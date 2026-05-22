Mundo

Una mochila bomba, un concierto de Ariana Grande y 22 muertos: el atentado en Manchester que unió al mundo

La víctima más joven tenía 8 años. Menos de dos semanas después, la cantante encabezó un evento benéfico en Old Trafford. Un juicio posterior reveló fallos que habrían podido evitar la tragedia, según el juez John Saunders

Guardar
Google icon

Una simple advertencia pudo haber prevenido el desastre que afectó a decenas de familias y mostró fallas críticas en la respuesta

Nueve años después del atentado en el Manchester Arena, la ciudad británica recuerda a las 22 víctimas asesinadas cuando Salman Abedi detonó un artefacto explosivo en el vestíbulo del recinto, al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

El ataque, perpetrado a las 22:31 del 22 de mayo de 2017, dejó además más de 100 heridos —entre ellos 12 menores de 16 años— y se convirtió en el acto terrorista más letal en el Reino Unido desde los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres.

PUBLICIDAD

La bomba, oculta en una mochila, fue activada en la sala de acceso del recinto en el momento en que miles de personas abandonaban el estadio.

Cada 22 de mayo, la ciudad de Manchester honra a las víctimas en el memorial Glade of Light, con los nombres grabados en mármol y actos de homenaje - REUTERS/Mario Anzuoni
Cada 22 de mayo, la ciudad de Manchester honra a las víctimas en el memorial Glade of Light, con los nombres grabados en mármol y actos de homenaje - REUTERS/Mario Anzuoni

Entre los muertos se contaron niños y padres que esperaban a sus hijos a la salida del espectáculo; la víctima más joven, Saffie Rose Roussos, tenía solo 8 años. Georgina Callander, de 18, también figuró entre los fallecidos.

PUBLICIDAD

Relatos de sobrevivientes recogidos por BBC reflejaron el alcance del pánico: “Pude oír el auténtico terror en su voz”, relató Sharon Hartley, madre de una adolescente presente en el recinto. Otra testigo, Rachel, describió una estampida en la que “la gente caía y quedaba aplastada en el suelo”.

El atacante del Manchester Arena y la investigación

Abedi, de 22 años y nacido en Manchester en una familia de origen libio, fabricó el explosivo casero bajo la influencia de la ideología del Estado Islámico. La policía británica estableció que el ataque fue suicida, pero la investigación determinó que no actuó en solitario.

Foto sin fecha emitida por la Policía de Manchester de Hashem Abedi, uno de los conspiradores del atentado en un concierto de Ariana Grande en 2017 en Manchester. (Foto, Policía del Gran Manchester vía AP)
Foto sin fecha emitida por la Policía de Manchester de Hashem Abedi, uno de los conspiradores del atentado en un concierto de Ariana Grande en 2017 en Manchester. (Foto, Policía del Gran Manchester vía AP)

Su hermano menor, Hashem Abedi, fue condenado en 2020 a 55 años de prisión por la justicia del Reino Unido tras probarse su participación en la planificación. Otro hermano, Ismael, también fue arrestado, y 8 personas más fueron detenidas en operaciones en Manchester y Libia, según informó BBC.

Una investigación independiente encabezada por el juez John Saunders detectó fallos en el sistema de inteligencia y concluyó que el Servicio de Inteligencia Secreto (MI5) no actuó con la celeridad necesaria pese a disponer de señales de alerta en los días previos.

“Se perdió la posibilidad real de prevenir este atentado”, reconoció Saunders en declaraciones recogidas por BBC Mundo. El director del MI5, Ken McCallum, asumió públicamente la responsabilidad e hizo autocrítica por no haber aprovechado esa oportunidad. El juez Jeremy Baker, por su parte, describió los hechos como “delitos atroces, mortíferos en su intención y con espantosas consecuencias”.

La investigación policial determinó que el ataque fue suicida pero contó con la complicidad de su hermano Hashem Abedi, condenado a 55 años de prisión - REUTERS/Phil Noble/File Photo
La investigación policial determinó que el ataque fue suicida pero contó con la complicidad de su hermano Hashem Abedi, condenado a 55 años de prisión - REUTERS/Phil Noble/File Photo

Impacto social y político tras el atentado terrorista

La reacción social fue inmediata. Ariana Grande, con 23 años en el momento del ataque, publicó en redes sociales: “Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”.

La cantante suspendió su gira Dangerous Woman y regresó a Estados Unidos visiblemente afectada. En las calles de Manchester, miles de personas se congregaron en vigilias portando pancartas y flores en homenaje a las víctimas.

La entonces primera ministra británica, Theresa May, calificó el ataque como un “acto cobarde” y elevó el nivel de alerta terrorista de “severo” a “crítico”, lo que implicó el despliegue de personal militar armado para reforzar la seguridad en lugares públicos, según informaron BBC Mundo y DW.

