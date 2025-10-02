Estados Unidos

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

Acompañada por sus hijas y otros familiares, Irene Fisher vio cómo le aplicaban la inyección letal a Victor Tony Jones en la Prisión Estatal de Florida

Por Faustino Cuomo

Guardar
El doble homicidio de los
El doble homicidio de los Nestor en 1990 conmocionó a la comunidad de Miami-Dade y derivó en décadas de litigios (Captura de YouTube)

Irene Fisher, quien fue testigo del asesinato de sus padres hace 35 años, asistió a la Prisión Estatal de Florida para presenciar la ejecución de Víctor Tony Jones, el hombre condenado por el doble homicidio que marcó su vida.

El martes 30 de septiembre de 2025, Fisher, acompañada por sus hijas y otros familiares, presenció la muerte por inyección letal de Jones, y, según reveló, cerró así un capítulo que comenzó en diciembre de 1990 con un crimen que conmocionó a la comunidad de Miami-Dade, según reportó Univision.

Durante la ejecución, Fisher manifestó una mezcla de emociones. Según relató a Fox, nunca antes había presenciado la muerte de una persona, y aunque la situación le resultó impactante, expresó alivio por el cierre que representó el acto. Fisher compartió que, a pesar de la brutalidad con la que sus padres murieron, eligió perdonar a Jones: “Lo perdono porque es importante para mí perdonarlo. No lo olvidaré”, declaró. Asistió a la ejecución junto a sus dos hijas adultas y otros tres familiares, buscando justicia y un sentido de conclusión tras décadas de espera.

Irene Fisher presenció la ejecución
Irene Fisher presenció la ejecución de Victor Tony Jones, asesino de sus padres, 35 años después del crimen (Captura de YouTube)

Detalles del asesinato de 1990

El crimen que desencadenó este proceso judicial ocurrió menos de una semana antes de Navidad de 1990. Víctor Tony Jones, entonces un empleado reciente en el negocio de los Nestor, atacó primero a Dolly Nestor, la apuñaló en el cuello cuando ella se negó a pagarle por un trabajo inconcluso. Posteriormente, localizó a Jack Nestor y lo apuñaló en el pecho. Antes de morir, el esposo logró dispararle en la frente con un arma calibre 22, según detalló Univision.

La policía halló a Jones herido en el lugar, con dinero y pertenencias de las víctimas en sus bolsillos. Ambos medios coinciden en que Dolly murió instantáneamente en el baño, mientras que Jack luchó por su vida durante aproximadamente 20 minutos antes de fallecer. Irene presenció todo.

Dolly murió de manera instantánea
Dolly murió de manera instantánea mientras que Jack agonizó varios minutos antes de fallecer (Captura de YouTube)

Proceso judicial y recursos

Las consecuencias del crimen se extendieron por más de tres décadas. Jones fue condenado en 1993 por dos cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada, recibiendo la pena de muerte. Durante los años siguientes, la defensapresentó múltiples recursos, argumentando discapacidad intelectual y alegando abusos sufridos en su adolescencia en un reformatorio estatal, según informó Univision.

Sin embargo, los tribunales rechazaron estos argumentos, señalando que la cuestión de la discapacidad ya había sido litigada y que las denuncias de abuso no se presentaron durante el juicio original. La Corte Suprema de Florida y, posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, desestimaron los recursos, allanando el camino para la ejecución.

Jones fue condenado a muerte
Jones fue condenado a muerte en 1993 tras ser hallado culpable de asesinato en primer grado y robo a mano armada (Florida Department of Corrections via AP)

El procedimiento de la ejecución se desarrolló conforme a los protocolos del estado. La cortina de la sala de observación se abrió puntualmente a las 18:00, y Jones, de 64 años, no pronunció palabras finales. Su última comida consistió en pollo frito y té dulce. Tras la negativa del acusado a hablar, los fármacos comenzaron a administrarse.

El recluso mostró movimientos en el pecho durante algunos minutos antes de quedar inmóvil. Un médico ingresó a la cámara y lo declaró muerto a las 18:13, sin que se reportaran complicaciones en el proceso. Univision añadió que la inyección letal utilizada en Florida combina tres sustancias: un sedante, un paralizante y un agente que detiene el corazón.

Florida lidera las ejecuciones en
Florida lidera las ejecuciones en Estados Unidos en 2025, con 13 casos, superando su récord anual anterior (AP)

La ejecución de Jones marcó la decimotercera realizada en Florida en 2025, superando el récord anual anterior de ocho ejecuciones registrado en 2014, según datos de Univision. El estado lidera el número de ejecuciones en Estados Unidos este año, seguido por Texas, que ha realizado cinco.

A nivel nacional, 34 hombres han sido ejecutados en lo que va de 2025 y Florida tiene previstas dos ejecuciones más en los próximos meses.

Al finalizar la jornada, Fisher expresó que, tras presenciar la ejecución, lamentó que sus padres no hubieran tenido la oportunidad de morir de manera pacífica, “simplemente cerrando los ojos y partiendo”, en contraste con la violencia que sufrieron hace 35 años.

Temas Relacionados

Ejecución en FloridaVictor Tony JonesIrene FisherPena de muerte en Estados UnidosMiami-DadePrisión Estatal de FloridaNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Miami?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

EEUU desplegará agentes migratorios durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”

EEUU desplegará agentes migratorios durante

Trump pidió a los republicanos aprovechar el cierre del gobierno impulsado por los demócratas para depurar el gasto público

El presidente de Estados Unidos instó a su partido a “eliminar el despilfarro y el fraude”, con el objetivo de “ahorrar miles de millones de dólares”

Trump pidió a los republicanos

Dos aviones colisionaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El impacto dejó destrozos en la estructura de ambos jets, entre ellos el desprendimiento parcial de un ala

Dos aviones colisionaron mientras rodaban
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Sebastián Villarreal en

Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Cuánto sale y cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán en octubre 2025

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Prohibieron el acceso a las redes sociales al asesino que contactó a la madre de su víctima, una nena de 12 años

INFOBAE AMÉRICA
Rescatistas en Indonesia descartaron hallar

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar con vida a los casi 60 desaparecidos bajo la escuela colapsada en Java

Dinamarca pidió a la UE acelerar el rearme y la modernización militar ante la amenaza de una guerra híbrida rusa

Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

Envenenó a tres familiares de su esposo y ahora apelará su condena: el caso de la “mujer de los hongos” que conmociona Australia

Zelensky se reúne con líderes europeos en Copenhague para reforzar el apoyo político, militar y económico a Ucrania

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo