Estados Unidos

Este es el importante cambio en el equipaje de mano que American Airlines anunció

A partir de octubre, los viajeros en Estados Unidos se enfrentarán a nuevas políticas de embarque por parte de una de las principales aerolíneas del país

Por Daniela Mérida

Guardar
American Airlines anunció un importante
American Airlines anunció un importante cambio en sus políticas de embarque. (REUTERS/Anna Rose Layden)

American Airlines implementó un cambio en su política de gestión de equipaje al retirar los medidores metálicos de equipaje de mano en las puertas de embarque de todos sus aeropuertos en Estados Unidos. La aerolínea indicó que esta medida busca simplificar la experiencia de abordaje tanto para los clientes como para el personal de la empresa. El cambio fue dado a conocer inicialmente en un memorando interno obtenido por el medio especializado View From the Wing y posteriormente confirmado mediante una declaración oficial de la compañía.

Un vocero de American Airlines explicó que la empresa “eliminará los medidores de equipaje de la zona de puertas de embarque” con el objetivo de continuar simplificando el proceso de abordaje. La eliminación de estos instrumentos implicará que los agentes de puerta deberán basarse en su juicio cuando tengan dudas sobre si el equipaje supera las dimensiones permitidas, y en caso de duda, “se favorecerá al cliente”. El cambio replica una práctica ya existente en United Airlines, que retiró sus propios medidores de puerta en 2020.

Esta decisión impacta únicamente la verificación en la puerta de embarque, ya que los medidores seguirán estando disponibles en las áreas de facturación para que los pasajeros puedan validar allí si su equipaje cumple con las restricciones de tamaño antes de dirigirse al área de seguridad o de embarque. El personal de American Airlines continuará revisando maletas sospechosas de exceder las dimensiones, tanto en el área de facturación como en la puerta de embarque, y requerirá que las piezas demasiado grandes sean registradas antes de abordar el vuelo.

Cambios en la experiencia de embarque

La medida se incorpora a
La medida se incorpora a otros ajustes para los usuarios que la aerolínea implementó en 2025. (REUTERS/Bing Guan)

El retiro de los medidores de puerta forma parte de una serie de ajustes implementados durante 2025 por American Airlines para modificar sus procedimientos de abordaje. Entre otras medidas recientes, la aerolínea amplió el tiempo total de embarque añadiendo cinco minutos a cada proceso y actualizó los grupos de abordaje para intentar mantener una mayor fluidez en los accesos a las aeronaves. También se incorporó tecnología en las puertas de embarque y se permiten preembarques ampliados para familias que viajan con niños pequeños.

La compañía enfatiza que las reglas sobre el equipaje de mano no han cambiado con esta iniciativa. Los pasajeros tienen derecho a una pieza de equipaje de mano cuya suma de dimensiones no supere los 56 x 36 x 23 centímetros (22 x 14 x 9 pulgadas) y a un artículo personal que debe caber debajo del asiento delantero, tal como se indica en la página web oficial de American Airlines y fue reiterado a Fox News. Los artículos permitidos, que no cuentan como equipaje de mano ni artículo personal, incluyen bolsas de pañales, extractor de leche, cochecitos, sillas para niños y dispositivos médicos o de movilidad.

Declaraciones de la aerolínea

American Airlines recuerda a los
American Airlines recuerda a los usuarios que el equipaje de mano debe caber en los compartimentos cerca del asiento en los aviones. (Foto AP/Michael Ainsworth, archivo)

En su sitio web, American Airlines precisa que los pasajeros deben asegurarse de que sus pertenencias estén debidamente identificadas, ya que si su maleta no cabe en los compartimentos autorizados, deberá ser registrada antes de abordar. “Puede llevar solo un equipaje de mano y un artículo personal. Su equipaje de mano debe entrar en el compartimento superior o debajo del asiento delante suyo", precisa el comunicado.

El ex director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, compartió en el pódcast Airlines Confidential que recomienda evitar registrar maletas para minimizar complicaciones durante el viaje, sugiriendo a los viajeros buscar alternativas para viajar solo con equipaje de mano. Las normativas de tamaño permanecen, y los medidores de lobby permiten que los clientes verifiquen anticipadamente sus maletas si lo consideran necesario. La aerolínea mantiene publicado en su sitio web el listado completo de reglas sobre equipaje.

Temas Relacionados

American Airlinesequipaje de manoaerolíneas Estados Unidosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una madre de Texas fue arrestada por dispararle a sus cuatro hijos y matar a dos de ellos

Las autoridades declararon que los dos menores sobrevivientes continúan hospitalizados; la fianza para la detenida se fijó en 14 millones de dólares

Una madre de Texas fue

La “superluna de cosecha” ilumina el cielo en octubre: cómo y cuándo observar el fenómeno astronómico en EEUU

El satélite natural alcanzará su punto más cercano a la Tierra, permitiendo observar una luna llena 30% más luminosa y 14% más grande de lo habitual

La “superluna de cosecha” ilumina

El estreno en cines de “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift superó los USD 33 millones en EEUU

La artista lideró las taquillas nacionales y además vendió más de 2.6 millones de copias del álbum en el día del lanzamiento, batiendo su propio récord

El estreno en cines de

El top de las mejores series de Paramount+ en Estados Unidos

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El top de las mejores

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Desde fantasía hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las producciones más populares de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seis frutas recomendadas por especialistas

Seis frutas recomendadas por especialistas para mejorar la calidad del sueño

Bessent recibió a Caputo en Washington: “Continuaremos nuestras productivas conversaciones”

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Continuaron las ventas del Tesoro en el mercado para contener el dólar mientras Caputo negocia en EEUU

Cómo es el árbol de paraíso y qué precauciones tener si hay uno en casa

INFOBAE AMÉRICA
Negociaciones en Egipto por Gaza:

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump y negociar concesiones sobre los aranceles

TELESHOW
La denuncia del actor Osqui

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país