Quién es el padre de Tyler Robinson, clave en la entrega del sospechoso por la muerte de Charlie Kirk

Fuentes oficiales señalaron que fue Matt Robinson quien condujo al joven de 22 años hasta la sede policial, tras el atentado

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Matt Robinson colaboró con las autoridades para que su hijo, Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, se entregara en Utah. (Facebook/Oficina del gobernador de Utah)

El padre de Tyler Robinson facilitó la entrega del principal sospechoso en el caso del asesinato de Charlie Kirk, lo cual permitió a las autoridades de Utah dar un giro clave en la investigación tras el ataque perpetrado en Utah Valley University.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó en rueda de prensa que Tyler Robinson, residente del estado, fue detenido por su presunta implicación en la muerte del conocido activista conservador.

Según reportó Newsweek, Matt Robinson, quien es el padre de Tyler, desempeñó un papel esencial al asistir en la captura del principal sospechoso. Fuentes oficiales señalaron que fue el propio padre quien condujo a Tyler hasta la sede policial, luego de que una figura religiosa y miembros de la familia participaran en las negociaciones para persuadirlo de entregarse. El presidente Donald Trump fue la primera figura pública en confirmar la captura del sospechoso durante una intervención televisiva.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado a los 31 años durante un acto en Utah Valley University. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/REUTERS)

Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, falleció tras recibir varios disparos en el campus de Utah Valley University el pasado miércoles 10 de septiembre, a la edad de 31 años. El caso generó gran impacto nacional debido al perfil público de Kirk y la naturaleza del ataque.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda, con una recompensa de hasta 100.000 dólares ofrecida por el FBI para quien aportara información relevante sobre el paradero del responsable.

Matt Robinson fue identificado por algunos medios como exmiembro de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, pero la oficina del fiscal de ese condado desmintió esa información. En un comunicado publicado en Facebook, el organismo aclaró que “la persona arrestada NO tiene relación con la policía local. Existen múltiples personas con el mismo nombre“, precisaron.

Combinación de capturas de pantalla que muestra una "persona de interés" en la muerte del activista de extrema derecha Charlie Kirk. (Departamento de Seguridad Pública de Utah/Reuters)

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Cox relató cómo un familiar de Tyler Robinson acudió a un amigo cercano de la familia para informar sobre una posible confesión o implicación en el ataque. Este dato fue trasladado a la policía del condado de Washington, lo que permitió avanzar en la investigación. Cox subrayó que Tyler no era estudiante de la universidad donde ocurrió el crimen.

En declaraciones recopiladas por Newsweek, el gobernador explicó: “la familia indicó que Tyler se volvió más político en los últimos años y llegó a comentar a otro familiar, durante una comida, que no compartía las ideas de Charlie Kirk ni su presencia en Utah Valley University“.

El FBI, en voz de su director Kash Patel, comunicó públicamente la satisfacción por la rápida resolución: “el FBI y nuestros aliados estamos orgullosos de aportar justicia a la familia de Charlie Kirk y honrar su legado“.

La comunidad universitaria lamenta el ataque que terminó con la vida de Charlie Kirk en el campus de Utah Valley University. (REUTERS/Thomas Machowicz)

El gobernador Cox enfatizó el alcance de los hechos durante su comparecencia ante la prensa: “esto es mucho más que un ataque contra una persona. Va dirigido contra todos nosotros, contra el experimento estadounidense y nuestros ideales. Este suceso afecta las bases de nuestra sociedad, lo que somos y lo que aspiramos ser“.

Las autoridades confirmaron que Tyler Robinson actuó por cuenta propia, según la información disponible, y no existen indicios de cómplices u otras personas implicadas. El proceso judicial sigue su curso y el acusado fue ingresado en el centro penitenciario del condado, afirmando las fuentes oficiales que responderá ante la justicia por los cargos en cuestión.

El FBI mantiene abiertas algunas líneas de investigación en tanto se verifica la información incautada tras la entrega del principal sospechoso, de acuerdo con el reporte de Newsweek.

La comunidad universitaria y los seguidores de Turning Point USA han mostrado diversas reacciones ante el asesinato de Kirk, mientras continúan los actos de homenaje a la figura del activista.

