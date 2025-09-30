Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Estados Unidos hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo más escuchado

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

En primer lugar, continúa esta canción de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast.

2. TIT FOR TAT

Tate McRae

TIT FOR TAT de Tate McRae es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Folded

Kehlani

Con una diferencia positiva de 2, el más reciente exitazo de Kehlani sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición tercera. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

4. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

El sencillo más reciente de Morgan Wallen y Tate McRae ya se vislumbra como un nuevo clásico. What I Want entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Safe (feat. Kehlani)

Cardi B

Lo más nuevo de Cardi B, Safe (feat. Kehlani), entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

El hit de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

7. Shot Callin

YoungBoy Never Broke Again

Con una diferencia favorable de 1, Shot Callin de YoungBoy Never Broke Again se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Magnet

Cardi B

Magnet de Cardi B pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la octava posición, lo que apunta a que va de salida.

9. Pretty & Petty

Cardi B

Pretty & Petty de Cardi B se mantiene en noveno lugar.

10. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.