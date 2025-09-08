La enfermedad de Chagas llegó a Estados Unidos: los CDC reportan casos en ocho estados

La enfermedad de Chagas puede provocar problemas cardíacos y digestivos graves si no se trata a tiempo. (Mauricio Dueñas/EFE)

La llegada de la enfermedad de Chagas a Estados Unidos ya no es considerada un hecho aislado, según un reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La organización advierte sobre la aparición de casos autóctonos en ocho estados, incluido Texas, lo que desafía la visión tradicional de la enfermedad como un mal exclusivamente latinoamericano y alerta sobre la posibilidad de que se vuelva endémica en el país.

La transmisión de Chagas, provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, ocurre tras la picadura de la chinche triatomina, conocida como “chinche besucona”. Los CDC reportan que estos insectos, portadores de la infección, han sido identificados en al menos 32 estados del país, mientras que los diagnósticos de pacientes con afección autóctona han sido documentados en Texas, California, Arizona, Tennessee, Luisiana, Misuri, Misisipi y Arkansas.

La organización advierte que mantener a Estados Unidos fuera de la lista de países endémicos “perpetúa la baja conciencia y el subregistro de la enfermedad”.

A nivel global, la enfermedad de Chagas afecta a más de ocho millones de personas, y cerca de 280.000 viven en Estados Unidos. Según la información publicada por CBS News, la mayoría desconoce su diagnóstico, lo que agudiza el riesgo de complicaciones graves.

El contagio se produce porque, tras morder a la persona, el insecto deposita heces infectadas cerca de la herida, y el parásito accede al cuerpo si la persona se rasca o lleva las manos hacia los ojos o la boca. Los especialistas del organismo subrayan: que “si estos excrementos entran al cuerpo por un corte en la piel, o cerca de los ojos o la boca, eso puede conducir a infección”.

El incremento de la presencia del vector en Estados Unidos se detectó por un aumento en las investigaciones científicas, el número de encuentros documentados y los reportes de diagnósticos en animales domésticos, sobre todo perros, convertidos en centinelas de esta expansión. “La invasión de hogares, picaduras humanas y diagnósticos veterinarios han elevado el nivel de conciencia pública”, afirma el informe.

La chinche besucona, insecto transmisor de la enfermedad de Chagas, ha sido identificada en 32 estados de Estados Unidos, según los CDC. (Foto: especial)

Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Chagas

La enfermedad de Chagas puede tener consecuencias graves. En su fase aguda, la sintomatología se manifiesta con fiebre, cefalea, molestias generales, sarpullido y pérdida de apetito; en ocasiones aparece una inflamación característica del párpado conocida como signo de Romaña.

Si no recibe tratamiento adecuado, el cuadro puede progresar a una fase crónica con daños cardíacos o digestivos. El Dr. Tom Moore, consultado por CBS News, advierte que “puede destruir los nervios que alimentan el corazón, el esófago o el colon“.

Hasta el momento, ningún remedio preventivo ha demostrado eficacia contra el parásito y no existe vacuna disponible. Los CDC aconsejan alojarse en edificaciones sólidas, usar ropa que cubra toda la piel, aplicar repelentes, evitar frutas o vegetales sin cocinar y sellar puertas y ventanas para impedir el ingreso de insectos a los hogares, especialmente en estados donde ya se han documentado brotes.

El reporte también recomienda mantener alejados los residuos, la leña y acumulaciones de piedras para disminuir los factores que atraen al insecto a las áreas residenciales.