Ariana Grande organizó el concierto benéfico One Love Manchester, que reunió a artistas internacionales y recaudó más de 10,3 millones de libras esterlinas - (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ariana Grande organizó el concierto benéfico One Love Manchester, que reunió a artistas internacionales y recaudó más de 10,3 millones de libras esterlinas - (REUTERS/Mario Anzuoni)

La campaña electoral en el Reino Unido, en tanto, quedó suspendida. Los servicios de emergencia y voluntarios recibieron el agradecimiento de las autoridades y la comunidad por su rápida actuación, mientras algunos sobrevivientes expresaron miedo persistente ante eventos masivos, según DW.

One Love Manchester y el legado de solidaridad

El 4 de junio de 2017, menos de dos semanas después del atentado, Grande encabezó el concierto benéfico One Love Manchester en el estadio Old Trafford.

El evento reunió a artistas como Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry y Liam Gallagher ante unas 50.000 personas presentes, con una audiencia adicional de más de 10 millones a través de la televisión e internet, según medios locales. Se recaudaron 10,3 millones de libras esterlinas (unos 13.850.000 USD), destinadas a fondos de emergencia de Manchester y Londres.

La primera ministra Theresa May elevó el nivel de alerta terrorista a “crítico” y suspendió la campaña electoral en el Reino Unido tras el ataque en Manchester - (AP Foto/Rui Vieira, File)
La primera ministra Theresa May elevó el nivel de alerta terrorista a “crítico” y suspendió la campaña electoral en el Reino Unido tras el ataque en Manchester - (AP Foto/Rui Vieira, File)

Entre los momentos más emotivos, Grande interpretó Somewhere Over the Rainbow y compartió el escenario con sobrevivientes.

El evento fue percibido como un símbolo de esperanza y cohesión frente a la adversidad. El legado del atentado incluyó modificaciones duraderas en los protocolos de seguridad y la colaboración ciudadana en eventos públicos. El respaldo de los artistas y la atención global consolidaron a Manchester como ejemplo de fortaleza comunitaria, según destacó DW.

Cada 22 de mayo, Manchester y el mundo honran a las víctimas con dos minutos de silencio y actos de homenaje en el Glade of Light, el memorial permanente junto a la Catedral de la ciudad donde el banco de mármol lleva grabados los nombres de las 22 personas que murieron aquella noche.

Temas Relacionados

Atentado Manchester ArenaManchesterTerrorismoResiliencia SocialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Antes de partir hacia Helsingborg, el canciller estadounidense dejó en claro el malestar de Washington con varios miembros de la Alianza por su postura frente al conflicto en Medio Oriente. “El presidente no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero se niegan a hacer cualquier cosa. Estamos muy molestos por eso”, afirmó

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

El titular de la Alianza Atlántica promovió una iniciativa para que los estados miembro destinen a Kiev el 0,25% de su PIB anual y advirtió un aumento de las amenazas de Rusia contra Europa desde Bielorrusia

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

Fatih Birol aseguró que el organismo autónomo está “lista para actuar” y liberar más reservas “si los países lo deciden”. En marzo, los 32 países miembros entregaron de forma coordinada 426 millones de barriles

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones

Trump exigió el control de las reservas de uranio enriquecido y rechazó posibles peajes en la vía marítima, mientras Teherán ratificó su soberanía sobre el corredor. La falta de acuerdo mantiene en alerta a los mercados energéticos y alimenta el temor a una nueva escalada militar en la región

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Un cambio demográfico acelerado y la falta de personal joven abren un escenario inédito de desafíos para empresas y la sociedad isleña

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apagón en CABA: hay casi 75 mil usuarios sin luz tras el incendio en una subestación de Edesur

Apagón en CABA: hay casi 75 mil usuarios sin luz tras el incendio en una subestación de Edesur

Una bola de fuego procedente de un cometa ilumina la noche andaluza

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

La policía británica investiga al expríncipe Andrés por “delitos sexuales” y amplía el caso por corrupción

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia denunció pérdidas por más de USD 600 millones debido a los bloqueos de rutas

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones

ENTRETENIMIENTO

‘Mobland’ pierde a Tom Hardy para su tercera temporada: el actor, despedido por chocar con los productores de la serie

‘Mobland’ pierde a Tom Hardy para su tercera temporada: el actor, despedido por chocar con los productores de la serie

“Nunca soñé con ser superhéroe”: la historia detrás de cómo Ebon Moss-Bachrach llegó a Los 4 Fantásticos

La joya del Festival de Cannes de la que todo el mundo habla, con cinco estrellas en todos los medios: Un viaje escolar a las ruinas de Pompeya “deslumbrante”

La adaptación de ‘Victorian Psycho’, de Virginia Feito, inunda de terror gótico y gore el Festival de Cannes: “es demente, divertida y escandalosa”

Confirmada la duración oficial de ‘La Odisea’: será la película más larga de Christopher Nolan solo por detrás de ‘Oppenheimer’