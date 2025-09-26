Estados Unidos

Murió la influencer Zuza Beine: tenía 14 años y llevaba 11 luchando contra el cáncer

La adolescente documentaba en sus redes sociales el tratamiento y cómo la afectaba física y emocionalmente. Buscaba visibilizar la enfermedad

Por Nazareno Rosen

Guardar
Zuza Beine, influencer de 14
Zuza Beine, influencer de 14 años, fallece tras 11 años de lucha contra la leucemia mieloide aguda

Zuza Beine, reconocida influencer estadounidense, murió el pasado 23 de septiembre a los 14 años, según confirmó su familia a través de un comunicado en las redes sociales de la niña.

Su estuvo marcada desde muy pequeña por la adversidad médica. Cuando tenía solo tres años, los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer en la sangre que afecta a las células de la médula ósea. Desde ese momento, su infancia se transformó drásticamente: debió someterse a rigurosos tratamientos y a numerosas intervenciones para combatir la enfermedad.

Cuando tenía solo tres años,
Cuando tenía solo tres años, los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda

Durante los 11 años que vivió con el diagnóstico, atravesó una exigente rutina de tratamientos médicos y hospitalizaciones. En reiteradas ocasiones, y pese a la corta edad con la que inició este recorrido, su cuerpo enfrentó recaídas que obligaron a retomar terapias agresivas. Como parte de su tratamiento, recibió tres trasplantes de médula ósea y fue considerada cinco veces sobreviviente de la leucemia, logrando periodos de recuperación que, aunque celebrados con esperanza, nunca pudieron considerarse definitivos.

La constancia del dolor físico y los efectos de los procedimientos se convirtieron en parte de su día a día; en los últimos meses lo compartió abiertamente, describiendo cuánto había afectado sus fuerzas y su movilidad.

El impacto de su testimonio

Zuza documentó su batalla contra
Zuza documentó su batalla contra el cáncer en redes sociales, sumando dos millones de seguidores

Beine eligió convertir la dificultad en una plataforma de visibilidad y acompañamiento. Desde muy joven, abrió las puertas de su vida a millones en redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, donde sumó alrededor de dos millones de seguidores. Documentó en imágenes, videos y reflexiones la realidad diaria de una niña que enfrentaba, sin evasivas, los retos físicos y emocionales del cáncer.

Sus contenidos mostraron tanto los momentos críticos hospitalizada como pequeños logros cotidianos o instantes de alegría junto a seres queridos. Para Zuza, compartir su experiencia se volvió una forma de brindar esperanza a otras personas afectadas por la enfermedad y a sus familias. Su sinceridad —sin disfrazar el dolor ni las limitaciones— generó empatía y admiración, pero también permitió abrir una conversación honesta sobre la vida de los pacientes infantiles con cáncer.

Mensajes y reflexiones de Zuza sobre su experiencia con el cáncer

El testimonio de Zuza Beine
El testimonio de Zuza Beine genera una ola de homenajes y mensajes de admiración en redes sociales

Zuza convirtió la red en un diario íntimo y público a la vez, donde plasmó sus aprendizajes y pensamientos más personales. En sus últimos días, se mostró especialmente abierta sobre el dolor que enfrentaba: “Últimamente mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. He estado con muchísimo dolor”, afirmó en una publicación reciente. Sin embargo, su último mensaje antes del fallecimiento fue un ejemplo de su perspectiva positiva y agradecida pese a la adversidad.

Aseguró que el diagnóstico la había hecho “profundamente agradecida por las cosas cotidianas que muchas personas suelen dar por sentadas”, como el placer de saborear una comida o la posibilidad de cambiar de peinado. Manifestó también su alegría por pequeños detalles, su amor hacia sus amigos y su mascota, y el deseo central de cualquier adolescente: poder vivir como una niña normal y sana.

La familia de Zuza anunció su muerte a través de sus redes sociales con un mensaje de profundo dolor, pero también de reconocimiento a la vida que llevó su hija. “Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió de forma más plena y agradecida que la mayoría. Su existencia nos cambió para siempre, y su partida también lo hará”, publicaron en Instagram.

Destacaron la autenticidad y fortaleza con la que la joven enfrentó su enfermedad, y subrayaron que su verdadero deseo era “ser una niña normal y sana”, pero que su grandeza radicó en cómo transformó la adversidad en un ejemplo de belleza interior y superación.

Temas Relacionados

Estados UnidosZuza BeineInfluencerCáncerLeucemiaRedes socialesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Amazon devolverá dinero a millones de usuarios de Prime: así puedes comprobar si eres beneficiario

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aprobó un acuerdo histórico que obliga a la compañía a pagar miles de millones de dólares en compensaciones y a simplificar los trámites de cancelación de su servicio de membresía

Amazon devolverá dinero a millones

MLB en vivo: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB en vivo: a qué

La astronauta Kellie Gerardi habló sobre los desafíos de combinar la maternidad con su carrera: “La sociedad te exige elegir”

En el Mel Robbins Podcast, Kellie Gerardi, científica norteamericana, relata cómo supera desafíos personales y profesionales en la exploración científica y resalta la importancia de no dejar de soñar

La astronauta Kellie Gerardi habló

EEUU: hallaron cinco cadáveres en los canales de Houston y sospechan de un asesino en serie

La policía confirmó que los cuerpos aparecieron en distintos puntos de la ciudad durante la última semana y describió la situación como inusual

EEUU: hallaron cinco cadáveres en

Una posible tormenta tropical amenaza el sureste de EEUU con lluvias y vientos a inicios de la semana

El Centro Nacional de Huracanes informó que la perturbación 94L mantiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas horas, con condiciones propicias para intensificarse sobre aguas del Atlántico occidental

Una posible tormenta tropical amenaza
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Se puede tomar café durante

¿Se puede tomar café durante el embarazo?, qué dicen los expertos

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Los Azules en San Juan: cuál es la inversión prevista

Elecciones Santiago del Estero 2025: qué se vota el 26 de octubre

Maturano rechazó la conciliación obligatoria y justificó la reducción de velocidad en los trenes: “Cuidamos la vida de la gente”

Cirujanos con visión de rayos X: el desarrollo de bioingenieros argentinos que lleva la realidad aumentada al quirófano

INFOBAE AMÉRICA
Brecha salarial: los hombres cobran

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

TELESHOW
Un abrazo que tendrá que

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”