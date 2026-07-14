Estados Unidos

Alerta sanitaria en Florida: estas 3 playas fueron cerradas por altos niveles de bacterias fecales

La medida afecta a residentes y turistas que tenían previsto realizar actividades acuáticas en las zonas señaladas por las autoridades

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Ola oceánica vista bajo el agua y sobre la superficie, con la parte derecha transformándose en una concentración de microorganismos bacterianos.
El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade emitió una advertencia sanitaria por niveles elevados de bacterias fecales en tres playas del condado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade emitió el viernes 12 de julio una advertencia sanitaria al público tras detectar niveles elevados de bacterias fecales en tres playas del condado. La medida, que afecta tanto a residentes como a turistas, responde a pruebas de calidad del agua realizadas el jueves 11 de julio. El objetivo es prevenir el riesgo de enfermedades asociadas a la exposición a aguas contaminadas, según comunicados oficiales.

La autoridad sanitaria informó que North Shore Ocean Terrace, Bark Beach y Golden Beach permanecerán cerradas para actividades acuáticas hasta nuevo aviso. La prohibición se mantendrá vigente hasta que los análisis confirmen que los niveles de bacterias se encuentran bajo los límites que la normativa estatal considera seguros. El monitoreo de calidad del agua es una política activa y periódica del Departamento de Salud, en cumplimiento de los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

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Según el Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade, estas acciones preventivas pretenden evitar brotes de enfermedades gastrointestinales y cutáneas entre la población. En años recientes, situaciones similares han llevado a cierres temporales de playas en el sur de la Florida. Las autoridades insisten en la importancia de acatar las recomendaciones oficiales para proteger la salud pública.

¿Cuáles son las playas cerradas por contaminación en Miami-Dade?

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade reportó que las playas bajo advertencia y cerradas para el baño y otras actividades acuáticas son:

  • North Shore Ocean Terrace, ubicada cerca de la calle 73 en Miami Beach.
  • Bark Beach, próxima a la calle 79, también en Miami Beach.
  • Golden Beach, situada en el extremo norte del condado, junto al límite con Broward.

Las tres zonas permanecen vigiladas por las autoridades. El cierre se decidió tras encontrar niveles de Enterococcus superiores al límite de 70,5 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua, establecido por la EPA para áreas recreativas, según el informe oficial.

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Superficie del océano azul con una lupa transparente y circular sobre el agua que muestra microorganismos de diferentes formas y tamaños.
North Shore Ocean Terrace, Bark Beach y Golden Beach quedaron cerradas para el baño y otras actividades acuáticas hasta nuevo aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se detectaron bacterias fecales en playas de Miami-Dade?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade, la contaminación por bacterias fecales en las playas suele estar relacionada con varios factores:

  • Aportes de aguas pluviales tras lluvias intensas, que arrastran residuos urbanos al mar.
  • Desechos de mascotas depositados en la arena y no recogidos por sus dueños.
  • Aves y fauna silvestre que frecuentan la costa y contribuyen al aumento de bacterias.
  • Vertidos residuales humanos, que pueden originarse por fallos en los sistemas de alcantarillado o saneamiento.

El monitoreo de la calidad del agua es una herramienta preventiva que permite identificar rápidamente cualquier anomalía. El Departamento de Salud local subraya que el control es periódico y se intensifica después de eventos climáticos que aumentan el riesgo de contaminación.

¿Qué es la bacteria Enterococcus y qué riesgos representa?

La bacteria Enterococcus está presente de forma natural en el tracto intestinal de los seres humanos y otros animales de sangre caliente. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), su detección en altas concentraciones en aguas recreativas es un indicador de contaminación por desechos fecales.

La exposición a agua con niveles elevados de Enterococcus incrementa el riesgo de infecciones gastrointestinales, cutáneas y otras enfermedades, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las autoridades sanitarias advierten que el contacto puede ocurrir por ingestión accidental o a través de heridas abiertas en la piel. El Departamento de Salud de Florida enfatiza que no existen tratamientos preventivos específicos, por lo que la mejor protección es evitar el contacto con aguas bajo advertencia.

Muestra de agua marina con bacterias Enterococcus en un recipiente de laboratorio, dos científicos analizan datos en monitores y equipos.
El Departamento de Salud de Florida explicó que la contaminación fecal en playas de Miami-Dade puede vincularse con lluvias intensas, desechos de mascotas, fauna silvestre y fallos de saneamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones ha emitido el Departamento de Salud de Florida?

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade ha publicado una serie de recomendaciones oficiales para residentes, visitantes y turistas mientras dure la advertencia:

  • No ingresar al agua en North Shore Ocean TerraceBark Beach ni Golden Beach.
  • Evitar que niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas accedan a estas áreas.
  • Consultar el portal oficial Florida Healthy Beaches antes de planificar visitas a balnearios del condado.
  • Optar por otras playas de Miami-Dade y del sur de Florida que no presenten restricciones oficiales.
  • Mantenerse atento a las actualizaciones y comunicados del Departamento de Salud local.

La advertencia sanitaria permanecerá vigente hasta que los análisis de laboratorio confirmen que los niveles de Enterococcus han descendido a valores seguros. Para resolver dudas y obtener información en tiempo real, el Departamento ha puesto a disposición el número telefónico 305-324-2400.

¿Cómo se monitorea la calidad del agua en las playas de Florida?

El programa Florida Healthy Beaches, dependiente del Departamento de Salud de Florida, coordina la recogida sistemática de muestras y el análisis de indicadores bacterianos en las playas del estado. Los análisis buscan específicamente la presencia de Enterococcus, considerada clave para establecer el riesgo sanitario en zonas de baño y recreo.

El umbral máximo permitido para las aguas recreativas es de 70,5 unidades formadoras de colonias de Enterococcus por cada 100 mililitros de agua, según los criterios de la EPA. Cuando los resultados de laboratorio superan ese valor, se emite automáticamente una advertencia que prohíbe el baño y cualquier actividad acuática en la zona afectada. Las alertas se levantan únicamente cuando los resultados confirman el retorno a niveles seguros.

Múltiples microorganismos de forma oblonga y esférica, con texturas rugosas, flotan en un fondo azul con patrones de remolino.
La bacteria Enterococcus indica contaminación por desechos fecales y eleva el riesgo de infecciones gastrointestinales y cutáneas en aguas recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo reabrirán las playas afectadas por contaminación fecal en Miami-Dade?

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade continuará realizando pruebas periódicas en North Shore Ocean Terrace, Bark Beach y Golden Beach. La advertencia sanitaria y el cierre de las playas se mantendrán vigentes hasta que los resultados de los análisis indiquen que el agua cumple con los estándares de seguridad. No se ha anunciado una fecha específica para la reapertura, ya que depende de la evolución de los resultados.

Las autoridades actualizarán la información en el portal Florida Healthy Beaches y mediante comunicados de prensa. Solo el cumplimiento estricto de los parámetros bacteriológicos permitirá el levantamiento de la prohibición.

¿Qué impacto tiene el cierre de playas por bacterias en Miami-Dade?

El cierre temporal de playas afecta tanto a la población local como al sector turístico de Miami-Dade. Las autoridades insisten en que la medida busca proteger la salud pública, evitar el riesgo de brotes de enfermedades y mantener la confianza en los balnearios del condado.

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental. La correcta disposición de residuos, la recogida de desechos de mascotas y el respeto a las advertencias oficiales ayudan a reducir los episodios de contaminación y a mantener las playas en condiciones adecuadas para el uso recreativo.

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