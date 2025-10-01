Los demócratas rechazaron el último intento republicano para evitar un cierre del Gobierno en Estados Unidos

Vista del Capitolio en Washington, el martes 30 de septiembre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley republicano para mantener la financiación del gobierno, lo que lo coloca en una situación casi segura de cierre apenas comience el miércoles por primera vez en casi siete años.

Tras la votación, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando indicando que “las agencias afectadas deben ejecutar ahora sus planes para un cierre ordenado”.

El Senado rechazó la legislación, ya que los demócratas están cumpliendo su amenaza de cerrar el gobierno si el presidente Donald Trump y los republicanos no acceden a sus demandas sobre la atención médica. La votación de 55 a 45 sobre el proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin a una obstrucción y aprobar la legislación.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, afirmó que los republicanos están intentando “intimidar” a los demócratas al negarse a negociar una extensión de las prestaciones sanitarias y otras prioridades.

Un cierre del gobierno significaría que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos. Trump amenazó el martes con represalias contra los demócratas por un posible cierre del gobierno, afirmando que podría incluir “recortar a un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan”.

En lugar de negociar, demócratas y republicanos se culparon mutuamente con enojo el martes y se negaron a ajustar el presupuesto desde sus posiciones.

“Solo el presidente puede hacer esto. Sabemos que él dirige el negocio”, declaró Schumer el martes por la mañana, después de que una reunión bipartidista en la Casa Blanca el día anterior arrojara escasos avances. “Los republicanos tienen hasta la medianoche de hoy para hablar en serio con nosotros”, declaró Schumer.

Trump y sus correligionarios republicanos afirmaron que no considerarán ningún cambio en la legislación, argumentando que se trata de un proyecto de ley simplificado y “limpio” que no debería generar controversia.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que los republicanos “no van a ser rehenes” de las exigencias de los demócratas. La Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, se encontraba en receso de una semana, sin poder votar de inmediato, incluso si el Senado alcanzara un acuerdo bipartidista. Y lejos de entablar negociaciones, Trump publicó un video falso y burlón de los demócratas el lunes por la noche, tras la reunión en la Casa Blanca.

Tras las votaciones del martes, era cada vez más improbable que alguna de las partes cediese antes de la fecha límite.

El juego de culpas se intensifica

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), y el líder de la minoría del Senado de EE. UU., Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) en el Capitolio de EE. UU., Washington, D.C., EE. UU., 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

Si bien los estancamientos partidistas sobre el gasto público son frecuentes en Washington, el impasse actual se produce cuando los demócratas ven una oportunidad excepcional para usar su influencia para lograr objetivos políticos y cuando sus votantes de base están deseando una pelea con Trump. Los republicanos, que ostentan una mayoría de 53-47 en el Senado, necesitaban al menos ocho votos de los demócratas después de que el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, se opusiera al proyecto de ley.

Aun así, Schumer afirmó que Trump y los republicanos serían los culpables si el gobierno se paraliza.

Thune declaró antes de la votación que “esperaba que hubiera demócratas razonables que entendieran lo que está en juego”. El último cierre gubernamental fue durante el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le otorgara fondos para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump dio marcha atrás después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y la pérdida de días de pago para los empleados federales.

Peticiones de los demócratas sobre la atención médica

Millones de personas podrían enfrentar primas de seguro más altas si los subsidios a la atención médica expiran a finales de año. El Congreso los implementó por primera vez en 2021, durante la pandemia de COVID-19, para ampliar la cobertura para las personas de ingresos bajos y medios que contratan seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los demócratas han dicho que quieren que los subsidios se extiendan de inmediato. También han exigido que los republicanos reviertan los recortes a Medicaid que se promulgaron como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump este verano y que la Casa Blanca prometa que no tomará medidas para rescindir el gasto aprobado por el Congreso. “No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto republicano partidista que siga desmantelando la atención médica de los estadounidenses comunes”, declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Thune instó a los demócratas a votar a favor del proyecto de ley de financiación y a retomar el debate sobre los créditos fiscales más adelante. Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero muchos se oponen firmemente.

