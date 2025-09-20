Estados Unidos

“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

La película animada se consolida como la más exitosa en la historia reciente, superando todas las expectativas de taquilla

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
El mercado cinematográfico de Estados
El mercado cinematográfico de Estados Unidos registró una caída del 49% en la recaudación del fin de semana, alcanzando 77 millones de dólares. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

El mercado cinematográfico de Estados Unidos experimentó un descenso del 49% en la recaudación respecto al fin de semana anterior, alcanzando cerca de 77 millones de dólares al cierre del viernes 19 de septiembre de 2025. Esta situación generó impacto para los principales estudios de cine, así como para las cadenas de exhibición y productores, al señalar una ralentización en la asistencia a las salas durante las semanas centrales de septiembre, un mes tradicionalmente marcado por fluctuaciones en el rendimiento de los estrenos, según información reportada por Deadline.

Según la misma fuente y de acuerdo con datos recolectados por las principales firmas de seguimiento de taquilla en Norteamérica, títulos como Demon Slayer: Infinity Castle, producida por Sony/Crunchyroll, y Him, de Universal/Monkeypaw, dominaron la taquilla con ingresos estimados entre 15 y 16 millones de dólares cada una al corte del sábado por la mañana. El análisis de Deadline destacó además el bajo desempeño comercial de la película romántica A Big Bold Beautiful Journey, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, que apenas superó los 3,5 millones de dólares a pesar de su campaña y presupuesto.

El contexto en el que ocurre esta desaceleración ofrece matices propios de la dinámica del sector en Estados Unidos. Titulares recientes como Materialists, de A24, habían mostrado buenos resultados en la temporada veraniega, mientras que el éxito de Demon Slayer: Infinity Castle marcó un nuevo récord para el anime en el país. El sector enfrenta el reto de captar públicos diversos frente a los resultados dispares de títulos con grandes nombres y producciones originales sin respaldo de franquicia, en un entorno donde la crítica y el boca a boca mantienen influencia sobre las tendencias de asistencia, según el análisis de la publicación especializada.

¿Cuánto recaudó la taquilla de Estados Unidos este fin de semana?

De acuerdo con Deadline, la recaudación total del fin de semana alcanzó 77 millones de dólares, representando una caída del 49% con respecto al fin de semana anterior. La cifra evidencia una menor asistencia del público a las salas y afecta la expectativa de los principales estudios y distribuidores, en especial durante la segunda mitad de septiembre. Se trata de uno de los registros más bajos para el mes en los últimos años, según las mismas fuentes.

Demon Slayer: Infinity Castle lideró
Demon Slayer: Infinity Castle lideró la taquilla con 16,3 millones de dólares y se convirtió en el anime más exitoso en la historia de EE.UU. (Sony Pictures Entertainment via AP)

¿Qué película lideró la taquilla y qué cifras obtuvo “Demon Slayer: Infinity Castle”?

Según las cifras publicadas por Deadline, Demon Slayer: Infinity Castle se posicionó como el estreno más exitoso del fin de semana, con 16,3 millones de dólares recaudados en tres días. De este modo, el filme animado alcanzó un total acumulado de 103,7 millones de dólares en Estados Unidos, estableciéndose como el anime de mayor recaudación en la historia del país. La caída en ingresos respecto a la primera semana fue del 77%, cifra habitual para el comportamiento del género en el mercado norteamericano.

¿Cuánto ganó “Him” en su estreno y cómo reaccionó el público?

La película de terror Him, producida por Universal/Monkeypaw, sumó 6,47 millones de dólares el viernes y 15 millones en el global del fin de semana, de acuerdo con reportes de Deadline y datos de CinemaScore y Rotten Tomatoes. El filme recibió una calificación C- y registros de aprobación de 28% por parte de la crítica y 58% del público en Rotten Tomatoes. La audiencia se distribuyó en partes iguales entre hombres y mujeres, con predominio de adultos jóvenes y una amplia representación de espectadores afroamericanos y latinos. El presupuesto de Him fue de 27 millones de dólares.

¿Por qué fracasó “A Big Bold Beautiful Journey” en taquilla?

