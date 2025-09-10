Las 10 mujeres más ricas de Estados Unidos en 2025

La lista Forbes 400 de 2025 registra la menor presencia femenina en seis años, con solo 62 mujeres entre los estadounidenses más ricos (Portada Forbes/ Neil Jamieson)

El número de mujeres en la lista Forbes 400 experimentó un retroceso histórico en 2025. Por primera vez en seis años, su representación cayó: solo 62 mujeres figuran entre los 400 estadounidenses más ricos, lo que equivale al 15,5% del total, frente al 17% registrado en 2024.

Se trata de la primera vez desde 2019 que el peso femenino en el ranking no crece, reflejando un cambio en la dinámica de acumulación de riqueza en el país.

La reducción se explica en gran medida por el fallecimiento de tres multimillonarias, Judy Love, Mary Alice Dorrance Malone y Catherine Lozick, y por la salida de otras dos herederas, Susan Alfond y Dorothy Chao Jenkins, que no lograron superar el umbral récord de USD 3.800 millones exigido este año para ingresar en la lista.

Diane Hendricks, encabeza la lista con USD 22.300 de mujeres estadounidenses que construyeron su fortuna por sí mismas (REUTERS)

La mayoría de las integrantes de esta élite provienen de fortunas heredadas, más del 80%, aunque nombres como Diane Hendricks, Judy Faulkner o Peggy Cherng sobresalen por haber creado sus propios patrimonios en sectores como la construcción, la tecnología médica y la gastronomía.

Las 10 multimillonarias más ricas de EE. UU. en 2025

A pesar de la baja, la riqueza de las mujeres que permanecen en el listado continúa en ascenso. En conjunto, estas 62 multimillonarias suman USD 872.000 millones, un incremento frente a los USD 839.000 millones de 2024.

10. Lyndal Stephens Greth

Fortuna: USD 12.900 millones

Fuente: Endeavor Energy Resources

Combina liderazgo empresarial y gestión estratégica tras heredar la dirección de Endeavor Energy Resources de su padre (Captura de video: YouTube)

Asumió la presidencia de Endeavor Energy Resources tras la muerte de su padre en 2024. Ese mismo año, la compañía petrolera privada fue adquirida por Diamondback Energy en una operación valuada en USD 26.000 millones.

Stephens Greth había formado parte del directorio de Endeavor desde 2013, lo que le permitió desempeñar un papel clave en la transición de la empresa.

9. Melinda French Gates

Fortuna: USD 13.500 millones

Fuente: Pivotal Ventures, Microsoft

Filántropa y experta en tecnología, Melinda French Gates combina inversión e innovación para impulsar iniciativas de desarrollo social (AP)

La ex esposa de Bill Gates ha reforzado su perfil como inversora y filántropa independiente tras su salida de la Fundación Gates en 2024. Con un portafolio diversificado y activos vinculados a Microsoft, sigue siendo una de las mujeres con mayor influencia en iniciativas globales de salud, igualdad de género y educación.

8. Elaine Marshall

Fortuna: USD 24.100 millones

Fuente: Koch Industries

Se consolidó como una de las principales accionistas de Koch Industries, un conglomerado privado con intereses en energía, manufactura y finanzas. Heredó su participación de su difunto esposo, E. Pierce Marshall, y junto a sus hijos Preston y E. Pierce Jr. mantiene influencia en las actividades económicas y políticas de la familia.

7. Marilyn Simons

Fortuna: USD 25.000 millones

Fuente: Renaissance Technologies, Fundación Simons

Viuda de uno de los matemáticos más ricos de la historia, Marilyn Simons combina gestión de patrimonio con filantropía en educación y ciencia (Captura de video: YouTube)

Viuda del reconocido inversionista Jim Simons, administra una de las fortunas más vinculadas a la ciencia y la educación. Con un doctorado en economía, preside la Fundación Simons, organización que apoyó la investigación matemática y científica, con iniciativas como Math for America, que busca fortalecer la enseñanza de matemáticas en Estados Unidos.

6. MacKenzie Scott

Fortuna: USD 35.600 millones

Fuente: Amazon

MacKenzie Scott se destaca como una de las filántropas más importantes del mundo, habiendo donado USD 19.300 millones a más de 2.500 organizaciones (REUTERS)

Escritora y filántropa, recibió una participación en Amazon tras su divorcio de Jeff Bezos en 2019. Desde entonces se convirtió en una de las donantes más destacadas del mundo: a través de su iniciativa Yield Giving, ya distribuyó USD 19.300 millones a más de 2.500 organizaciones bajo un modelo de donación “sin condiciones”.

5. Abigail Johnson

Fortuna: USD 45.000 millones

Fuente: Fidelity Investments

Al frente de Fidelity Investments impulsa la innovación en servicios financieros, incluyendo la adopción de criptomonedas (Reuters)

Es presidenta y CEO de Fidelity Investments, una de las mayores gestoras de activos del mundo, fundada por su abuelo. Bajo su liderazgo, la empresa expandió sus operaciones y apostó por innovaciones como la integración de criptomonedas en los portafolios de inversión, consolidando a Fidelity como un actor de referencia en los mercados financieros.

4. Miriam Adelson

Fortuna: USD 47.700 millones

Fuente: Las Vegas Sands, Dallas Mavericks

Miriam Adelson amplió su imperio con la compra de los Dallas Mavericks y mantiene influencia en la investigación médica y la política (AP)

Médica y filántropa, es la viuda del magnate Sheldon Adelson y heredera mayoritaria del imperio de casinos Las Vegas Sands, con operaciones en Macao y Singapur. En 2023 adquirió la mayoría del equipo de la NBA Dallas Mavericks, ampliando su presencia empresarial.

Además, mantiene un fuerte compromiso con la investigación médica y es una de las donantes políticas más influyentes del país.

3. Jacqueline Mars

Fortuna: USD 54.300 millones

Fuente: Mars, Inc.

Jacqueline Mars encabeza desde Estados Unidos uno de los mayores imperios del sector alimentario (Captura de video: YouTube)

Hereda un tercio del gigante Mars, Inc., compañía conocida por productos como M&M’s, Snickers y alimentos para mascotas. Jacqueline Mars trabajó casi dos décadas en la empresa y permaneció en su junta directiva hasta 2016. Su riqueza la mantiene como una de las mujeres más influyentes del sector alimenticio a nivel mundial.

2. Julia Koch

Fortuna: USD 64.300 millones

Fuente: Koch Industries

ontrola el 42% de Koch Industries, un conglomerado que abarca desde petróleo y energía hasta inversiones en inteligencia artificial (Julia Koch.com)

Viuda de David Koch, Julia heredó el 42% de Koch Industries, el segundo conglomerado privado más grande de EE. UU. Es además filántropa activa y fideicomisaria del Museo Metropolitano de Arte. Junto a sus hijos, adquirió recientemente el 15% de BSE Global, propietario de los equipos de la NBA Brooklyn Nets y la WNBA New York Liberty.

1. Alice Walton

Fortuna: USD 72.800 millones

Fuente: Walmart

Alice Walton lidera el ranking como la mujer más rica de Estados Unidos y del mundo (Captura de video: YouTube)

Alice Walton, única hija de Sam Walton, fundador de Walmart, encabeza el listado como la mujer más rica de Estados Unidos y del mundo en 2025. A diferencia de sus hermanos, centró sus esfuerzos en el arte y la filantropía.

Fundó el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en Arkansas y, en 2025, inauguró la Facultad de Medicina Alice L. Walton, consolidando su aporte a la cultura y la salud pública.