Rescatan a Francine, la popular gata de Lowe’s en Richmond: se hallaba a más de 120 kilómetros de casa

El regreso de Francine fue posible gracias a la colaboración entre empleados, asociaciones y vecinos de Richmond. (Instagram/@wheresfrancine)

La comunidad de Richmond, Virginia, festeja el regreso de Francine, la conocida “gata de Lowe’s”, después de varias semanas desaparecida. El caso movilizó a empleados, clientes y organizaciones animalistas, y culminó con la confirmación oficial de la tienda: Francine volvió sana y salva a su hogar en el local de Broad Street. Según informó The Richmond Times-Dispatch, la historia se transformó en un fenómeno local y atrajo la atención en redes sociales.

Francine, una gata que llegó en 2017 como felina callejera a la sucursal de Lowe’s ubicada en Broad Street, se convirtió en parte esencial del ambiente del establecimiento. El personal y los clientes la adoptaron como mascota no oficial y con frecuencia se la veía durmiendo sobre cajas o recorriendo el centro de jardinería. Todo cambió en septiembre de 2025. El personal notó que la gata no acudía a sus rutinas habituales y su ausencia encendió la alarma en el equipo y entre los vecinos.

Mike Sida, gerente de tienda de Lowe’s, relató a The Richmond Times-Dispatch: “desde el principio supimos que haríamos lo que fuera necesario para traer a Francine de regreso. Ella es parte de nuestra identidad”. La desaparición generó inquietud en la comunidad y, en pocos días, surgió la cuenta de Instagram @wheresfrancine, desde la que se compartían novedades y se pedía ayuda para localizarla.

Francine, la célebre gata de Lowe’s, reposa en su tienda de Richmond tras ser localizada sana y salva. (Instagram/@wheresfrancine)

Las dudas sobre el destino de Francine fueron alimentadas por reportes de empleados y la falta de respuestas claras desde la atención al cliente. Un comunicado difundido por la tienda, recogido por The Richmond Times-Dispatch, detalló que la última vez que se la vio fue el jueves 18 de septiembre y que las cámaras del local no mostraron indicios de un posible secuestro.

También se descartó la posibilidad de que hubiera fallecido, pues “no se ha informado que haya dejado este plano de existencia”, según se indicó en la cuenta de Instagram administrada por colaboradores del local. Además, se recordó que la gata estaba identificada con microchip a nombre de Lowe’s.

A medida que crecía la preocupación, varias personalidades locales y organizaciones empezaron a exigir explicaciones a la gerencia central de Lowe’s, reclamando transparencia y acciones concretas.

Tras recorrer más de 120 kilómetros, Francine fue rescatada en el centro de distribución de Lowe’s en Carolina del Norte. (Instagram/@wheresfrancine)

La asociación Best Friends Animal Society envió una petición formal a la empresa en la que reclamó: “somos ciudadanos preocupados, amantes de los animales, clientes y defensores de Francine. Pedimos cooperación y recursos avanzados para buscar y asegurar el regreso de la querida gata de Lowe’s”. El medio Richmond.com reportó que la compañía intensificó el operativo. Equipos internos revisaron circuito cerrado de cámaras y colaboraron con entidades especializadas.

Un viaje hasta Carolina del Norte

Una pista decisiva surgió al revisar las imágenes captadas en el local. Se concluyó que Francine habría saltado a un camión y recorrido más de 128 kilómetros hasta el centro de distribución de Lowe’s en Carolina del Norte. La noticia fue confirmada por la central de la empresa. Desde ese punto, Lowes desplegó cámaras adicionales, instaló siete trampas y solicitó el apoyo de grupos expertos, incluyendo organizaciones como Richmond SPCA, Richmond Animal Care and Control y SOS Cats RVA.

Durante la noche de “Caturday”, el 4 de octubre, los sistemas de vigilancia registraron movimiento y poco después, la organización rescató a la gata cerca de una de las trampas.

Durante semanas, la cuenta de Instagram @wheresfrancine informó sobre las novedades y movimientos de la gata. (Instagram/@wheresfrancine)

Mike Sida viajó acompañado de una pequeña delegación, llevando el recipiente favorito de Francine y su comida habitual, en un intento de atraerla mediante sonidos conocidos. “No puedo describir la alegría que sentimos cuando entendimos que efectivamente era ella”, explicó el gerente a Richmond.com. “Todos nos iluminamos”.

El rescate ocurrió cerca de la medianoche. Francine fue hallada ilesa y maullando, lo que facilitó que el grupo la asegurara de inmediato. A las 4:00 de la mañana del lunes, Sida y su compañera, la supervisora Schneider, partieron en automóvil hacia Garysburg, Carolina del Norte, donde confirmaron su identidad gracias al microchip. “Estábamos tan emocionados durante el trayecto que ni siquiera contemplamos la hora. Solo pensábamos en llevarla de vuelta”, contó Schneider, según cita The Richmond Times-Dispatch.

La tienda de Lowe’s en Broad Street y la comunidad local ahora agradecen públicamente la colaboración de organizaciones aliadas: Northampton County Animal Shelter, Thermal Bird, Carmen Brothers Professional Pet Trappers y Best Friends Animal Society.

Mike Sida añadió: “queremos dar las gracias a todos los que colaboraron, desde nuestros compañeros hasta el control animal y los vecinos. Francine no es solo nuestra gata, es parte de la familia”.