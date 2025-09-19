Estados Unidos

Un policía intentó terminar una pelea en una escuela usando gas pimienta y envió a 32 personas al hospital

Las autoridades de Florida informaron que decenas de estudiantes y trabajadores de la institución requirieron atención médica luego del incidente

Por Daniela Mérida

Decenas de personas requirieron atención
Decenas de personas requirieron atención médica tras el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 32 personas, entre estudiantes y miembros del personal, fueron hospitalizadas tras una pelea en Lake Worth Community High School, en la ciudad de Lake Worth Beach, Florida. El incidente se registró alrededor del mediodía y requirió la intervención de la policía escolar, que utilizó gas pimienta para intentar controlar la situación. El uso del agente químico afectó a un gran número de asistentes en el campus, incluidos quienes no participaron directamente en el altercado.

La respuesta de emergencia fue inmediata. Palm Beach County Fire Rescue desplegó 44 unidades y coordinó con hospitales cercanos para atender la posible llegada masiva de pacientes. Las cifras oficiales indican que 32 personas fueron trasladadas a cuatro hospitales de la zona, mientras que entre 10 y 12 más fueron atendidas en el lugar y entregadas posteriormente a sus familias.

Las autoridades no reportaron la presencia de armas en el campus. El distrito escolar confirmó que la policía escolar fue responsable de la activación del gas pimienta. Las causas que generaron la pelea y el sitio exacto del altercado dentro de las instalaciones no fueron divulgados por los voceros oficiales, quienes evitaron detallar estos aspectos al momento de informar.

Intervención policial y evacuación

Las autoridades no revelaron dónde
Las autoridades no revelaron dónde se produjo el altercado ni los motivos que lo iniciaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pelea involucró a varios estudiantes, aunque las circunstancias precisas que la originaron no han sido esclarecidas. La policía escolar optó por utilizar gas pimienta como método de dispersión, lo que resultó en la exposición involuntaria de decenas de estudiantes y miembros del personal educativo. El incidente generó una rápida movilización de recursos de emergencia, que permanecieron en la escuela hasta después de las 3 de la tarde, cuando se consideró que la situación había sido controlada.

La directora de Lake Worth Community High School, Elena Villani, difundió un comunicado tras los hechos en el que señaló que el campus permaneció seguro y que las actividades académicas continuaron el resto del día. Villani remarcó que las peleas representan una violación seria del código de conducta estudiantil y afirmó que los estudiantes implicados enfrentarán sanciones disciplinarias. “La agresión física no será tolerada en la escuela ni en ninguna propiedad del Distrito Escolar”, detalló la directora en su declaración pública.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal fue proteger la seguridad de los estudiantes y el personal y garantizar el retorno a la normalidad. No se reportaron incidentes adicionales posteriores a la intervención policial, ni se informó sobre la interrupción de clases más allá del tiempo correspondiente a la evacuación y atención de los afectados.

La escuela alberga a dos mil estudiantes

Más de 30 estudiantes y
Más de 30 estudiantes y trabajadores fueron trasladados a hospitales, mientras otra decena de personas recibió atención médica en el hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lake Worth Community High School, ubicada en el corazón del condado de Palm Beach, cuenta con una matrícula aproximada de 2.000 estudiantes. Es una de las instituciones más grandes de la zona y ha enfrentado otros incidentes disciplinarios registrados en años recientes. No obstante, las autoridades escolares y distritales no relacionaron este incidente de violencia con eventos previos ni aportaron detalles sobre posibles antecedentes entre los involucrados en la pelea reportada el jueves.

El incidente no dejó lesionados de gravedad, según los informes iniciales de los hospitales y autoridades escolares, quienes confirmaron que la condición general de los afectados era estable tras recibir tratamiento médico. El distrito mantuvo comunicación con las familias para informar sobre el estado de sus hijos y reiteró las políticas disciplinarias vigentes en el plantel.

