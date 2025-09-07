A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de este 7 de septiembre

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.

Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.

Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 7 de septiembre

Cuáles son los partidos de hoy 7 de septiembre

Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

Seattle Mariners vs Atlanta Braves

Hora del Este de EEUU: 12:05

Hora del Centro de EEUU: 11:05

Hora del Oeste de EEUU: 9:05

Estadio: Truist Park

Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays

Hora de México: 10:10 horas

Hora del Este de EEUU: 12:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 11:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 9:10 horas

Estadio: George M. Steinbrenner Field

Los Angeles Dodgers vs Baltimore Orioles

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Toronto Blue Jays vs New York Yankees

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: Yankee Stadium

Milwaukee Brewers vs Pittsburgh Pirates

Hora de México: 11:35 horas

Hora del Este de EEUU: 13:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:35 horas

Estadio: PNC Park

Chicago White Sox vs Detroit Tigers

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: Comerica Park

New York Mets vs Cincinnati Reds

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: Great American Ball Park

Philadelphia Phillies vs Miami Marlins

Hora de México: 11:40 horas

Hora del Este de EEUU: 13:40 horas

Hora del Centro de EEUU: 12:40 horas

Hora del Oeste de EEUU: 10:40 horas

Estadio: loanDepot park

Minnesota Twins vs Kansas City Royals

Hora de México: 12:10 horas

Hora del Este de EEUU: 14:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:10 horas

Estadio: Kauffman Stadium

San Francisco Giants vs St. Louis Cardinals

Hora de México: 12:15 horas

Hora del Este de EEUU: 14:15 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:15 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:15 horas

Estadio: Busch Stadium

Washington Nationals vs Chicago Cubs

Hora de México: 12:20 horas

Hora del Este de EEUU: 14:20 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:20 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:20 horas

Estadio: Wrigley Field

Houston Astros vs Texas Rangers

Hora de México: 12:35 horas

Hora del Este de EEUU: 14:35 horas

Hora del Centro de EEUU: 13:35 horas

Hora del Oeste de EEUU: 11:35 horas

Estadio: Globe Life Field

San Diego Padres vs Colorado Rockies

Hora de México: 13:10 horas

Hora del Este de EEUU: 15:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 14:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:10 horas

Estadio: Coors Field

Athletics vs Los Angeles Angels

Hora de México: 14:07 horas

Hora del Este de EEUU: 16:07 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:07 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:07 horas

Estadio: Angel Stadium

Boston Red Sox vs Arizona Diamondbacks

Hora de México: 14:10 horas

Hora del Este de EEUU: 16:10 horas

Hora del Centro de EEUU: 15:10 horas

Hora del Oeste de EEUU: 13:10 horas

Estadio: Chase Field

Los más ganadores de la historia

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994) en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols.

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.