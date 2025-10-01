Estados Unidos

Lotería Mega Millions: resultados del 30 de septiembre de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio por cada jugada
El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí está la combinación ganadora del más reciente sorteo realizado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: martes 30 de septiembre de 2025.

Resultado: 4 8 27 37 63 14.

Multipler: -1

Mega Millions lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varían según la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

No tienes que ser residente
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (AP Photo/Jae C. Hong)

Para jugar Mega Millions debes de elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número escoger puedes dejar que Mega Millions selecciones de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions inició el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Miami fue clasificada como la burbuja inmobiliaria más vulnerable del mundo

La ciudad ve cómo caen los precios de las viviendas tras años de subidas récord, mientras los expertos advierten sobre la desconexión entre valores y la economía real

Miami fue clasificada como la

Prepárate antes de salir: la predicción del clima para este miércoles 1 de octubre en Reston

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Prepárate antes de salir: la

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn para este miércoles 1 de octubre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: el pronóstico

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 1 de octubre en San Antonio

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es básico revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Texas: conoce el

Cómo los centros de datos y el boom de la inteligencia artificial transforman el paisaje y la vida rural en Virginia

El arribo de infraestructuras tecnológicas produjo cambios en el uso de los suelos, incrementó la demanda de servicios públicos y modificó la dinámica social local. Cuáles son los desafíos ambientales en una región antes signada por la agricultura

Cómo los centros de datos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Macabro hallazgo en Santa Fe:

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada

Videos disparando armas, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
“Pilates, gordo”: lo que le

“Pilates, gordo”: lo que le dijo la mamá al Dibu tras su gloriosa atajada

EEUU y Panamá llevarán a cabo maniobras militares conjuntas en medio del cerco naval contra el régimen de Maduro

Esther Duflo, Premio Nobel: “Hay que pensar en los economistas como plomeros calificados”

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

TELESHOW
La explosiva versión sobre Julieta

La explosiva versión sobre Julieta Poggio y Martín Salwe después del Martín Fierro: “Pasaron toda la noche juntos”

Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”