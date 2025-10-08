Estados Unidos

El oscuro secreto detrás de la “vida perfecta” de la tiktoker que asesinó a sus hijos, a su marido y se quitó la vida

Testimonios y documentos revelan cómo una aparente madre ejemplar ocultó años de engaños, un millonario fraude y una crisis personal que terminó en tragedia familiar, conmocionando a toda la comunidad

La policía halló los cuerpos
La policía halló los cuerpos de Emily Long, su esposo y dos de sus hijos en su vivienda de Madbury, el pasado 18 de agosto (Crédito: Facebook / Emily Long)

La imagen de Emily Long como madre dedicada y empleada ejemplar se desmoronó el 18 de agosto, cuando la policía de Madbury, New Hampshire, EEUU halló los cuerpos de Emily, su esposo Ryan Long y dos de sus hijos en su residencia familiar. El único sobreviviente, un niño de tres años, quedó bajo custodia de familiares. Detrás de la fachada de vida perfecta, la madre ocultaba años de engaños, un fraude millonario y una profunda crisis personal, según revelaron testimonios recogidos por People.

Quienes conocieron a Emily, tanto en el ámbito laboral como personal, la describieron como una mujer carismática y eficiente. Derek Fisher, propietario de la cadena de restaurantes Wing-Itz y empleador de Emily desde 2018, relató a Daily Mail que parecía la candidata ideal para el puesto de directora de operaciones: “Mi experiencia con Emily fue increíblemente positiva, hasta que descubrí lo que estaba haciendo”.

Fisher recordó cómo Emily solía llevar a sus hijos al trabajo, donde se mostraban alegres y cercanos a su madre. La percepción general era la de una familia unida y feliz, sin señales externas de conflicto o problemas graves.

Emily Long compartía en TikTok
Emily Long compartía en TikTok su dolor por la enfermedad de su esposo, sin revelar los graves problemas financieros y personales que enfrentaba (Crédito: Facebook / Emily Long)

Un fraude que lo cambió todo

Sin embargo, la realidad era muy distinta. Fisher descubrió que, durante dos años, Emily había desviado más de USD 660.000 de la empresa, casi llevándolo a la quiebra. Según People, Fisher notó que la empresa tenía dificultades para cubrir la nómina y que el dinero desaparecía sin explicación. Emily, quien tenía acceso total a las finanzas, ofrecía excusas y retrasaba la entrega de documentos cuando Fisher le pidió explicaciones.

Finalmente, tras confrontarla y recibir extractos bancarios manipulados, Fisher acudió al banco, donde confirmaron la falsificación. “No podía creerlo. Había estado llorando por el dinero y ella no mostró ningún remordimiento”, declaró Fisher a Daily Mail.

La magnitud del fraude lo dejó atónito y, en retrospectiva, Fisher reconoció señales de una compulsión por las compras: “Probablemente, no había un solo día en que no encontrara paquetes de Amazon con su nombre en el restaurante”, contó a People.

Una tragedia anunciada en las redes

El deterioro familiar se aceleró en abril, cuando Ryan Long recibió el diagnóstico de un tumor cerebral agresivo y terminal. Emily, devastada, recurrió a las redes sociales, especialmente TikTok, donde compartía abiertamente su angustia y el proceso de la enfermedad de su esposo. En sus publicaciones, describía la confusión y el dolor de anticipar la pérdida de Ryan y la perspectiva de criar sola a sus hijos. “Estoy de luto por mi esposo, por mi matrimonio, y aún está aquí. Es muy confuso”, expresó en uno de sus videos.

Los vecinos quedaron conmocionados tras
Los vecinos quedaron conmocionados tras el trágico hallazgo que reveló años de mentiras y engaños detrás de una imagen familiar ideal (foto: Facebook/CBS)

A pesar de la aparente apertura, Emily ocultaba la gravedad de sus problemas legales y financieros. En sus redes, mencionaba dificultades económicas y la necesidad de vender pertenencias, aunque, según Daily Mail, no existían pruebas claras de que la familia estuviera en una crisis financiera real, más allá de las afirmaciones de Emily.

Los antecedentes de conducta delictiva de Emily no eran nuevos. De acuerdo con People, en 2016 fue investigada por el robo de USD 11.000 en un brewpub de New Hampshire, caso que terminó archivado tras el cierre del local. Además, Emily reconocía en redes sociales su adicción a las compras y bromeaba diciendo que “vivir con un presupuesto debería ser un crimen contra la humanidad”.

Fisher, al reflexionar sobre el pasado de Emily, se preguntó si su caso solo era el desenlace de un patrón de conducta prolongado: “Quizá este comportamiento llevaba mucho tiempo y yo solo fui el gran final”, comentó a Daily Mail.

La residencia donde se registró
La residencia donde se registró la tragedia familiar conmocionó a la comunidad de Madbury (Crédito: Captura de pantalla / WMUR-TV)

El crimen

El desenlace ocurrió el 18 de agosto. Según los informes citados por Daily Mail, Emily disparó varias veces a su esposo mientras dormía, luego mató a dos de sus hijos, Parker y Emma, y finalmente se suicidó. El hijo menor, James, fue hallado ileso en la vivienda.

Días antes, Emily había enviado un mensaje a Fisher ofreciéndole su renuncia o la posibilidad de trabajar a distancia, sin mencionar el fraude. La autopsia confirmó que cada víctima recibió un disparo en la cabeza, y que Emily utilizó la misma arma para quitarse la vida.

La tragedia conmocionó a la comunidad de Madbury. Fisher, profundamente afectado, expresó su dolor por la pérdida de la familia Long y la traición sufrida. “Nadie está preparado para algo así. Me duele el corazón por los niños y su esposo, y además está la traición que sentí”, confesó. El hijo sobreviviente permanece bajo el cuidado de familiares, y se ha creado una campaña de recaudación para apoyarlo, según detalló People.

