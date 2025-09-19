Brett James, compositor y ganador de un Grammy, murió en un accidente de avión en Estados Unidos

El compositor Brett James murió en un accidente de avión en Carolina del Norte junto a otras dos personas. (Instagram/ACNcountry)

El compositor estadounidense Brett James, conocido por su trabajo en “Jesus, Take the Wheel”, murió el jueves, 18 de septiembre de 2025, en un accidente de avión en las inmediaciones de Franklin, Carolina del Norte. El fallecimiento de James, de 57 años, afectó a la industria de la música country y pop, y se registró junto a la muerte de otras dos personas, según información oficial de la Policía de Carreteras de Carolina del Norte difundida por NBC News, CNN y WFLA. El incidente generó la apertura de una investigación federal para esclarecer las causas.

De acuerdo con datos suministrados por las autoridades y recuperados por NBC News, el accidente se produjo cerca de las 15:00 horas locales cuando el avión monomotor propiedad de Brett James Cornelius (nombre legal del compositor) se precipitó en las proximidades de la escuela primaria Iotla Valley, en el condado de Macon. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron la muerte de los tres ocupantes y comunicaron el inicio de los trabajos de análisis.

El impacto de la noticia se enmarca en la vigencia de la carrera de James y su reconocimiento reciente, incluyendo la incorporación al Nashville Songwriters’ Hall of Fame en 2020. El suceso motiva la investigación técnica y la revisión de protocolos de seguridad aérea, en un contexto donde el legado musical del compositor sigue vigente, tal como informaron organizaciones sectoriales a CNN.

¿Quién era Brett James y por qué es relevante su fallecimiento?

Brett James Cornelius fue un compositor, productor y editor musical con más de 500 canciones incluidas en discos de ventas acumuladas superiores a 110 millones de unidades, según el Nashville Songwriters’ Hall of Fame citado por CNN. Alcanzó notoriedad internacional al coescribir “Jesus, Take the Wheel”, interpretada por Carrie Underwood, que recibió el Grammy a la Mejor Canción Country en 2006 y múltiples reconocimientos en entregas como los ASCAP Country Music Awards.

La carrera de James abarcó colaboraciones con artistas como Faith Hill, Tim McGraw, Kenny Chesney, Bon Jovi y Kelly Clarkson. Según informes de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy), sus composiciones figuraron en proyectos de pop, rock y música country.

El fallecimiento de James genera impacto entre ejecutivos, sellos y artistas, así como en la red de compositores y editoriales ligadas a la industria musical estadounidense.

Brett James fue reconocido por su trabajo en 'Jesus, Take the Wheel' y su influencia en la música country y pop. (REUTERS/Mike Blake)

¿Cómo ocurrió el accidente de avión donde murió Brett James?

De acuerdo con la Policía de Carreteras de Carolina del Norte citada por NBC News, el avión propiedad de Brett James Cornelius despegó del aeropuerto John C. Tune en Nashville, Tennessee, el jueves por la tarde, y se precipitó en un campo cerca de la escuela primaria Iotla Valley, a unos 435 kilómetros de su punto de partida. El reporte oficial indica que la aeronave, identificada mediante la matrícula N218VB, impactó fuera del perímetro escolar sin dejar víctimas entre los alumnos o el personal.

Las autoridades federales, encabezadas por la NTSB y la FAA, confirmaron la presencia de tres personas a bordo, todas fallecidas, y abrieron la investigación para determinar las causas exactas, revisando el plan de vuelo, el historial técnico y los factores climatológicos. La reacción oficial apunta a una “investigación conforme a normativas federales” sin estimaciones sobre plazos ni hipótesis adelantadas, según los portavoces citados por CNN.

¿Quiénes son las otras víctimas del accidente y cómo se identificaron?

Según la información policial confirmada por NBC News, además de Brett James Cornelius, fallecieron Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson. Los nombres de ambas se comunicaron públicamente tras la identificación forense y la notificación a las familias, conforme a los procedimientos establecidos por la la Policía de Carreteras de Carolina del Norte y la Oficina del Sheriff del condado de Macon.

El informe no indica relación laboral o personal específica entre las víctimas, limitándose a precisar que viajaban junto a James en la aeronave siniestrada.

¿Por qué “Jesus, Take the Wheel” es una canción importante en la carrera de Brett James?

“Jesus, Take the Wheel” fue escrita por Brett James y otros coautores, y lanzada como sencillo interpretado por Carrie Underwood en 2006. El tema se convirtió en número uno de las listas country de Estados Unidos según datos de Billboard y recibió el Grammy a la Mejor Canción Country, además de ser nombrado Mejor Interpretación Vocal Country Femenina, de acuerdo con información oficial de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

La canción incrementó la visibilidad del trabajo de James tanto como autor como productor, colocándolo entre los referentes del género country y abriendo la puerta a colaboraciones con artistas de múltiples estilos y perfiles.

La carrera de Brett James incluyó colaboraciones con artistas como Carrie Underwood, Faith Hill y Bon Jovi. (Instagram/Brett James)

¿Qué dijeron las instituciones musicales sobre la muerte de Brett James?

La Nashville Songwriters’ Hall of Fame expresó públicamente su duelo tras la confirmación del fallecimiento de James. Por su parte, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) manifestó: “Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”, mensaje recogido por CNN.

Entre los músicos, Dierks Bentley publicó en Instagram: “Uno de los mejores cantautores de nuestra ciudad... una leyenda total”, según dio a conocer NBC News. Las reacciones institucionales se centraron en el reconocimiento profesional y el legado editorial de James, sin emitir valoraciones emocionales.

¿En qué estado se encuentra la investigación oficial del accidente?

Según comunicaron la NTSB y la FAA, la instrucción técnica para esclarecer causas cuenta con varias líneas de análisis:

Registro de vuelo y plan de ruta

Historial de mantenimiento del aparato

Evaluación de las condiciones meteorológicas

Análisis de posibles fallas humanas o técnicas

La información recabada apunta a un informe preliminar que podría difundirse en las siguientes semanas, aunque el cierre del caso dependerá del avance de las pericias y los tiempos institucionales.

¿Cómo seguirá el legado profesional de Brett James tras su fallecimiento?

Las editoras de derechos de autor, como Cornman Music, fundada por James, reiteraron la continuación de los proyectos comerciales y contractuales que permanecen vigentes, conforme a los lineamientos legales y administrativos. Según la Country Music Association y la The Recording Academy, el material compuesto por James podrá seguir editándose, grabándose y licenciarse por las vías habituales, sin interrupciones inmediatas.

Para quienes trabajan o colaboran en la industria musical vinculada a sus obras, la transición operativa y editorial se efectuará a través de los representantes designados por Cornman Music y otras instituciones de derechos de autor.