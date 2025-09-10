Las 10 mujeres más ricas de Estados Unidos en 2025

El número de mujeres en la lista Forbes 400 experimentó un retroceso histórico en 2025. Por primera vez en seis años, su representación cayó: solo 62 mujeres figuran entre los 400 estadounidenses más ricos, lo que equivale al 15,5% del total, frente al 17% registrado en 2024.
Se trata de la primera vez desde 2019 que el peso femenino en el ranking no crece, reflejando un cambio en la dinámica de acumulación de riqueza en el país.
La reducción se explica en gran medida por el fallecimiento de tres multimillonarias, Judy Love, Mary Alice Dorrance Malone y Catherine Lozick, y por la salida de otras dos herederas, Susan Alfond y Dorothy Chao Jenkins, que no lograron superar el umbral récord de USD 3.800 millones exigido este año para ingresar en la lista.
La mayoría de las integrantes de esta élite provienen de fortunas heredadas, más del 80%, aunque nombres como Diane Hendricks, Judy Faulkner o Peggy Cherng sobresalen por haber creado sus propios patrimonios en sectores como la construcción, la tecnología médica y la gastronomía.
Las 10 multimillonarias más ricas de EE. UU. en 2025
A pesar de la baja, la riqueza de las mujeres que permanecen en el listado continúa en ascenso. En conjunto, estas 62 multimillonarias suman USD 872.000 millones, un incremento frente a los USD 839.000 millones de 2024.
10. Lyndal Stephens Greth
Fortuna: USD 12.900 millones
Fuente: Endeavor Energy Resources
Asumió la presidencia de Endeavor Energy Resources tras la muerte de su padre en 2024. Ese mismo año, la compañía petrolera privada fue adquirida por Diamondback Energy en una operación valuada en USD 26.000 millones.
Stephens Greth había formado parte del directorio de Endeavor desde 2013, lo que le permitió desempeñar un papel clave en la transición de la empresa.
9. Melinda French Gates
Fortuna: USD 13.500 millones
Fuente: Pivotal Ventures, Microsoft
La ex esposa de Bill Gates ha reforzado su perfil como inversora y filántropa independiente tras su salida de la Fundación Gates en 2024. Con un portafolio diversificado y activos vinculados a Microsoft, sigue siendo una de las mujeres con mayor influencia en iniciativas globales de salud, igualdad de género y educación.
8. Elaine Marshall
Fortuna: USD 24.100 millones
Fuente: Koch Industries
Se consolidó como una de las principales accionistas de Koch Industries, un conglomerado privado con intereses en energía, manufactura y finanzas. Heredó su participación de su difunto esposo, E. Pierce Marshall, y junto a sus hijos Preston y E. Pierce Jr. mantiene influencia en las actividades económicas y políticas de la familia.
7. Marilyn Simons
Fortuna: USD 25.000 millones
Fuente: Renaissance Technologies, Fundación Simons
Viuda del reconocido inversionista Jim Simons, administra una de las fortunas más vinculadas a la ciencia y la educación. Con un doctorado en economía, preside la Fundación Simons, organización que apoyó la investigación matemática y científica, con iniciativas como Math for America, que busca fortalecer la enseñanza de matemáticas en Estados Unidos.
6. MacKenzie Scott
Fortuna: USD 35.600 millones
Fuente: Amazon
Escritora y filántropa, recibió una participación en Amazon tras su divorcio de Jeff Bezos en 2019. Desde entonces se convirtió en una de las donantes más destacadas del mundo: a través de su iniciativa Yield Giving, ya distribuyó USD 19.300 millones a más de 2.500 organizaciones bajo un modelo de donación “sin condiciones”.
5. Abigail Johnson
Fortuna: USD 45.000 millones
Fuente: Fidelity Investments
Es presidenta y CEO de Fidelity Investments, una de las mayores gestoras de activos del mundo, fundada por su abuelo. Bajo su liderazgo, la empresa expandió sus operaciones y apostó por innovaciones como la integración de criptomonedas en los portafolios de inversión, consolidando a Fidelity como un actor de referencia en los mercados financieros.
4. Miriam Adelson
Fortuna: USD 47.700 millones
Fuente: Las Vegas Sands, Dallas Mavericks
Médica y filántropa, es la viuda del magnate Sheldon Adelson y heredera mayoritaria del imperio de casinos Las Vegas Sands, con operaciones en Macao y Singapur. En 2023 adquirió la mayoría del equipo de la NBA Dallas Mavericks, ampliando su presencia empresarial.
Además, mantiene un fuerte compromiso con la investigación médica y es una de las donantes políticas más influyentes del país.
3. Jacqueline Mars
Fortuna: USD 54.300 millones
Fuente: Mars, Inc.
Hereda un tercio del gigante Mars, Inc., compañía conocida por productos como M&M’s, Snickers y alimentos para mascotas. Jacqueline Mars trabajó casi dos décadas en la empresa y permaneció en su junta directiva hasta 2016. Su riqueza la mantiene como una de las mujeres más influyentes del sector alimenticio a nivel mundial.
2. Julia Koch
Fortuna: USD 64.300 millones
Fuente: Koch Industries
Viuda de David Koch, Julia heredó el 42% de Koch Industries, el segundo conglomerado privado más grande de EE. UU. Es además filántropa activa y fideicomisaria del Museo Metropolitano de Arte. Junto a sus hijos, adquirió recientemente el 15% de BSE Global, propietario de los equipos de la NBA Brooklyn Nets y la WNBA New York Liberty.
1. Alice Walton
Fortuna: USD 72.800 millones
Fuente: Walmart
Alice Walton, única hija de Sam Walton, fundador de Walmart, encabeza el listado como la mujer más rica de Estados Unidos y del mundo en 2025. A diferencia de sus hermanos, centró sus esfuerzos en el arte y la filantropía.
Fundó el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en Arkansas y, en 2025, inauguró la Facultad de Medicina Alice L. Walton, consolidando su aporte a la cultura y la salud pública.