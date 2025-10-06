Estos son los 10 libros más prohibidos en las escuelas de Estados Unidos

Algunos de los títulos han sido repetidos en la lista a lo largo de las décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos siguen registrando un impacto notable en el acceso a literatura diversa y contemporánea. Según un informe divulgado por PEN America, más de 6.800 vetos se instauraron durante el ciclo escolar 2024-25, abarcando 87 distritos en 23 estados. Esta organización monitorea anualmente las tendencias censoras y declaró que la situación actual se asemeja a un clima de polarización y censura en el sector educativo.

La mayor parte de las prohibiciones afectó principalmente a títulos con temáticas LGBTQ, novelas juveniles, best sellers internacionales y clásicos literarios. El reporte de PEN America afirma que más del 80 % de los casos se concentraron en Florida, Texas y Tennessee. Además, la edición 2024 refleja una disminución de prohibiciones respecto al año escolar anterior, aunque el número se mantiene superior a las cifras de 2021-22, año en que PEN America comenzó su evaluación sistemática.

Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, declaró en un comunicado que las “presiones de censura se han expandido y agravado”, y destacó la normalización de lo que caracteriza como un “baneo cotidiano” en la vida escolar. La organización subraya que las restricciones no afectan solo a obras nuevas, sino que muchos títulos vetados en años previos no han regresado a los estantes, en un fenómeno que consideran equivalente a una obediencia anticipada ante posibles medidas estatales o administrativas, motivada por temor o deseo de evitar controversias.

Ranking de los 10 libros más prohibidos en escuelas estadounidenses

"La naranja mecánica" del director estadounidense Stanley Kubrick es una adaptación sumamente famosa de la novela de Anthony Burgess. (EFE/Ian Langsdon/Archivo)

De acuerdo con el registro de PEN America, estos son los diez títulos más prohibidos en escuelas públicas de Estados Unidos durante el ciclo 2024-25:

A Clockwork Orange o La Naranja Mecánica (Anthony Burgess). Novela distópica publicada en 1962 sobre un adolescente sociópata. Fue vetada en 23 distritos escolares. Su adaptación cinematográfica de 1971 fue nominada al Oscar.

Breathless (Jennifer Niven). Obra juvenil de 2020 que relata temas de sexualidad, amor y divorcio parental. Prohibida en 20 distritos. Según la autora en su sitio web, se trata de un texto sobre “la importancia de escribir tu propia historia”.

Sold (Patricia McCormick). Novela de 2006 acerca de la trata de personas, enfocada en una joven nepalí. Prohibida en 20 distritos escolares. Fue finalista del National Book Award y destacada por la American Library Association (ALA).

Last Night at the Telegraph Club (Malinda Lo). Novela histórica juvenil de 2021 ambientada en San Francisco. Prohibida en 19 distritos, aborda temas de identidad LGBTQ y ha ganado premios como el National Book Award y el Stonewall Book Award.

Judy Blume es la autora de uno de los libros más prohibidos en las escuelas estadounidenses. (REUTERS/Andrew Kelly)

A Court of Mist and Fury (Sarah J. Maas). Segunda entrega de una saga de fantasía romántica, prohibida en 18 distritos. Maas figura entre los autores más vetados del año, con un total de 162 prohibiciones en diversas obras.

Crank (Ellen Hopkins). Historia inspirada en la lucha de la hija de la autora contra la adicción a metanfetaminas. Prohibida en 17 distritos. Ellen Hopkins declaró que el libro surgió como una “exploración personal” de las decisiones de su hija.

Forever… (Judy Blume). Novela juvenil de 1975, recurrentemente censurada desde hace cinco décadas, prohibida en 17 distritos. Judy Blume escribió la obra por petición de su hija, quien le solicitó una historia sobre jóvenes que exploran la sexualidad sin tragedias.

The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky). Novela sobre la adolescencia y sus dilemas, publicada en 1999 y vetada en 17 distritos. Se adaptó al cine en 2012 y aborda temas como fechas románticas, drogas y suicidio juvenil.

Wicked (Gregory Maguire). Reinvención literaria de “El mago de Oz”, lanzada en 1995, prohibida en 17 distritos. La obra ganó notoriedad por su adaptación en Broadway y en cine musical.

All Boys Aren’t Blue (George M. Johnson). Autobiografía con enfoque LGBTQ, publicada en 2020 y prohibida en 16 distritos. El propio Johnson advirtió ante NBC News que el peligro real radica en el “soft-banning”, cuando los libros simplemente no son adquiridos ni solicitados por los centros escolares.