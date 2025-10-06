Este es el importante cambio en el equipaje de mano que American Airlines anunció

American Airlines anunció un importante cambio en sus políticas de embarque. (REUTERS/Anna Rose Layden)

American Airlines implementó un cambio en su política de gestión de equipaje al retirar los medidores metálicos de equipaje de mano en las puertas de embarque de todos sus aeropuertos en Estados Unidos. La aerolínea indicó que esta medida busca simplificar la experiencia de abordaje tanto para los clientes como para el personal de la empresa. El cambio fue dado a conocer inicialmente en un memorando interno obtenido por el medio especializado View From the Wing y posteriormente confirmado mediante una declaración oficial de la compañía.

Un vocero de American Airlines explicó que la empresa “eliminará los medidores de equipaje de la zona de puertas de embarque” con el objetivo de continuar simplificando el proceso de abordaje. La eliminación de estos instrumentos implicará que los agentes de puerta deberán basarse en su juicio cuando tengan dudas sobre si el equipaje supera las dimensiones permitidas, y en caso de duda, “se favorecerá al cliente”. El cambio replica una práctica ya existente en United Airlines, que retiró sus propios medidores de puerta en 2020.

Esta decisión impacta únicamente la verificación en la puerta de embarque, ya que los medidores seguirán estando disponibles en las áreas de facturación para que los pasajeros puedan validar allí si su equipaje cumple con las restricciones de tamaño antes de dirigirse al área de seguridad o de embarque. El personal de American Airlines continuará revisando maletas sospechosas de exceder las dimensiones, tanto en el área de facturación como en la puerta de embarque, y requerirá que las piezas demasiado grandes sean registradas antes de abordar el vuelo.

Cambios en la experiencia de embarque

La medida se incorpora a otros ajustes para los usuarios que la aerolínea implementó en 2025. (REUTERS/Bing Guan)

El retiro de los medidores de puerta forma parte de una serie de ajustes implementados durante 2025 por American Airlines para modificar sus procedimientos de abordaje. Entre otras medidas recientes, la aerolínea amplió el tiempo total de embarque añadiendo cinco minutos a cada proceso y actualizó los grupos de abordaje para intentar mantener una mayor fluidez en los accesos a las aeronaves. También se incorporó tecnología en las puertas de embarque y se permiten preembarques ampliados para familias que viajan con niños pequeños.

La compañía enfatiza que las reglas sobre el equipaje de mano no han cambiado con esta iniciativa. Los pasajeros tienen derecho a una pieza de equipaje de mano cuya suma de dimensiones no supere los 56 x 36 x 23 centímetros (22 x 14 x 9 pulgadas) y a un artículo personal que debe caber debajo del asiento delantero, tal como se indica en la página web oficial de American Airlines y fue reiterado a Fox News. Los artículos permitidos, que no cuentan como equipaje de mano ni artículo personal, incluyen bolsas de pañales, extractor de leche, cochecitos, sillas para niños y dispositivos médicos o de movilidad.

Declaraciones de la aerolínea

American Airlines recuerda a los usuarios que el equipaje de mano debe caber en los compartimentos cerca del asiento en los aviones. (Foto AP/Michael Ainsworth, archivo)

En su sitio web, American Airlines precisa que los pasajeros deben asegurarse de que sus pertenencias estén debidamente identificadas, ya que si su maleta no cabe en los compartimentos autorizados, deberá ser registrada antes de abordar. “Puede llevar solo un equipaje de mano y un artículo personal. Su equipaje de mano debe entrar en el compartimento superior o debajo del asiento delante suyo", precisa el comunicado.

El ex director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, compartió en el pódcast Airlines Confidential que recomienda evitar registrar maletas para minimizar complicaciones durante el viaje, sugiriendo a los viajeros buscar alternativas para viajar solo con equipaje de mano. Las normativas de tamaño permanecen, y los medidores de lobby permiten que los clientes verifiquen anticipadamente sus maletas si lo consideran necesario. La aerolínea mantiene publicado en su sitio web el listado completo de reglas sobre equipaje.