De acuerdo con el análisis de Deadline, A Big Bold Beautiful Journey recaudó únicamente 3,5 millones de dólares el fin de semana en 3.330 salas, cifra muy por debajo de los 50 millones de dólares pagados por Sony para adquirirla. El filme, protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell, no logró capitalizar la presencia de figuras reconocidas ni la inversión en promoción, afectado por una recepción crítica discreta (38% en Rotten Tomatoes). El segmento femenino mayor de 25 años concentró las mejores valoraciones, pero el resto del público y la crítica asociaron la obra a un exceso de sentimentalismo y alejamiento de las expectativas de un drama comercial. El 59% del público fueron mujeres y solo el 44% de las asistentes recomendaría el filme.

Estudios y distribuidores ajustan estrategias
Estudios y distribuidores ajustan estrategias ante uno de los peores registros de taquilla de septiembre en los últimos años. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

¿Qué otras películas destacaron en la taquilla de septiembre de 2025?

Durante este fin de semana, títulos como Conjuring: Last Rites obtuvieron 11,9 millones de dólares (acumulando 150,1 millones totales), mientras que Downton Abbey: Gran Final reportó 6,1 millones (suma total de 31,4 millones) y The Long Walk llegó a 6,3 millones (acumulando 22,7 millones). Otras propuestas como The Senior alcanzaron 2,5 millones en su estreno. Por su parte, el reestreno de Toy Story aportó 1,75 millones, un monto marginal en comparación con sus 229,4 millones totales históricos, según datos recopilados y verificados por las consultoras especializadas y publicados por Deadline.

¿Cómo afectan estos resultados a la industria del cine en Estados Unidos?

La disminución en la asistencia a las salas y la infraestructura de grandes estrenos con resultados inferiores a lo previsto, como A Big Bold Beautiful Journey, refuerzan el debate sobre la viabilidad de películas originales frente a franquicias y producciones de propiedad intelectual consolidada, de acuerdo con el análisis recogido por Deadline. Estudios y distribuidores deben ajustar sus estrategias y valorar el papel creciente de la recepción crítica y la influencia de la conversación digital y eventos deportivos sobre la demanda de entretenimiento en cines. Las próximas semanas serán de seguimiento clave en el rendimiento de los títulos recientes y futuros lanzamientos en un contexto de menor actividad.

Temas Relacionados

TaquillaSonyUniversalNorteaméricaDemon Slayerestados-unidos-noticiasestados-unidos-entretenimiento

Últimas Noticias

Hombre que murió en la montaña rusa de Universal sufrió múltiples lesiones contundentes, según el forense

Inspectores estatales iniciaron una revisión técnica del juego para determinar si hubo fallas en el sistema de seguridad o en los protocolos de emergencia aplicados por el personal del parque

Hombre que murió en la

Trump advirtió a la dictadura de Maduro que sufrirá un “precio incalculable” si no acepta el retorno de los presos venezolanos en EEUU

El presidente norteamericano también exigió al régimen chavista que reciba a las personas que se encuentran en instituciones mentales. “Miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos ‘monstruos’”, señaló

Trump advirtió a la dictadura

Restos humanos fueron hallados dentro de una maleta en un aeropuerto de Florida

El viajero implicado aseguró que los materiales incautados tenían un fin ceremonial, pero la agencia federal recordó que este tipo de objetos requieren permisos especiales para ingresar a territorio estadounidense

Restos humanos fueron hallados dentro

Hallan en un aeropuerto de Florida un cráneo humano en el equipaje de un pasajero

Un hombre fue sorprendido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU con varias vértebras humanas envueltas en aluminio durante un control de rutina en Tampa

Hallan en un aeropuerto de

A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 20 de septiembre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

A qué hora juegan Vladimir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trágico accidente en Córdoba: dos

Trágico accidente en Córdoba: dos autos chocaron de frente y murieron tres personas

Trastornos del crecimiento: el estudio que detectó una brecha de género en el acceso al tratamiento en América Latina

Javier Milei defendió a su hermana Karina, ratificó el rumbo y aseguró: “Estamos frente a la elección más importante de nuestra vida”

En poco más de un mes, 700.000 bonaerenses pagarán Ingresos Brutos cada vez que reciban dinero en una billetera digital

Día Mundial de las Playas: 7 costas emblemáticas que combinan historia, cultura y biodiversidad

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la inteligencia artificial transforma

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de un hijo del presidente Luis Arce por violencia de género

Cómo se origina el color naranja en los ríos y qué consecuencias tiene para el ecosistema

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

TELESHOW
Cacho Deicas anunció su vuelta

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”

Maxi López llegó a la Argentina para participar en Masterchef: las fotos del reencuentro con sus hijos

Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a mostrarse en público tras otra semana de rumores