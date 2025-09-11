Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense (REUTERS/Henry Romero)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que Washington “responderá en consecuencia” tras la condena impuesta al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro por conspirar contra el orden democrático de Brasil.

Rubio, que calificó el fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil como una “caza de brujas”, señaló que dicha persecución política está liderada por Alexandre de Moraes, a quien la administración estadounidense acusa de violaciones a los derechos humanos y ha sancionado, prohibiéndole además la entrada a Estados Unidos.

“Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro”, denunció Rubio en la red social X, y añadió: “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, sin detallar cuáles serían las posibles medidas.

El apoyo a Bolsonaro también fue manifestado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se declaró “sorprendido” por la condena y defendió al ex mandatario brasileño. Durante una interacción con la prensa, Trump trazó un paralelismo con su propia situación: “Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, afirmó el mandatario, aludiendo a sus enfrentamientos judiciales previos. Recordó que conoció a Bolsonaro como presidente de Brasil y remarcó que se trata de “un buen hombre”.

Imagen de archivo de Jair Bolsonaro junto a Donald Trump

La reacción de Washington ante el proceso judicial incluyó la imposición, semanas atrás, de un arancel del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños exportados a Estados Unidos. Esta medida fue implementada en represalia directa al avance del proceso judicial contra Bolsonaro, una decisión rechazada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, tras hallarlo culpable de haber conspirado para revertir el resultado electoral que dio la victoria a Lula da Silva en 2022. Aunque originalmente se preveía que la sentencia sería dictada en una sesión reservada al día siguiente, la Primera Sala del STF decidió adelantar el fallo tras una votación de cuatro votos contra uno, que declaró culpables a Bolsonaro y a otros siete acusados, incluidos ex ministros y antiguos jefes militares.

De acuerdo a lo expuesto por el juez relator del caso, la acusación consideró el agravante de que Bolsonaro fue “líder” de una “organización criminal” cuyo objetivo era impedir que Lula asumiera el poder tras ganar las elecciones presidenciales. La acusación, formulada por la Fiscalía General de Brasil, fue aceptada por la mayoría de los jueces, que dieron por probado que la conspiración comenzó en junio de 2021, cuando Lula repuntaba en las encuestas.

Los condenados fueron hallados responsables de delitos contra la democracia, incluyendo intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. La trama golpista se estructuró en varias fases, iniciando con una campaña de descrédito encabezada por Bolsonaro contra las instituciones y el sistema electoral brasileño.

Partidarios del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro chocaron con la Policía al intentar irrumpir en el palacio presidencial en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023 (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

Las acciones pasaron de las palabras a los hechos después de la victoria de Lula en octubre de 2022, con protestas masivas, intentos frustrados de atentados por parte de la policía y la instalación de campamentos a las puertas de los cuarteles, exigiendo la intervención militar para impedir la investidura del nuevo mandatario.

Una semana después del ascenso de Lula el 1 de enero de 2023, miles de activistas de ultraderecha partieron de esos campamentos para asaltar violentamente las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal en Brasilia. Según la Fiscalía, esta última acción representó la culminación del plan conspirativo, liderado activamente por Bolsonaro, con el fin de perpetuarse en el poder e instaurar una dictadura en el país.

(Con información de AFP y EFE)