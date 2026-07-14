Nueva York bajo alerta por calor extremo: reabren centros de enfriamiento y sensación térmica de 40 °C

Nueva York y el área triestatal estarán bajo alerta de calor extremo entre el martes y el miércoles, con una sensación térmica de hasta 40 °C (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Nueva York y el área triestatal estarán bajo alerta de calor extremo desde este martes a las 11:00 hasta el miércoles a las 21:00, con una sensación térmica de hasta 40 °C (104 °F) y una estrategia municipal ya reactivada tras la ola de comienzos de mes que dejó muertos en la ciudad y en Nueva Jersey.

El Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York informó: “Se esperan valores del índice de calor de entre 38 y 40 °C (101 a 104 °F) en la mayor parte de la región bajo pronóstico. Recuerde mantenerse hidratado y fresco, así como limitar las actividades y el trabajo al aire libre siempre que sea posible”.

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En 2025, Nueva York registró 21 muertes directamente relacionadas con el calor, la cifra más alta en al menos una década y la única vez en que esos fallecimientos llegaron a dos dígitos, destacó el New York Post. A principios de este mes, otra ola de calor causó al menos tres muertes en la ciudad y 25 en Nueva Jersey durante cuatro días.

Según la cadena estadounidense ABC News, el martes tendrá cielos mayormente soleados, condiciones calurosas, viento en aumento. El miércoles será el día más caluroso de la semana y, aunque la humedad no alcanzará el nivel de la última ola, empujará la sensación térmica a tres dígitos Fahrenheit en algunos puntos el martes y en un área más amplia el miércoles.

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Riesgo de corrientes de resaca

El Servicio Meteorológico Nacional también alertó por un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas orientadas al Atlántico de Nueva York (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La advertencia no se limitó a las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York también señaló para este martes un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas locales orientadas al Atlántico y pidió extremar las precauciones porque esas corrientes pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados.

Centros de enfriamiento, piscinas y pedidos de prevención

La ciudad de Nueva York reactivó su estrategia ante el calor extremo con más de 500 centros de enfriamiento, piscinas públicas abiertas y refuerzo de la atención a grupos de riesgo (Anna Connors/Pool vía REUTERS)

La respuesta oficial ya está en marcha. La misma estrategia aplicada durante la ola anterior volvió a activarse, con cientos de centros de enfriamiento abiertos en los cinco distritos, horarios ampliados en piscinas públicas y refuerzo de la atención a adultos mayores, personas sin hogar y otros grupos de riesgo.

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El alcalde Zohran Mamdani advirtió: “Este calor puede no alcanzar los niveles que vivimos a comienzos de mes, pero puede ser mortal”. En el mismo mensaje, instó a la población a anticiparse: “Cada neoyorquino debe hacer un plan hoy”.

Mamdani también pidió usar los recursos municipales ya disponibles: “Si tiene aire acondicionado, enciéndalo. Si no, vaya a uno de los cientos de centros de enfriamiento que abrirán en toda la ciudad, visite una piscina o refrésquese en una ducha con rociadores”. Y cerró con un llamado a la asistencia comunitaria: “Cuide a sus vecinos, especialmente a los adultos mayores. Si ve a alguien en la calle que parece estar en peligro, llame al 311 para que podamos ayudarlo”.

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Joe Calvello, secretario de prensa de la alcaldía de Nueva York, dijo al medio ABC News que “el calor extremo es mortal. Cada año, aproximadamente 500 neoyorquinos pierden la vida a causa de enfermedades relacionadas con el calor”. También atribuyó el menor impacto de la emergencia anterior a una respuesta de todo el gobierno local.

En la ciudad hay más de 500 centros de enfriamiento disponibles para resguardarse del calor. Las piscinas públicas de los cinco condados abren de 11:00 a 19:00 y cierran de 15:00 a 16:00 para saneamiento; además, hay fuentes de agua activas en plazas, parques y calles.

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Riesgos por ozono, autos cerrados y consumo eléctrico

El calor extremo en Nueva York puede empeorar la calidad del aire, elevar el riesgo en autos cerrados y aumentar la presión sobre la red eléctrica (REUTERS/Kylie Cooper)

Las altas temperaturas pueden empeorar la calidad del aire porque favorecen la formación de ozono a nivel del suelo, uno de los componentes principales del smog fotoquímico. El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York dispone de las líneas 1-800-535-1345 y 1-518-402-8478 para informar sobre ese índice, y el portal federal de calidad del aire AirNow permite consultar el estado del aire por código postal.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) insistió en que nunca deben dejarse niños ni mascotas encerrados en un auto. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interior de un vehículo puede subir hasta 4,5 °C (40 °F) en una hora, incluso si afuera hay 21 °C (70 °F), y que la mayor parte de ese aumento ocurre durante los primeros 15 a 30 minutos.

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La ciudad también recordó medidas domésticas para evitar hipertermia: beber suficiente agua y jugos de frutas o vegetales, evitar café y alcohol, mantener cortinas y ventanas cerradas durante el día si la vivienda no tiene aire acondicionado o ventiladores, y abrirlas de noche. Recomendó evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa fresca de algodón o fibras naturales y no hacer ejercicio al aire libre en las horas de más calor, que suelen concentrarse alrededor de las 15:00.

Con Ed difundió recomendaciones para reducir la presión sobre la red eléctrica y disminuir el riesgo de apagones e incendios. La empresa pidió limitar el uso de electrodomésticos grandes entre las 14:00 y las 22:00, usar solo uno a la vez, reducir el funcionamiento simultáneo de varios aires acondicionados, apoyar la ventilación con ventiladores y apagar el aire cuando no haya nadie en casa.

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