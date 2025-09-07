Estados Unidos

Donald Trump asistirá a la final masculina del US Open de tenis

El presidente de Estados Unidos estará presente en Flushing Meadows, en Nueva York, para presenciar el partido entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz

Por Will Weissert

Trump asistirá este domingo a
Trump asistirá este domingo a la final del US Open en Nueva York (AP Photo/Alex Brandon)

Donald Trump asistirá este domingo a la final del Abierto de Estados Unidos de tenis como invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente norteamericano asistió a varios eventos deportivos importantes. Ahora presenciará la final entre el segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, un español de 22 años, y el primer cabeza de serie y campeón defensor Jannik Sinner, un italiano de 24 años.

La aceptación del presidente de la invitación de Rolex se produce pocas semanas después de que la administración Trump impusiera un arancel del 39% a los productos suizos.

El gravamen 2.5 veces más alto que el que la administración Trump acordó para los productos de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces más alto que el de las exportaciones británicas a Estados Unidos. Ha planteado preguntas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros que tiene como vecino.

Sinner y Alcaraz disputa la
Sinner y Alcaraz disputa la final del US Open (Reuters)

Por su parte, cualquier reacción negativa a la presencia de Trump no se mostrará en la transmisión nacional de ABC, según la política estándar de la Asociación de Tenis de Estados Unidos. “Regularmente pedimos a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha”, dijo la organización en un comunicado.

Trump solía ser un habitual en el Abierto de Estados Unidos, pero no ha asistido desde que fue abucheado ruidosamente en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

La Organización Trump una vez controló su propia suite en el Abierto de Estados Unidos, que estaba adyacente a la cabina de transmisión televisiva en el Estadio Arthur Ashe, pero la suspendió en 2017, durante el primer año del primer mandato de Trump. El negocio familiar ahora está siendo dirigido por los hijos de Trump.

Trump nació en Queens, hogar del Abierto de Estados Unidos, y durante décadas fue un magnate inmobiliario en el área y, más tarde, una estrella de la televisión de realidad. Antes de convertirse en político, solía sentarse en el balcón de la suite durante los partidos nocturnos y frecuentemente se le mostraba en las pantallas de video de la arena.

En años recientes, sin embargo, incluyendo entre sus mandatos presidenciales, Trump vivió principalmente en su finca de Florida, Mar-a-Lago.

Trump también asistió este año
Trump también asistió este año a la final del Mundial de clubes de fútbol, en Nueva Jersey (Kevin Lamarque/Pool Foto vía AP)

Alcaraz dijo antes de la final que tener a Trump presente sería un privilegio y “genial para el tenis”, pero también sugirió que tal sentimiento se aplicaba a cualquier presidente viendo desde las gradas.

“Intentaré no concentrarme, e intentaré no pensar en ello”, dijo Alcaraz sobre la asistencia de Trump. “No quiero ponerme nervioso por eso”.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump asistió al Super Bowl en Nueva Orleans; además del Daytona 500; así como a peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey; los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia; y la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tener a un presidente en funciones asistiendo es inusual y, antes de Trump, no había sucedido desde que Clinton asistió al torneo en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura del evento en 2023.

(Con información de AP)

