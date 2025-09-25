Estados Unidos

Dos millones de migrantes han salido de EEUU desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: DHS

El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 1,6 millones de personas partieron por decisión propia y otras 400.000 fueron expulsadas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El DHS informó la salida
El DHS informó la salida de dos millones de inmigrantes indocumentados durante los primeros ocho meses del año. (EFE)

Estados Unidos confirmó la deportación o auto-repatriación de dos millones de inmigrantes en situación irregular durante los primeros ocho meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, una cifra que marca un ritmo inédito, según reveló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde el pasado 20 de enero, fecha en que inició el nuevo periodo presidencial de Trump, aproximadamente 1,6 millones de personas abandonaron el país por decisión propia, mientras que otras 400.000 fueron deportadas por autoridades federales, según datos oficiales recogidos por Reuters y The Associated Press (AP).

“La administración Trump está en camino de romper récords históricos al deportar cerca de 600.000 inmigrantes indocumentados antes de que finalice el primer año desde que el presidente regresó a la Casa Blanca”, reportó el DHS.

Funcionarios de la administración atribuyen estos resultados a un endurecimiento significativo de la política migratoria. La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, subrayó que los datos evidencian el impacto de las nuevas directrices implementadas.

Según datos oficiales, 1,6 millones
Según datos oficiales, 1,6 millones de personas decidieron abandonar el país voluntariamente y 400.000 fueron deportadas. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Las políticas del presidente Trump y el liderazgo de la secretaria Kristi Noem están funcionando y volviendo más seguras las comunidades estadounidenses”, expresó McLaughlin, en declaraciones difundidas por la agencia AP.

Añadió que el refuerzo de los operativos migratorios busca retirar de las calles a personas con antecedentes criminales e instó “a quienes permanezcan de manera ilegal: autodepórtense o serán arrestados y expulsados”.

El DHS enfatizó que, durante los cuatro meses previos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no permitió el ingreso de inmigrantes irregulares.

La política migratoria estricta también está impactando el ámbito laboral y administrativo. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha gestionado más de 150.000 solicitudes de empleo. Según el DHS, todos los nuevos puestos adjudicados corresponden a ciudadanos estadounidenses desde que Donald Trump retomó el poder.

La política de cero liberaciones
La política de cero liberaciones condiciona el ingreso de inmigrantes en situación irregular. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El departamento remarcó que “la capacidad de deportación sigue expandiéndose mientras la secretaria Noem negocia nuevas instalaciones de detención”, enumerando locaciones como Alligator Alcatraz, Speedway Slammer, Cornhusker Clink y Louisiana Lockup.

En los primeros días del nuevo periodo presidencial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el inicio de los vuelos de deportación y difundió imágenes de migrantes abordando aeronaves militares en dirección a sus países de origen. “El presidente Trump envía un mensaje firme y claro al mundo: quien ingrese ilegalmente a Estados Unidos enfrentará graves consecuencias”, manifestó Leavitt, según lo reportado por AP.

La intensificación de estas medidas ha coincidido con la ausencia de liberaciones masivas de migrantes en territorio estadounidense y responde a una directriz oficial cuyo objetivo declarado es aumentar la eficiencia y rapidez en los procesos de arresto, detención y deportación de inmigrantes en situación irregular, según el DHS.

Temas Relacionados

DHSPolíticas migratoriasMigrates deportadosICEestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima en Pensilvania: el estado del tiempo en Filadelfia para este jueves 25 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Clima en Pensilvania: el estado

Trump denunció un “triple sabotaje” en la ONU y exigió arrestos tras las fallas en su participación en la Asamblea General

El presidente estadounidense aseguró que la detención de una escalera mecánica, el apagón del teleprompter y problemas de sonido fueron parte de un plan en su contra durante la cumbre en Nueva York. Naciones Unidas desestimó las acusaciones y atribuyó los incidentes a errores técnicos y al propio equipo de la Casa Blanca

Trump denunció un “triple sabotaje”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

El presidente Ali y el secretario Rubio se reunieron en Nueva York mientras Washington reafirma su apoyo a la integridad territorial guyanesa en la disputa del Esequibo

Guyana y Estados Unidos refuerzan

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 25 de septiembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del estado del tiempo

Ranking Hulu EEUU: estas son las series de moda que lideran hoy

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de la gente

Ranking Hulu EEUU: estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la estricta rutina

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers

Milei participa de la gala del Atlantic Council en Nueva York y Scott Bessent le entregará un premio

Mañana indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Alerta por una nueva ciclogénesis en el AMBA: se espera otro fin de semana de lluvia y fuertes vientos

Gastronómicos: la justicia laboral falló en favor de Barrionuevo por las elecciones realizadas en 2021

INFOBAE AMÉRICA
Guyana y Estados Unidos refuerzan

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

TELESHOW
Ernesto Arriaga publicó un curioso

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña