Una pareja de ancianos de 77 y 78 años fue incendiada y asesinada en su casa en Nueva York; el sospechoso escapó

La residencia familiar fue el escenario donde un hombre de 77 años y una mujer de 78 perdieron la vida tras un ataque violento. (NYPD)

LUn hombre de 77 años y una mujer de 78 fueron hallados muertos, apuñalados y quemados en su vivienda en el barrio residencial de Bellerose, en el distrito de Queens, en Nueva York, mientras el presunto agresor permanece prófugo.

Según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el crimen ocurrió el lunes 8 de septiembre por la tarde cuando un hombre desconocido habría ingresado a la vivienda en apariencia con intenciones de robo.

De acuerdo con la información aportada por ABC News, el sospechoso —descrito como un hombre de tez oscura, entre 30 y 40 años, de complexión media, vestido con gorra negra, chaqueta negra, jeans azules y zapatillas negras— fue captado por cámaras de vigilancia tocando la puerta trasera de la casa alrededor de las 10:15 de la mañana. La víctima masculina abrió la puerta y dejó entrar al intruso, según reconstruye la policía a partir de los videos analizados.

Detectives creen que el sospechoso permaneció dentro de la vivienda durante unas cinco horas, probablemente buscando objetos de valor. Las imágenes muestran al individuo abandonar la propiedad a las 15:08, muy poco antes del inicio del incendio.

El presunto atacante huyó y permanece prófugo mientras continúa la búsqueda policial. (NYPD)

Según la cronología reconstruida, a las 15:22 la alarma de incendios de la casa comenzó a sonar y los vecinos notaron el humo, llamando al hijo de la pareja, un paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que se encontraba fuera de servicio ese día.

El hijo llegó al domicilio donde residían sus padres y, en palabras publicadas por The New York Times, “encontró a ambos sin vida, uno en el primer piso y otro en el sótano”. El NYPD ha detallado que los equipos de emergencia declararon muertos a los dos adultos mayores en el lugar y que los bomberos lograron extinguir el fuego poco después.

Investigadores explicaron que el cuerpo de la mujer fue hallado en la planta baja con señales de haberle arrojado un acelerante y, posteriormente, prendido fuego. “El hombre se encontraba en el sótano, atado a una columna con cuerdas elásticas y también presentaba rastros de quemaduras”, según fuentes consultadas por ABC News. El fuego que alcanzó al hombre aparentemente perdió intensidad por sí solo antes de la llegada del auxilio.

El NYPD solicita la colaboración ciudadana para identificar y localizar al sospechoso. (REUTERS/Bing Guan)

La policía sostiene que el ataque habría ocurrido antes de que comenzara el incendio, basándose en los hallazgos forenses preliminares. Según un reporte de The New York Times, el sospechoso tendría antecedentes penales significativos y habría salido de prisión en 2023. Los investigadores no han encontrado, de momento, vínculos previos entre las víctimas y el agresor, lo que refuerza la hipótesis del crimen motivado por robo.

Reacciones de la comunidad

En el vecindario de Bellerose, el hecho ha provocado consternación y sentimientos de inseguridad entre los residentes. Sarah Roslonowski, vecina de la pareja, relató a The New York Times: “ellos siempre velaron por los chicos del barrio, eran muy atentos y serviciales. Una vez, les pedí ayuda por un pajarito herido y fueron muy amables”.

La casa familiar, ubicada cerca del límite con el condado de Nassau, quedó marcada por el incendio, con restos de muebles y ventanas calcinadas repartidos en el jardín.

La investigación sigue abierta mientras los familiares y residentes exigen justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro vecino, Jamar Williams, comentó al mismo medio su incredulidad al enterarse de la naturaleza violenta del hecho: “esto parece algo sacado de una historia de terror real”. Las circunstancias persisten en estado de análisis por parte de la policía, que aguarda los resultados de la autopsia oficial para determinar las causas precisas de muerte de ambas víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos y mantienen activa la búsqueda del presunto responsable. El NYPD solicitó la colaboración ciudadana e instó a que cualquier persona con información se comunique con la línea de Crime Stoppers o visite el sitio oficial https://crimestoppers.nypdonline.org.

Este doble asesinato, descrito por fuentes policiales como un “ataque brutal con motivación aparente de robo”, ocurre en un contexto donde los índices de homicidio en Nueva York han disminuido un 17% respecto al año anterior, y los crímenes graves muestran una tendencia descendente, según estadísticas de la NYPD.