Estados Unidos

Donald Trump nominó a Lindsey Halligan para servir como fiscal federal en el Distrito Este de Virginia

En una publicación en redes sociales tras salir de la Casa Blanca para un evento en Mount Vernon, el mandatario escribió que “será justa, inteligente y brindará, desesperadamente necesaria, ¡JUSTICIA PARA TODOS!”, al anunciar su nominación

Donald Trump nominó a Lindsey Halligan para servir como fiscal federal en el Distrito Este de Virginia (AP/Jacquelyn Martin)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la nominación de la asesora de alto rango de la Casa Blanca, Lindsey Halligan, para servir como fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, luego de que el titular de la oficina, Erik Siebert, fuera expulsado el viernes.

En una publicación en redes sociales tras salir de la Casa Blanca para un evento en Mount Vernon, Trump escribió que Halligan “será justa, inteligente y brindará, desesperadamente necesaria, ¡JUSTICIA PARA TODOS!”, al anunciar su nominación.

La nominación colocaría a Halligan, quien forma parte del círculo legal de Trump, al frente de una oficina que atravesó un período de crisis tras la salida de Siebert en medio de intentos por presentar cargos en la investigación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presuntas discrepancias en documentos relacionados con propiedades en Brooklyn y Virginia.

“Tenemos que actuar con rapidez, de una forma u otra”, dijo Trump al ser consultado al salir de la Casa Blanca. “Son culpables, no son culpables; tenemos que actuar con rapidez. Si no son culpables, no hay problema. Si son culpables o si deben ser acusados, deben ser acusados. Y tenemos que hacerlo ya”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (REUTERS/David Dee Delgado)

El Departamento de Justicia ha dedicado meses a investigar, sin que hasta el momento haya evidencia suficiente para una acusación formal. Los abogados de James han negado rotundamente cualquier irregularidad y califican la investigación como un acto de venganza política.

Halligan ha trabajado como una de las abogadas de Trump desde los primeros días de la investigación del FBI sobre la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, Florida. Recientemente, se unió a una iniciativa de la Casa Blanca para eliminar lo que la administración considera “ideología inapropiada” de algunas propiedades del Smithsonian.

El anuncio de la nominación de Halligan se produjo horas después de que otra abogada conservadora, Mary “Maggie” Cleary, informara al personal que había sido nombrada fiscal federal interina para el mismo distrito.

En un correo electrónico, Cleary dijo: “Si bien este nombramiento fue inesperado, me siento honrada de unirme a sus filas”. Cleary señaló también que fue acusada falsamente de estar en el Capitolio durante los disturbios del 6 de enero de 2021.

“Tenemos que actuar con rapidez, de una forma u otra”, dijo Trump al ser consultado al salir de la Casa Blanca (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump defendió su decisión de despedir a Siebert, afirmando en redes sociales: “¡No renunció, lo despedí!”. El mandatario indicó que contaba con el respaldo de los senadores demócratas del estado, Mark Warner y Tim Kaine, y agregó: “La próxima vez, que se presente como demócrata, no como republicano”.

Más temprano, Trump publicó en redes sociales lo que parecía una carta abierta a Bondi, señalando que había revisado “más de 30 declaraciones y publicaciones” que criticaban a su administración por la falta de acción en investigaciones, incluida la relacionada con los negocios de James.

El mensaje también mencionaba al ex director del FBI, James Comey, quien fue entrevistado por el Servicio Secreto tras una publicación en Instagram que, según los republicanos, era un llamado a la violencia contra Trump. Comey aseguró que no pretendía que la publicación fuera una amenaza y la eliminó tras percatarse de su interpretación.

(Con información de AP)

