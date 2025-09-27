Universal inauguró su primera atracción de terror abierta todo el año: cómo es Horror Unleashed

Universal Horror Unleashed inaugura la primera atracción de terror permanente en Las Vegas, ubicada en AREA15. (Instagram)

La ciudad de Las Vegas incorporó una atracción de terror permanente desarrollada por Universal Destinations and Experiences, inaugurada el 14 de agosto de 2025, que ofrece una experiencia inmersiva para aficionados al género. El proyecto está ubicado dentro del complejo AREA15 y se presenta como una opción de entretenimiento que abarca cuatro casas embrujadas, zonas temáticas y propuestas gastronómicas relacionadas con el terror.

Según datos publicados por Travel and Leisure y confirmados en el portal oficial de NBCUniversal, la apertura de Universal Horror Unleashed suma 110.000 pies cuadrados (aproximadamente 10.200 metros cuadrados) al distrito de entretenimiento de Las Vegas. El anuncio oficial fue realizado por Page Thompson, presidente de nuevos negocios en Universal Destinations and Experiences, que señaló en un comunicado recogido por Travel and Leisure: “Horror Unleashed ofrecerá interacciones únicas con personajes que interesarán a los fanáticos del horror y del entretenimiento inmersivo”.

El distrito AREA15, sede de esta nueva atracción, fue inaugurado en 2020 e incluye instalaciones como el Omega Mart de Meow Wolf. Según NBCUniversal, el complejo se autodefine como “el primer distrito de entretenimiento inmersivo del mundo”. La llegada de Universal Horror Unleashed marca un hito al tratarse del primer complejo temático de terror con funcionamiento continuo de la firma en territorio estadounidense.

¿Qué es Universal Horror Unleashed y cómo funciona?

Universal Horror Unleashed es un complejo de terror que opera de forma permanente y está ubicado en AREA15, Las Vegas. Según Travel and Leisure y NBCUniversal, su propuesta combina casas embrujadas temáticas, zonas interactivas, espectáculos en vivo y opciones gastronómicas afines. Está dirigido a visitantes mayores de 13 años por la intensidad de sus propuestas.

El funcionamiento está basado en recorridos por diferentes ambientes, entre casas temáticas y áreas de convivencia, con presencia de actores caracterizados y efectos especiales que crean una experiencia inmersiva para quienes asisten.

El complejo ofrece cuatro casas embrujadas, zonas temáticas y gastronomía inspirada en el cine de terror. (Instagram)

¿Cuáles son las casas embrujadas y áreas temáticas de Universal Horror Unleashed en Las Vegas?

De acuerdo con los reportes de Travel and Leisure, Universal Horror Unleashed cuenta con cuatro casas embrujadas principales:

Universal Monsters : reúne personajes representativos del cine de terror clásico como Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo.

The Texas Chainsaw Massacre : adapta la película original de 1974, recreando la atmósfera de Leatherface y su entorno.

Scarecrow: The Reaping : ambientada en una granja estadounidense de los años 1930 y protagonizada por espantapájaros vengativos.

Blumhouse’s The Exorcist: Believer: inspirada en la película estrenada en 2023, pone el foco en escenas de posesión y exorcismo.

A estas casas se suman áreas temáticas como Kill Vault, Prop Graveyard, Dead Storage y Jack’s Alley, donde predomina la interacción con personajes originales y espectáculos vinculados al universo de Universal. Estas zonas buscan maximizar la inmersión mediante ambientaciones detalladas y shows especiales, según información confirmada por NBCUniversal.

¿Qué precios y horarios maneja Universal Horror Unleashed?

La entrada general a Universal Horror Unleashed tiene un precio base de 69 dólares estadounidenses, válido para una visita por cada casa en la fecha y hora seleccionada. El ingreso con pase ilimitado cuesta desde 99 dólares estadounidenses, permitiendo el acceso repetido durante el mismo día.

Según NBCUniversal, el complejo opera de jueves a lunes, con excepción de octubre cuando solo cierra los martes. Además, existe la opción “Haunted High Rollers” para grupos (hasta seis personas) con entradas exprés y anfitrión, a un precio inicial de 2.750 dólares estadounidenses.

El acceso está restringido a mayores de 13 años debido a la intensidad y el contenido temático, de acuerdo con las condiciones divulgadas por la propia empresa.

La entrada general cuesta 69 dólares y el pase ilimitado, 99 dólares; acceso solo para mayores de 13 años. (Instagram)

¿Dónde se encuentra Universal Horror Unleashed en Las Vegas y cómo llegar?

La atracción está localizada en AREA15, específicamente en la Zona 2 del distrito de entretenimiento, a pocos minutos del Strip de Las Vegas. AREA15 incluye distintas propuestas artísticas y tecnológicas, destacando el Omega Mart de Meow Wolf.

Las personas interesadas pueden adquirir entradas y consultar información de acceso en el portal oficial de Universal Destinations and Experiences. El lugar ofrece estacionamiento y conexiones con el sistema de transporte público local, conforme a las recomendaciones de NBCUniversal.

¿Qué actividades, comida y merchandising ofrece Universal Horror Unleashed?

La experiencia integra bares, restaurantes y un sector de merchandising. El Premiere House, bar de tapas dentro del complejo, ofrece platos como Broiler Bread y The Crow’s Nest, inspirados en películas de Blumhouse y descritos en Travel and Leisure como parte de la “gastronomía temática”. Los cocteles y postres también se orientan a referencias clásicas del terror.

Respecto a productos, Universal Horror Unleashed dispone de líneas exclusivas que incluyen recuerdos de Las Vegas y artículos basados en las franquicias presentes en las casas embrujadas, según NBCUniversal.

La atracción está situada en la Zona 2 de AREA15, cerca del Strip de Las Vegas, con fácil acceso y estacionamiento. (Instagram)

¿Cuál es el impacto de Universal Horror Unleashed en el entretenimiento de Las Vegas?

El complejo representa la primera incursión de Universal Destinations and Experiences en un modelo de horror permanente fuera de sus parques temáticos principales. Aporta una propuesta diferenciada al listado de atracciones de Las Vegas, tradicionalmente dominado por casinos y espectáculos convencionales.

A nivel corporativo, Universal planea expandir esta experiencia a otras ciudades como Chicago, mientras refuerza su posicionamiento en el sector del entretenimiento temático, según información publicada en los comunicados oficiales recogidos por Travel and Leisure.