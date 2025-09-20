“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

El mercado cinematográfico de Estados Unidos registró una caída del 49% en la recaudación del fin de semana, alcanzando 77 millones de dólares. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

El mercado cinematográfico de Estados Unidos experimentó un descenso del 49% en la recaudación respecto al fin de semana anterior, alcanzando cerca de 77 millones de dólares al cierre del viernes 19 de septiembre de 2025. Esta situación generó impacto para los principales estudios de cine, así como para las cadenas de exhibición y productores, al señalar una ralentización en la asistencia a las salas durante las semanas centrales de septiembre, un mes tradicionalmente marcado por fluctuaciones en el rendimiento de los estrenos, según información reportada por Deadline.

Según la misma fuente y de acuerdo con datos recolectados por las principales firmas de seguimiento de taquilla en Norteamérica, títulos como Demon Slayer: Infinity Castle, producida por Sony/Crunchyroll, y Him, de Universal/Monkeypaw, dominaron la taquilla con ingresos estimados entre 15 y 16 millones de dólares cada una al corte del sábado por la mañana. El análisis de Deadline destacó además el bajo desempeño comercial de la película romántica A Big Bold Beautiful Journey, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, que apenas superó los 3,5 millones de dólares a pesar de su campaña y presupuesto.

El contexto en el que ocurre esta desaceleración ofrece matices propios de la dinámica del sector en Estados Unidos. Titulares recientes como Materialists, de A24, habían mostrado buenos resultados en la temporada veraniega, mientras que el éxito de Demon Slayer: Infinity Castle marcó un nuevo récord para el anime en el país. El sector enfrenta el reto de captar públicos diversos frente a los resultados dispares de títulos con grandes nombres y producciones originales sin respaldo de franquicia, en un entorno donde la crítica y el boca a boca mantienen influencia sobre las tendencias de asistencia, según el análisis de la publicación especializada.

¿Cuánto recaudó la taquilla de Estados Unidos este fin de semana?

De acuerdo con Deadline, la recaudación total del fin de semana alcanzó 77 millones de dólares, representando una caída del 49% con respecto al fin de semana anterior. La cifra evidencia una menor asistencia del público a las salas y afecta la expectativa de los principales estudios y distribuidores, en especial durante la segunda mitad de septiembre. Se trata de uno de los registros más bajos para el mes en los últimos años, según las mismas fuentes.

Demon Slayer: Infinity Castle lideró la taquilla con 16,3 millones de dólares y se convirtió en el anime más exitoso en la historia de EE.UU. (Sony Pictures Entertainment via AP)

¿Qué película lideró la taquilla y qué cifras obtuvo “Demon Slayer: Infinity Castle”?

Según las cifras publicadas por Deadline, Demon Slayer: Infinity Castle se posicionó como el estreno más exitoso del fin de semana, con 16,3 millones de dólares recaudados en tres días. De este modo, el filme animado alcanzó un total acumulado de 103,7 millones de dólares en Estados Unidos, estableciéndose como el anime de mayor recaudación en la historia del país. La caída en ingresos respecto a la primera semana fue del 77%, cifra habitual para el comportamiento del género en el mercado norteamericano.

¿Cuánto ganó “Him” en su estreno y cómo reaccionó el público?

La película de terror Him, producida por Universal/Monkeypaw, sumó 6,47 millones de dólares el viernes y 15 millones en el global del fin de semana, de acuerdo con reportes de Deadline y datos de CinemaScore y Rotten Tomatoes. El filme recibió una calificación C- y registros de aprobación de 28% por parte de la crítica y 58% del público en Rotten Tomatoes. La audiencia se distribuyó en partes iguales entre hombres y mujeres, con predominio de adultos jóvenes y una amplia representación de espectadores afroamericanos y latinos. El presupuesto de Him fue de 27 millones de dólares.

¿Por qué fracasó “A Big Bold Beautiful Journey” en taquilla?

De acuerdo con el análisis de Deadline, A Big Bold Beautiful Journey recaudó únicamente 3,5 millones de dólares el fin de semana en 3.330 salas, cifra muy por debajo de los 50 millones de dólares pagados por Sony para adquirirla. El filme, protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell, no logró capitalizar la presencia de figuras reconocidas ni la inversión en promoción, afectado por una recepción crítica discreta (38% en Rotten Tomatoes). El segmento femenino mayor de 25 años concentró las mejores valoraciones, pero el resto del público y la crítica asociaron la obra a un exceso de sentimentalismo y alejamiento de las expectativas de un drama comercial. El 59% del público fueron mujeres y solo el 44% de las asistentes recomendaría el filme.

Estudios y distribuidores ajustan estrategias ante uno de los peores registros de taquilla de septiembre en los últimos años. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

¿Qué otras películas destacaron en la taquilla de septiembre de 2025?

Durante este fin de semana, títulos como Conjuring: Last Rites obtuvieron 11,9 millones de dólares (acumulando 150,1 millones totales), mientras que Downton Abbey: Gran Final reportó 6,1 millones (suma total de 31,4 millones) y The Long Walk llegó a 6,3 millones (acumulando 22,7 millones). Otras propuestas como The Senior alcanzaron 2,5 millones en su estreno. Por su parte, el reestreno de Toy Story aportó 1,75 millones, un monto marginal en comparación con sus 229,4 millones totales históricos, según datos recopilados y verificados por las consultoras especializadas y publicados por Deadline.

¿Cómo afectan estos resultados a la industria del cine en Estados Unidos?

La disminución en la asistencia a las salas y la infraestructura de grandes estrenos con resultados inferiores a lo previsto, como A Big Bold Beautiful Journey, refuerzan el debate sobre la viabilidad de películas originales frente a franquicias y producciones de propiedad intelectual consolidada, de acuerdo con el análisis recogido por Deadline. Estudios y distribuidores deben ajustar sus estrategias y valorar el papel creciente de la recepción crítica y la influencia de la conversación digital y eventos deportivos sobre la demanda de entretenimiento en cines. Las próximas semanas serán de seguimiento clave en el rendimiento de los títulos recientes y futuros lanzamientos en un contexto de menor actividad.