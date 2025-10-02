Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

El doble homicidio de los Nestor en 1990 conmocionó a la comunidad de Miami-Dade y derivó en décadas de litigios (Captura de YouTube)

Irene Fisher, quien fue testigo del asesinato de sus padres hace 35 años, asistió a la Prisión Estatal de Florida para presenciar la ejecución de Víctor Tony Jones, el hombre condenado por el doble homicidio que marcó su vida.

El martes 30 de septiembre de 2025, Fisher, acompañada por sus hijas y otros familiares, presenció la muerte por inyección letal de Jones, y, según reveló, cerró así un capítulo que comenzó en diciembre de 1990 con un crimen que conmocionó a la comunidad de Miami-Dade, según reportó Univision.

Durante la ejecución, Fisher manifestó una mezcla de emociones. Según relató a Fox, nunca antes había presenciado la muerte de una persona, y aunque la situación le resultó impactante, expresó alivio por el cierre que representó el acto. Fisher compartió que, a pesar de la brutalidad con la que sus padres murieron, eligió perdonar a Jones: “Lo perdono porque es importante para mí perdonarlo. No lo olvidaré”, declaró. Asistió a la ejecución junto a sus dos hijas adultas y otros tres familiares, buscando justicia y un sentido de conclusión tras décadas de espera.

Irene Fisher presenció la ejecución de Victor Tony Jones, asesino de sus padres, 35 años después del crimen (Captura de YouTube)

Detalles del asesinato de 1990

El crimen que desencadenó este proceso judicial ocurrió menos de una semana antes de Navidad de 1990. Víctor Tony Jones, entonces un empleado reciente en el negocio de los Nestor, atacó primero a Dolly Nestor, la apuñaló en el cuello cuando ella se negó a pagarle por un trabajo inconcluso. Posteriormente, localizó a Jack Nestor y lo apuñaló en el pecho. Antes de morir, el esposo logró dispararle en la frente con un arma calibre 22, según detalló Univision.

La policía halló a Jones herido en el lugar, con dinero y pertenencias de las víctimas en sus bolsillos. Ambos medios coinciden en que Dolly murió instantáneamente en el baño, mientras que Jack luchó por su vida durante aproximadamente 20 minutos antes de fallecer. Irene presenció todo.

Dolly murió de manera instantánea mientras que Jack agonizó varios minutos antes de fallecer (Captura de YouTube)

Proceso judicial y recursos

Las consecuencias del crimen se extendieron por más de tres décadas. Jones fue condenado en 1993 por dos cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada, recibiendo la pena de muerte. Durante los años siguientes, la defensapresentó múltiples recursos, argumentando discapacidad intelectual y alegando abusos sufridos en su adolescencia en un reformatorio estatal, según informó Univision.

Sin embargo, los tribunales rechazaron estos argumentos, señalando que la cuestión de la discapacidad ya había sido litigada y que las denuncias de abuso no se presentaron durante el juicio original. La Corte Suprema de Florida y, posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, desestimaron los recursos, allanando el camino para la ejecución.

Jones fue condenado a muerte en 1993 tras ser hallado culpable de asesinato en primer grado y robo a mano armada (Florida Department of Corrections via AP)

El procedimiento de la ejecución se desarrolló conforme a los protocolos del estado. La cortina de la sala de observación se abrió puntualmente a las 18:00, y Jones, de 64 años, no pronunció palabras finales. Su última comida consistió en pollo frito y té dulce. Tras la negativa del acusado a hablar, los fármacos comenzaron a administrarse.

El recluso mostró movimientos en el pecho durante algunos minutos antes de quedar inmóvil. Un médico ingresó a la cámara y lo declaró muerto a las 18:13, sin que se reportaran complicaciones en el proceso. Univision añadió que la inyección letal utilizada en Florida combina tres sustancias: un sedante, un paralizante y un agente que detiene el corazón.

Florida lidera las ejecuciones en Estados Unidos en 2025, con 13 casos, superando su récord anual anterior (AP)

La ejecución de Jones marcó la decimotercera realizada en Florida en 2025, superando el récord anual anterior de ocho ejecuciones registrado en 2014, según datos de Univision. El estado lidera el número de ejecuciones en Estados Unidos este año, seguido por Texas, que ha realizado cinco.

A nivel nacional, 34 hombres han sido ejecutados en lo que va de 2025 y Florida tiene previstas dos ejecuciones más en los próximos meses.

Al finalizar la jornada, Fisher expresó que, tras presenciar la ejecución, lamentó que sus padres no hubieran tenido la oportunidad de morir de manera pacífica, “simplemente cerrando los ojos y partiendo”, en contraste con la violencia que sufrieron hace 35 años.