de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cuánto cuesta y cómo se paga el I-94 para ingresos terrestres?

A partir del 30 de septiembre de 2025, la tarifa del I-94 para viajeros terrestres subió de 6 a 30 dólares estadounidenses, conforme a la actualización de costos de la CBP. El pago y la solicitud se pueden realizar en línea, imprimiendo el comprobante para presentarlo en el puerto de entrada o gestionarlo a través de la app oficial.

¿Quiénes necesitan el formulario I-94 y quiénes están exentos?

Según la CBP, el I-94 es obligatorio para:

Personas que ingresan con visa de no inmigrante, incluido parole.

Extranjeros en tránsito temporal, cuyos visados lo requieran.

Están exentos:

Ciudadanos estadounidenses.

Titulares de residencia permanente legal (green card).

Portadores de ciertas visas de inmigrante.

Ciudadanos canadienses en estadía temporal sin registro programado.

La CBP remarca que la información solicitada comprende nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte, motivo de ingreso y periodo autorizado.

¿Se puede usar el I-94 para extender la estadía o cambiar de estatus migratorio en Estados Unidos?

El formulario I-94 es un requisito para solicitar la extensión de la estadía o el cambio de categoría migratoria, como la conversión de una visa de turista a una de estudiante. El proceso se realiza ante el USCIS, presentando el I-94 como comprobante principal, junto con otros formularios pertinentes, como el I-539.

La vigencia y los datos del I-94 determinarán si el solicitante cumple con los requisitos formales para acceder a una prórroga o recategorización.

El I-94 es obligatorio para no inmigrantes, pero no otorga estatus migratorio permanente (REUTERS/Jose Luis Gonzalez - RC2SRBAUZLU7)

¿Qué hacer si el I-94 contiene un error o si se extravía?

La CBP recomienda revisar los datos inmediatamente después de la emisión. Si existen errores o inconsistencias en el formulario, se deben reportar en el mismo punto de entrada o a través del formulario en línea de la CBP. En caso de extravío o requerimiento de una copia adicional, el acceso al registro electrónico permite obtener el documento sin costo extra para quienes hayan ingresado por vía aérea o marítima.

¿Qué impacto tiene en los inmigrantes y qué considerar próximamente?

La digitalización total del I-94 facilita las gestiones de regularización, acceso a servicios y protección de derechos para migrantes bajo parole, visitantes internacionales y empleadores. El seguimiento electrónico da mayor seguridad sobre la vigencia y el historial migratorio, primordial para evitar exceder los límites de estadía y posibles sanciones. La actualización de tarifas y plataformas digitales —tanto la web como la app CBP One™— representa el marco vigente para la tramitación e información migratoria en Estados Unidos. Las autoridades mantienen los canales oficiales abiertos para futuras consultas y eventualidades.