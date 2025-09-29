Un hombre de Florida mató y cocinó a sus pavorreales mascota porque le enojaba que su vecina los alimentara

Un hombre de Florida fue arrestado luego de matar y cocinar a sus mascotas pavorreales. (Pasco County Sheriff's Office)

Un hombre de 61 años, identificado como Craig John Vogt, fue arrestado en Hudson, Florida, luego de ser acusado de matar y comer dos de sus propios pavorreales en medio de un conflicto con una vecina. Según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, la detención tuvo lugar el 23 de septiembre, después de que la vecina encontrara una carta en su buzón donde Vogt detallaba cómo había decapitado, desangrado y cocinado las aves en una sartén, “porque ella seguía alimentándolas”. Las autoridades califican el hecho como un delito grave bajo el cargo de crueldad agravada contra los animales, específicamente por causar dolor excesivo o muerte.

Al ser interrogado por los agentes, Vogt admitió haber matado y comido los pavorreales “por despecho”, indicando que la alimentación proporcionada por su vecina fue el motivo de su acción, según declararon los funcionarios en el informe de arresto. Durante el traslado a la cárcel, Vogt señaló que, en caso de recuperar su libertad, planeaba asesinar a las aves que aún permanecen bajo su custodia para evitar que cayeran en manos de terceros. La crueldad agravada contra los animales por la que se le acusa es considerada delito de tercer grado en el estado de Florida.

El conflicto entre los vecinos se había agravado debido a la práctica constante de la vecina de alimentar a los pavos reales, acción que Vogt había rechazado explícitamente. Las autoridades reportaron que el hombre dejó una carta como advertencia, indicando que mataría a cada uno de los pavos reales si su vecina persistía en darles comida, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco. A la llegada de los agentes, se corroboró que el propio Vogt había colocado la carta en el buzón con la intención de demostrar que cumpliría con sus amenazas.

Detalles judiciales y medidas cautelares

Vogt fue arrestado luego de la denuncia de su vecina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso legal se llevó a cabo en el centro de detención de Land O’ Lakes, donde Vogt compareció ante un juez. Los documentos judiciales indican que no logró cubrir la fianza de USD 25.000 y que le fue asignado un defensor público por no poder costear un abogado propio. Además, la vecina implicada solicitó y obtuvo una orden de protección contra Vogt el 29 de septiembre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pasco calificó el episodio como un “incidente aislado” y aseguró que no existe un riesgo para la seguridad pública. Las autoridades reiteraron que la disputa previa entre los vecinos fue el detonante del ataque a los animales. Según el informe policial, todavía no se ha esclarecido cuántos pavos reales en total poseía Vogt ni si alguna otra persona podría reclamar la custodia de los animales sobrevivientes.

Posibles condenas para Vogt

De ser hallado culpable, Vogt podría pasar hasta cinco años en prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vogt fue arrestado tras una denuncia directa realizada por la vecina. Los reportes policiales mencionan que Vogt ya contaba con antecedentes penales, aunque no se especificaron cuáles eran los delitos previos. El arresto ocurrió en una localidad situada a unos 64 kilómetros al norte de Tampa, entorno residencial donde la presencia de pavos reales domésticos era conocida por la comunidad.

Craig John Vogt ha sido acusado de crueldad agravada contra los animales, calificada como delito de tercer grado bajo la legislación del estado de Florida (Florida Statutes § 828.12). Este delito contempla consecuencias penales que incluyen hasta cinco años de prisión estatal, además de una multa de hasta USD 5.000. La crueldad agravada se aplica cuando se infligen “dolores extremos o la muerte” deliberadamente a un animal.