En un inusual intercambio de opiniones con Schumer en el Senado el martes por la mañana, Thune afirmó que los republicanos “están dispuestos a resolver el problema de la Ley de Cuidado de Salud Asequible” y se han ofrecido a negociar con los demócratas, siempre que voten a favor de mantener el gobierno abierto hasta el 21 de noviembre.

Sin acuerdo en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington (AP Foto/Alex Brandon)

La reunión bipartidista en la Casa Blanca el lunes fue la primera de Trump con los cuatro líderes del Congreso desde que retomó la Casa Blanca para su segundo mandato. Schumer afirmó que el grupo “tuvo conversaciones francas y sinceras” sobre la atención médica y la posibilidad de que los costos del seguro médico se disparen una vez que los créditos fiscales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiren el 31 de diciembre.

Pero Trump no parecía estar listo para conversaciones serias. Horas después, publicó un video falso de Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tomado de las imágenes de su conferencia de prensa real fuera de la Casa Blanca después de la reunión. En el video alterado, una voz en off que suena como la de Schumer se burla de los demócratas y Jeffries está de pie a su lado con un sombrero y bigote de dibujos animados. Suena música mexicana de fondo.

En una conferencia de prensa en la escalinata del Capitolio el martes por la mañana, Jeffries dijo que era un “video racista y falso de IA”. Schumer dijo que “tenemos menos de un día para resolver esto” y Trump está troleando en internet “como un niño de 10 años”.

Un voto crítico e inusual para los demócratas

Los demócratas se encuentran en una posición incómoda para un partido que desde hace tiempo ha denunciado los cierres como inútiles y destructivos, y no está claro cómo ni cuándo terminarán. Pero activistas y legisladores del partido han argumentado que los demócratas deben hacer algo para plantar cara a Trump.

“El nivel de apaciguamiento que Trump exige nunca termina”, dijo el senador Peter Welch, demócrata por Vermont. “Lo hemos visto con universidades, bufetes de abogados y fiscales. Entonces, ¿llega un momento en el que simplemente hay que plantarle cara? Creo que sí”.

Algunos grupos pidieron la renuncia de Schumer en marzo después de que él y otros nueve demócratas votaran para romper una obstrucción y permitir que un proyecto de ley de financiación liderado por los republicanos avanzara a votación final. Schumer dijo entonces que votó a favor de mantener el gobierno abierto porque un cierre habría empeorado la situación, ya que la administración Trump estaba recortando empleos gubernamentales. Ahora afirma creer que las cosas han cambiado, incluyendo la aprobación este verano del enorme proyecto de ley republicano de recortes de impuestos que redujo Medicaid.

Comienzan los preparativos para el cierre

El sol se pone detrás de la cúpula del Capitolio de Estados Unidos, el día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con los principales líderes del Congreso de ambos partidos, justo antes de la fecha límite del 30 de septiembre para financiar el gobierno y evitar un cierre, en Washington, DC, Estados Unidos. 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

Hay mucho en juego para los trabajadores federales de todo el país, ya que la Casa Blanca informó a las agencias la semana pasada que deberían considerar una “reducción de personal” para muchos programas federales si el gobierno cierra. Esto significa que los trabajadores que no se consideren esenciales podrían ser despedidos en lugar de simplemente suspendidos.

De cualquier manera, la mayoría no recibiría su salario. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó en una carta dirigida a la senadora de Iowa Joni Ernst el martes que alrededor de 750,000 trabajadores federales podrían ser suspendidos cada día una vez que comience el cierre.

El senador demócrata de Virginia, Mark Warner, dijo que algunos de los muchos trabajadores federales de su estado apoyan el cierre.

“Lo que escucho de los trabajadores federales es que han estado despidiendo lentamente, como consecuencia del cierre, desde el comienzo de esta administración”, dijo Warner. Quieren que nos resistamos.

Las agencias federales ya se estaban preparando. En la página principal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, un gran anuncio emergente decía: “La izquierda radical va a paralizar el gobierno e infligir un sufrimiento masivo al pueblo estadounidense”.

(Con información de AP)