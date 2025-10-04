Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 53 grados Fahrenheit (12 grados Celsius). Se espera un ligero viento del sur. Las condiciones serán agradables y propicias para actividades al aire libre.

Clima por la noche

El clima para esta noche se prevé soleado, con una temperatura máxima cercana a los 78 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius). Se espera que el viento esté en calma, convirtiéndose en una brisa del sur alrededor de 6 mph (aproximadamente 10 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 3 de octubre, 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Pronóstico del clima para mañana

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: la

Condenaron a ocho años de prisión a la mujer que intentó asesinar a Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos

Sophie Roske, una californiana de 29 años, recibió una pena de 97 meses y supervisión de por vida por planear un ataque armado en 2022 contra el magistrado defendido por Donald Trump. La sentencia fue menor a los 30 años pedidos por los fiscales

Condenaron a ocho años de

Incontrolables, la serie de suspenso que arrasa en su semana de estreno en Netflix Estados Unidos

La miniserie estrenó el pasado 25 de septiembre y cuenta con ocho episodios

Incontrolables, la serie de suspenso

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 4 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Clima en Seattle: predicción del
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UBA distinguió con el

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

INFOBAE AMÉRICA
Tras la respuesta de Hamas

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

TELESHOW
Juliana Awada y Valentina Barbier

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior

Georgina Barbarossa recordó cómo vivió el juicio por el asesinato de su esposo: “Los quería matar con mis propias manos”

La denuncia del actor Osqui Guzmán contra la policía: “Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá