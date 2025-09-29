Estados Unidos

Wall Street comenzó la semana con ganancias

Las acciones europeas registraron un moderado avance el lunes, impulsadas principalmente por sectores sanitario y de lujo

Guardar
Un operador trabaja en el
Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron leves avances el lunes, impulsados por el sector tecnológico, en un contexto marcado por la persistente preocupación por una posible paralización del Gobierno estadounidense y mensajes restrictivos por parte de la Reserva Federal (Fed). Las acciones tecnológicas destacaron entre los mayores rendimientos del día, reflejando el optimismo de los inversores respecto al crecimiento de la inteligencia artificial y la expectativa de futuros recortes en las tasas de interés, al tiempo que el mercado evaluaba riesgos derivados de la inflación y la situación laboral.

El sector tecnológico representó el mayor sostén para el índice de referencia S&P 500, ante las apuestas a favor de empresas vinculadas con la inteligencia artificial y el potencial alivio monetario por parte de la Fed. En declaraciones recogidas por Reuters, Lindsey Bell, estratega jefe de 248 Ventures en Charlotte, Carolina del Norte, señaló que si bien la amenaza de un cierre del Gobierno podría posponer la publicación del informe de empleo de septiembre del Departamento de Trabajo, este escenario no había sido el principal motor del mercado en la jornada.

Por su parte, Burns McKinney, gestor de cartera de NFJ Investment Group en Dallas, Texas, afirmó a Reuters que, aunque históricamente los cierres de Gobierno no suelen afectar significativamente los resultados corporativos, la perspectiva de una parálisis limitó las ganancias y mantuvo bajo el volumen de operaciones este lunes.

En la sesión, el S&P 500 avanzó 17,52 puntos, equivalentes a un 0,26%, hasta alcanzar las 6.661,22 unidades. El Nasdaq Composite sumó 107,99 puntos, un 0,48%, para cerrar en 22.592,06 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones se incrementó en 69,42 puntos, o un 0,15%, para situarse en 46.316,71 puntos, según datos preliminares compartidos por Reuters.

En medio de la jornada, Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland y una de las autoridades consideradas más restrictivas —sin derecho a voto este año—, declaró que el banco central debía mantener una política monetaria restrictiva para contener la inflación, conforme lo divulgado por Reuters.

El sector energético mostró el desempeño más débil entre los 11 principales sectores del S&P 500, impactado por la caída de más del 3% en los precios del petróleo. Al contrario, el tecnológico figuró entre los de mayor subida, impulsado principalmente por Nvidia, líder en chips de inteligencia artificial, y Microsoft .

Leve avance en Europa

El gráfico del índice bursátil
El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de Frankfurt, Alemania, el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/staff

Las acciones europeas registraron un moderado avance el lunes, impulsadas principalmente por sectores sanitario y de lujo, que lograron compensar la debilidad mostrada por bancos y energía, mientras los inversores permanecen atentos ante la posibilidad de un cierre del Gobierno estadounidense que podría afectar la publicación de datos económicos clave.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,2% tras finalizar sin cambios la semana previa. Entre los sectores con mejor desempeño, el sanitario lideró con un incremento del 0,9%. La farmacéutica UCB alcanzó un máximo histórico después de que MoonLake Immunotherapeutics divulgó resultados ambiguos sobre su medicamento dirigido a una enfermedad cutánea. Por su parte, el laboratorio GSK sumó un 2,2%, luego de anunciar que Emma Walmsley será reemplazada como presidenta ejecutiva por Luke Miels en enero, mientras que AstraZeneca subió cerca de un 1% tras informar que cotizará directamente en la Bolsa de Nueva York.

Dentro de los sectores beneficiados, las empresas mineras europeas subieron un 1,7%, favorecidas por el alza en los precios de los metales, destacando que el oro alcanzó máximos históricos y el cobre exhibió avances en Londres. Las acciones tecnológicas también gozaron de una mejora, registrando un avance del 1,1%.

El sector del lujo experimentó una recuperación, con un aumento del 1,9% en su índice general, logrando recuperar el terreno perdido la semana anterior.

En contraste, los bancos de la zona euro sufrieron una baja del 1,1%, destacando la caída del Commerzbank alemán, que perdió un 3%. El sector energético, por su parte, retrocedió debido a la disminución del 2% en los precios del crudo.

Los mercados también permanecen pendientes de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso, quienes discutirán la ampliación de la financiación gubernamental. Sin acuerdo, un cierre podría iniciar el miércoles.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetacciones

Últimas Noticias

Un hombre de Florida mató y cocinó a sus pavorreales mascota porque le enojaba que su vecina los alimentara

El acusado fue arrestado luego de que enviara una carta a la mujer que lo denunció en la que detallaba cómo decapitó, desangró y se comió a las aves

Un hombre de Florida mató

Murió la influencer estadounidense Makena White a los 28 años por complicaciones cardíacas

El repentino fallecimiento de la reconocida creadora de contenido y pareja del golfista Jake Knapp sorprendió al mundo digital. La joven tenía problemas de salud relacionados con taquicardia, según allegados y publicaciones en redes sociales

Murió la influencer estadounidense Makena

Cómo afectaría el posible cierre del Gobierno a los viajeros y los aeropuertos en Estados Unidos

Mientras la Casa Blanca apura acuerdos para destrabar fondos, sindicatos alertan sobre los efectos en personal clave del transporte y recuerdan los problemas surgidos durante la paralización en 2019

Cómo afectaría el posible cierre

Cierre de gobierno en Estados Unidos: cuándo ocurre y qué servicios se ven afectados

La falta de consenso antes del inicio del nuevo año fiscal podría dejar a miles de empleados públicos sin remuneración y limitar funciones esenciales en el país

Cierre de gobierno en Estados

Hallaron un cadáver en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en Carolina del Norte desde Europa

Las autoridades asumen que el individuo intentaba viajar de manera ilegal dentro del compartimiento de la aeronave, pero su cuerpo no soportó las condiciones extremas del vuelo

Hallaron un cadáver en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pan de tres

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

¿Se termina el reinado de las “Siete Magníficas”: la IA impulsa a nuevas empresas líderes en Wall Street

El reclamo de los productores agropecuarios en un municipio bonaerense por las inundaciones: “¡No jueguen con los seres humanos!”

Dos platos parrilleros de Argentina están entre los mejores 10 del mundo, según un ranking

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Israel aceptó la

EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

¿Restos de manzana como superalimento? El recurso sustentable olvidado que fortalece la nutrición, según un estudio

Tony Blair nunca ha abandonado Oriente Medio: ahora podría gobernar Gaza

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

TELESHOW
Daniela Celis, a pura emoción

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”