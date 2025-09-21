Estados Unidos

La tormenta tropical Gabrielle se fortalece en el Atlántico: hay alerta para la costa este de EEUU y Canadá

Expertos vigilan el avance del ciclón que podría convertirse en huracán categoría 2, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes, con resacas peligrosas previstas para los próximos días

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Gabrielle se fortalece en el
Gabrielle se fortalece en el Atlántico y podría convertirse en huracán categoría 2 antes del lunes por la noche. (NHC)

La tormenta tropical Gabrielle se encuentra en camino de convertirse en huracán y podría alcanzar fuerza cercana a un huracán mayor en los próximos días, informaron expertos del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Según la última actualización del organismo, Gabrielle podría intensificarse hasta llegar a vientos máximos sostenidos de 177 kilómetros por hora (110 mph) para la noche del lunes 22 de septiembre, situándose muy próxima a la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, que inicia a partir de los 179 kilómetros por hora (111 mph).

The Associated Press señaló que Gabrielle sería el segundo huracán de la temporada en el Atlántico, luego de una pausa prolongada en la actividad tropical durante esta segunda mitad de la temporada 2025. Su centro se localizaba la mañana del domingo a menos de 644 kilómetros al sureste de Bermuda, avanzando en dirección noroeste a una velocidad de 19,3 kilómetros por hora (12 mph).

El NHC explicó que el fenómeno muestra condiciones para una intensificación rápida, definida como un incremento de al menos 56 kilómetros por hora en vientos sostenidos dentro de un periodo de 24 horas. “El pronóstico prevé que Gabrielle se convierta en huracán durante el domingo y que alcance al menos la categoría 2 el lunes por la mañana”, detalló el organismo citado por Reuters.

El Centro Nacional de Huracanes
El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre el riesgo de resacas peligrosas en las costas de Bermuda y la región este de Estados Unidos. (NOAA/AP)

Peligro para las costas de Bermuda y América del Norte

La trayectoria oficial indica que Gabrielle pasaría al este de Bermuda durante el lunes. Sin embargo, el sistema ya genera oleaje peligroso y condiciones de mar agitado en la isla, riesgo que persistirá durante el inicio de la semana laboral. El NHC advirtió que “las olas generadas por Gabrielle impactarán la isla y podrían producir resacas con corrientes de retorno potencialmente mortales”.

FOX Weather reportó que el escenario de impacto directo en tierra es cada vez menos probable para Bermuda, aunque se recomienda a residentes y visitantes de la isla permanecer atentos a las próximas actualizaciones por la posibilidad de cambios repentinos en el pronóstico.

Además, se espera que el fuerte oleaje alcance también la costa este de Estados Unidos —desde Carolina del Norte hacia el norte— y el este de Canadá Atlántica a partir del domingo por la noche y durante los primeros días de la próxima semana.

“Quienes vivan o planeen viajar a áreas costeras de la región deberán mantenerse informados y extremar precauciones debido al alto riesgo de corrientes de resaca”, indicó el NHC a través de sus boletines oficiales.

El NHC monitorea otras dos
El NHC monitorea otras dos áreas en el Atlántico por posible desarrollo ciclónico en los próximos siete días. (NOAA/AP)

Condiciones meteorológicas actuales de Gabrielle

En su aviso más reciente, el NHC precisó que Gabrielle tiene en este momento vientos sostenidos de 104 kilómetros por hora (65 mph), con ráfagas superiores, y se prevé que el fortalecimiento continúe durante los siguientes días.

Con base en las proyecciones, el movimiento hacia el noroeste persistirá hasta el domingo por la noche, antes de virar hacia el norte el lunes y avanzar luego en dirección noreste a mayor velocidad.

El NHC detalló que Gabrielle emergió primero como una zona de vigilancia denominada Invest 92L y transitó a depresión tropical número siete el pasado miércoles, apareciendo luego del periodo de inactividad en el Atlántico.

Su desarrollo ocurre en plena segunda mitad de la temporada de huracanes, periodo en que suelen desarrollarse los ciclones más intensos en la cuenca. “Este tipo de sistemas tiene potencial para fortalecerse con rapidez si encuentra las condiciones favorables en cuanto a temperaturas oceánicas y baja cizalladura del viento”, explicó el organismo especializado.

Proyección del trayecto de Gabrielle:
Proyección del trayecto de Gabrielle: se espera que el ciclón pase al este de Bermuda sin tocar tierra, pero con fuerte oleaje en la isla. (NHC)

Amenazas adicionales en el Atlántico

El panorama meteorológico se complica con la vigilancia sobre dos áreas más con potencial de desarrollo ciclónico en el océano Atlántico. El primero involucra una onda tropical ubicada al suroeste de las islas de Cabo Verde, frente a la costa africana, la cual —según el NHC— genera lluvias y tormentas limitadas.

Aunque el entorno actual no es propicio para su evolución inmediata, las previsiones apuntan a una mejora gradual de las condiciones y la posibilidad de que surja una depresión tropical en su desplazamiento hacia el noroeste durante la próxima semana. El NHC asignó a este sistema una probabilidad media de desarrollo en los próximos siete días.

El segundo sistema observado se sitúa a más de 800 kilómetros (500 millas) al este de las Islas de Barlovento y se caracteriza por áreas aisladas de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas sin circulación cerrada.

Los análisis satelitales indican que “las condiciones ambientales solo permiten un desarrollo limitado mientras la perturbación mantiene su trayectoria al oeste y luego noroeste a una velocidad media de 32 kilómetros por hora”, indicó el NHC.

De acuerdo con el organismo, este último sistema podría ralentizarse hacia el final de la semana y adoptar un rumbo al noroeste al norte de Hispaniola. Aunque la posibilidad de fortalecimiento permanece baja, el NHC advierte que “independientemente de su desarrollo, provocará ráfagas de viento y aguaceros en partes de las Islas de Barlovento el martes”.

Temas Relacionados

GabrielleTormenta tropicalAtlánticoNHCBermudaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Qué es la visa H-1B, cómo se obtiene y por qué es clave para el mercado laboral de Estados Unidos

El pasado viernes 19 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que impone una tarifa de 100,000 dólares para los nuevos solicitantes de este documento

Qué es la visa H-1B,

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video Estados Unidos hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series mas

Las mejores imágenes del multitudinario “funeral de Estado” de Charlie Kirk en Arizona

Miles de espectadores colman el State Farm Stadium para rendir tributo al activista conservador asesinado

Las mejores imágenes del multitudinario

Esto es lo que dicen los expertos sobre cómo lograr un matrimonio largo y saludable

Varios especialistas con décadas de casados fueron consultados sobre la sexualidad, salud emocional y proyectos profesionales como las claves para relaciones duraderas

Esto es lo que dicen

Un mono ‘fugitivo’ fue captado sobre los postes y cables de una ciudad de Carolina del Norte

El primate escapó del zoológico de Troutman y las autoridades han recomendado a la población no perseguir ni intentar atrapar al pequeño animal

Un mono ‘fugitivo’ fue captado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síntomas y causas de la

Síntomas y causas de la astenia primaveral: cuál es el impacto del cambio de estación en el organismo

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

INFOBAE AMÉRICA
Alemana desplegó dos cazas para

Alemana desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Maru Botana recordó a su

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”