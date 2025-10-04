Estados Unidos

Estados Unidos endurece requisitos para choferes extranjeros: así afectarán las licencias comerciales

La medida obliga a los estados a verificar el estatus legal de cada solicitante y limita la vigencia de las licencias al periodo de su permiso de trabajo

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
El Departamento de Transporte de
El Departamento de Transporte de EE.UU. endurece requisitos para licencias comerciales de conductores extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) modificó en septiembre de 2025 las regulaciones sobre emisión y renovación de licencias comerciales (CDL) destinadas a conductores extranjeros, una decisión que impacta a solicitantes y transportistas en todos los estados. Las nuevas reglas federales surgieron en respuesta a accidentes recientes que involucraron a choferes con estatus migratorio irregular y a una auditoría federal sobre controles estatales.

De acuerdo con el DOT, solo quienes posean visas de trabajo específicas y autorización legal podrán obtener o mantener una licencia comercial bajo el nuevo marco. Las agencias estatales recibieron advertencias directas sobre posibles recortes de financiamiento federal en caso de incumplimiento, plazo que comienza a regir de inmediato tras la comunicación oficial citada por CNN.

La decisión marca un punto de inflexión en la política de transporte inter-estatal e involucra a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), responsable de la supervisión federal sobre transporte de carga y pasajeros en carretera, que amplió la revisión sobre cómo los estados gestionan la documentación de extranjeros para el sector.

¿Qué anunció el Departamento de Transporte de Estados Unidos sobre licencias comerciales para migrantes?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos comunicó la entrada en vigor de restricciones para acceder o renovar licencias comerciales si el solicitante no demuestra estar legalmente en el país y contar con visa de trabajo válida o autorización de empleo. Según CNN, la nueva normativa implica una reducción del tiempo de vigencia de la licencia a un máximo de un año o hasta la expiración del permiso migratorio, lo que ocurra primero.

La agencia federal señaló que los sistemas estatales deben hacer uso del programa SAVE para verificar el estatus legal y determinar la elegibilidad, un mecanismo aplicado por la FMCSA desde hace varios ciclos, pero que ahora será obligatorio como parte del proceso para cada emisión o renovación a extranjeros.

Solo quienes tengan visa de
Solo quienes tengan visa de trabajo o autorización legal podrán obtener o renovar una CDL en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quién afectan los cambios en licencias comerciales implementados por el DOT?

La modificación federal involucra a conductores de vehículos de gran porte —principalmente camiones y unidades de transporte colectivo— nacidos fuera de Estados Unidos que carecen de residencia permanente o ciudadanía. Solo se admitirán solicitudes de quienes porten visas laborales específicas y cumplan con todos los requisitos federales definidos por el FMCSA.

Según datos citados por CNN, la medida excluye a ciudadanos mexicanos y canadienses, cuya participación en el sector del transporte interestatal se regula bajo procesos diferenciados que no sufren ningún cambio con la nueva disposición.

¿Por qué se adoptaron estas medidas y qué antecedentes documentaron las autoridades?

Las acciones del DOT siguieron a varios accidentes de tráfico en los que estuvieron involucrados conductores de camiones sin autorización migratoria válida. En uno de los casos más recientes, documentado en Texas, un conductor extranjero provocó un choque múltiple con saldo de cinco personas fallecidas.

La FMCSA detectó, en auditorías recientes, que una proporción significativa de licencias comerciales otorgadas a extranjeros en estados como California no cumplía las condiciones federales o se emitieron a pesar de la expiración de los permisos migratorios legales, conforme a los datos recogidos en las últimas evaluaciones del organismo supervisor.

Estados que no cumplan con
Estados que no cumplan con las nuevas reglas de licencias comerciales arriesgan recortes de fondos federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las nuevas condiciones para mantener o conseguir una CDL siendo extranjero?

Bajo el nuevo estándar, presentado formalmente por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, los estados deben establecer como obligatoriedad la comprobación de estatus migratorio mediante información proveída por el sistema SAVE y limitar la validez de cada licencia hasta la fecha en que expire el permiso laboral del portador, según la estructura normada por la FMCSA.

Además, los estados deberán pausar la emisión de nuevas licencias comerciales no domiciliadas hasta garantizar la correcta implementación de los controles definidos por el gobierno federal, tal como advirtió la Secretaría de Transporte en el anuncio oficial.

¿Qué consecuencias enfrentan los estados con sistemas de licencias más flexibles?

De acuerdo con el DOT, los estados que no adapten sus políticas o procesos en el plazo requerido podrán sufrir la retención de fondos federales para infraestructura de transporte. CNN informó que California, uno de los estados con mayor cantidad de titulares de CDL extranjeras, recibió una advertencia formal de perder 160 millones de dólares en aportes federales si no pone en pausa y revisa sus procedimientos.

Ante el requerimiento federal, la Agencia de Transporte estatal comunicó su compromiso de “cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables”, poco después de la difusión de la carta oficial.

La validez de la licencia
La validez de la licencia comercial se limitará al tiempo de vigencia del permiso migratorio del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la medida para conductores y compañías de transporte en Estados Unidos?

Los cambios restringen el acceso a una herramienta de trabajo fundamental para miles de extranjeros empleados en el transporte pesado, según la evaluación de autoridades federales y el análisis jurídico citado por CNN. Titulares de licencias emitidas bajo la norma anterior conservarán la validez hasta su vencimiento, pero en futuras renovaciones deberán acreditar una visa temporal vigente y mantenerse en cumplimiento migratorio según los parámetros federales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos mantiene que la medida busca garantizar la seguridad pública y el cumplimiento estricto de las condiciones migratorias en todo el territorio, replicando experiencias de revisión federal en años recientes a nivel interestatal.

Temas Relacionados

Licencias comercialesCaliforniaMigraciónTransporteDepartamento de Transporte de Estados Unidosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Un tiroteo en Texas deja dos niños muertos y otros dos en estado crítico

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la ciudad de Angleton, donde las autoridades hallaron a cuatro menores dentro de una vivienda y detuvieron a una mujer presuntamente vinculada con el caso

Un tiroteo en Texas deja

El momento en que una casa se derrumba en Carolina del Norte por el fuerte oleaje de los huracanes Imelda y Humberto

El colapso ocurrió el viernes por la noche en una zona residencial afectada por la erosión marina y la marejada provocada por los sistemas ciclónicos que se formaron en el Atlántico

El momento en que una

Un tiburón blanco atacó a un nadador en aguas abiertas y expertos aseguran que se trata de un caso extremadamente raro

El incidente movilizó a paramédicos y equipos de rescate que lograron rescatar al deportista que sufrió graves heridas

Un tiburón blanco atacó a

MLB: todos los partidos de este 4 de octubre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

MLB: todos los partidos de

Mujer de 100 años se vuelve viral por su rutina en el gimnasio: sus secretos para vivir más y mejor

La protagonista del clip es Ruth Lemay, una residente de Virginia Beach cuya disciplina y energía reavivaron el debate sobre la longevidad y el envejecimiento activo

Mujer de 100 años se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron un laboratorio de drogas

Hallaron un laboratorio de drogas oculto en una casa de Mataderos

Mauricio Macri calificó como “positiva” su última reunión con Milei y pidió “reformas estructurales” y “compromiso con una agenda real”

Preocupación en el PRO bonaerense por el impacto electoral del caso Espert: “Se rompió la campaña, va a generar un daño enorme”

Las 35 mejores fotos de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

Honoris Causa de la UBA para el tribunal del Juicio a las Juntas: “Argentina empezó a recuperar la dignidad con esa sentencia”

INFOBAE AMÉRICA
La tumba de Amenhotep III

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

TELESHOW
Benjamín Vicuña viajó con sus

Benjamín Vicuña viajó con sus hijos y su novia a Montevideo: trabajo, paseos y la foto más romántica

Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo