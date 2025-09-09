Estados Unidos

Escándalo en el show de Coldplay: habló el marido de Kristin Cabot, la jefa de recursos humanos sorprendida con su jefe en la kiss cam

El episodio en Massachusetts alteró la vida de los protagonistas y provocó un debate sobre privacidad y reputación en el sector tecnológico

Por Nazareno Rosen

El video que se volvió viral en la kiss cam de Coldplay

Andrew Cabot, empresario y CEO de Privateer Rum, habló por primera vez tras el escándalo que involucró a su esposa, Kristin Cabot, y al CEO de Astronomer, Andy Byron, en un concierto de Coldplay en Massachusetts.

En julio de 2025, durante el concierto en el Gillette Stadium, las cámaras captaron a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de Astronomer, en actitud afectuosa con Andy Byron, su jefe, frente a más de 55.000 espectadores. El momento, proyectado en las pantallas gigantes, sorprendió a los presentes y luego se viralizó en redes sociales, desatando bromas hasta del propio Chris Martin, vocalista de Coldplay: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, ironizó el artista desde el escenario.

La atención mediática fue inmediata. Andrew Cabot, quien se encontraba en Japón por trabajo, regresó y se encontró con decenas de periodistas en la puerta de su residencia en Rye, New Hampshire, valorada en USD 2,2 millones.

Ahora, meses después del escándalo, y en las primeras declaraciones desde el episodio aseguró en un comunicado que la pareja estaba “privada y amistosamente separada varias semanas antes del concierto”.

Además, agregó que la decisión de divorciarse “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

Kristin Cabot junto a Andy
Kristin Cabot junto a Andy Byron en el recital de Coldplay

En el comunicado revelado por PEOPLE, agrega que ahora que la demanda de divorcio es pública, “espera que termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”.

El proceso legal avanzó rápido: Kristin Cabot presentó la demanda de divorcio el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire. Documentos judiciales citados por PEOPLE confirman que antes intentaron una mediación. Sin embargo, fuentes próximas a la familia resaltaron que, hasta poco antes del escándalo, ambos mostraban una imagen pública de estabilidad y cercanía. Prueba de ello es una foto publicada en mayo de 2024 donde Kristin luce su anillo de bodas junto a Andrew y los dos hijos del empresario.

Kristin Cabot y Andrew Cabot
Kristin Cabot y Andrew Cabot en una foto juntos antes del incidente en el recital de Coldplay donde se ve que llevan puesto el anillo de bodas

El episodio afectó directamente la vida profesional de los implicados. Astronomer, dedicada a DataOps e inteligencia artificial, suspendió de sus cargos a Byron y Cabot tras la viralización del video, y ambos terminaron renunciando. Pete DeJoy, sucesor de Byron, reconoció en LinkedIn que la repercusión mediática fue “inusual y surrealista” para la compañía, que se hizo famosa bajo circunstancias no deseadas.

Las consecuencias impactaron también en los círculos privados. Megan Kerrigan, esposa de Andy Byron y madre de sus hijos, dejó el domicilio familiar, devolvió el anillo de bodas y borró el apellido Byron de sus redes sociales antes de cerrar definitivamente su cuenta de Facebook.

Andrew Cabot es descendiente de una de las familias más poderosas de Boston, conocida como los Boston Brahmin, con una fortuna estimada en USD 15.000 millones. El reparto de bienes tras el divorcio aún no se definió.

Andrew Cabot, esposo de Kristin
Andrew Cabot, esposo de Kristin Cabot, rompió el silencio tras el escándalo en el concierto de Coldplay

Andy Byron llevó a Astronomer a conseguir contratos globales por al menos USD 13.000 millones y poseía opciones por el cinco por ciento de la compañía, valorada en USD 1.300 millones. Todavía no se sabe si ejerció esas opciones antes de su salida.

Fuentes próximas a los Cabot y documentos judiciales consultados por el Daily Mail aportan matices sobre la cronología de la separación y las percepciones de quienes rodean a la familia. Mientras el entorno de Andrew Cabot insiste en que la ruptura era previa al escándalo, otras voces señalan que la imagen pública de la pareja era de estabilidad hasta fechas recientes.

