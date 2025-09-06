Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

Andy Byron fue visto en actitud romántica con su jefa de recursos humanos | Créditos: Tik Tok/ @instaaagrace

Casi dos meses después de convertirse en protagonista involuntaria de uno de los momentos más virales del verano, Kristin Cabot habría tomado un paso definitivo en su vida personal.

Según documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, la exdirectora de Recursos Humanos de la firma tecnológica Astronomer presentó la solicitud de divorcio de su esposo, Andrew Cabot.

El trámite se registró el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire, aunque ni Kristin ni Andrew han emitido comentarios públicos al respecto.

La noticia llega tras semanas de especulación sobre el estado de su matrimonio, sacudido por el escándalo mediático de la “kiss-cam” durante un concierto de Coldplay.

El divorcio de Kristin ocurre apenas cinco meses después de comprar junto a Andrew Cabot una mansión de 2,2 millones de dólares (Créditos: Captura de video. LinkedIn)

El momento que lo cambió todo

El incidente ocurrió el 16 de julio en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts, donde la banda británica ofrecía un recital. En medio del show, el líder del grupo, Chris Martin, activó la tradicional “kiss-cam” para dedicar una canción a las parejas del público.

En una de las tomas apareció Cabot junto al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron. Ambos, que trabajaban juntos desde noviembre de 2024, fueron captados en una postura comprometedora: él la abrazaba por detrás y ella se dejaba llevar por el momento hasta que notaron que estaban en la pantalla gigante.

De inmediato, Byron se agachó para esconderse mientras Cabot cubrió su rostro con las manos.

La reacción nerviosa no hizo más que avivar las sospechas de una relación extramarital que trascendió las redes sociales.

Tanto Byron como Cabot fueron separados de sus puestos de trabajo (Captura: LinkedIn)

Los internautas aprovecharon para rastrear sus páginas de LinkedIn y así descubrieron que ambos eran casados. Ella era esposa de Andrew Cabot, empresario ligado a la marca de ron Privateer Rum; y Byron estaba vinculado a Megan Kerrigan Byron, quien tras la polémica quitó el apellido de sus perfiles en redes sociales antes de cerrar su cuenta de Facebook.

La presión pública alcanzó de lleno a Astronomer, la compañía tecnológica en la que ambos trabajaban.

El 19 de julio, la empresa anunció la renuncia de Andy Byron como CEO.

“Nuestros líderes están obligados a establecer el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”, se explicó en un comunicado.

En su reemplazo, el cofundador Pete DeJoy asumió como director ejecutivo interino.

Días después, el 24 de julio, la compañía también confirmó la salida de Kristin: “Kristin Cabot ya no forma parte de Astronomer. Ella ha renunciado”.

Gwyneth Paltrow se convierte en vocera de Astronomer tras el escándalo de dos ejecutivos en el concierto de Coldplay

Qué habría detrás del divorcio

La ruptura no habría sorprendido a los allegados de los Cabot. De acuerdo con el Daily Mail, personas cercanas a la familia aseguraron que la relación entre Kristin y Andrew (quien vivía su tercer matrimonio) ya atravesaba problemas antes del escándalo. Sin embargo, la exposición mediática precipitó la ruptura definitiva.

Julia Cabot, una de las exesposas de Andrew, contó al tabloide que llegó a escribirle poco después del concierto: “Él respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que se estaban separando”.

Sin rodeos, ella afirmó que Andrew Cabot estaba muy lejos de ser “el esposo ideal”. Además agregó que muchos en su entorno reaccionaron al escándalo atribuyéndolo al “karma”.

Kristin Cabot y su esposo Andrew Cabot, empresario miembro de una influyente familia de Boston (Instagram/vía Daily Mail)

Por otro lado, el divorcio también podría tener implicancias financieras importantes. Julia recordó que su propia separación de Andrew, resuelta en 2018, se prolongó por dos años y culminó con un acuerdo en el que ella obtuvo un millón de dólares, una casa de 1.9 millones y un automóvil de lujo.

Según el Daily Mail, Kristin y Andrew Cabot habían adquirido en marzo de 2025 una residencia en la costa de New England valuada en 2.2 millones de dólares. Ello haría más complejo el proceso de división de bienes.