Donald Trump no apoya el ataque de Israel contra Doha: “Qatar es un aliado y amigo de Estados Unidos”

Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra dirigentes de Hamás, en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

El presidente Donald Trump “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar, “un aliado y un amigo de Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

Qatar negó que Washington hubiese avisado antes del ataque. “Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo mientras se oían las explosiones del ataque israelí en Doha”, publicó en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

“Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamas” es “un objetivo loable”.

Donald Trump (Reuters)

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar “inmediatamente” si Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra los líderes de Hamas, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

En desarrollo