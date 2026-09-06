Las tasas hipotecarias suben al nivel más alto en un año: cuánto cuesta hoy financiar una casa en EEUU y qué recomiendan los expertos

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos subieron a 6,71% para los préstamos a 30 años, su nivel más alto en más de un año, según Freddie Mac (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tasas hipotecarias en Estados Unidos alcanzaron su mayor nivel en más de un año y agravaron las dificultades de las familias que buscan comprar una vivienda.

La tasa promedio para un préstamo fijo a 30 años llegó a 6,71%, según datos de Freddie Mac difundidos por la agencia Reuters y el medio Fox Business.

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Una tasa hipotecaria más alta eleva las cuotas mensuales y reduce el monto que una familia puede destinar a la compra de una casa.

El encarecimiento del crédito coincide con una inflación aún superior al objetivo de la Reserva Federal y con un mercado inmobiliario debilitado.

El registro superó el 6,66% de la semana previa y el promedio de hace un año, que era de 6,5%, de acuerdo con la encuesta Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac, citada por Fox Business.

El alza de las tasas hipotecarias en Estados Unidos encareció las cuotas mensuales y redujo la capacidad de compra de vivienda de las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de los créditos fijos a 15 años también subió, de 5,98% a 6,04%. Esta alternativa suele ofrecer una tasa menor que los préstamos de tres décadas, aunque exige pagos mensuales más elevados.

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La postura de Christopher Waller sobre las condiciones financieras

La tasa a 30 años no alcanzaba este nivel desde el 31 de julio de 2025, cuando se ubicó en 6,72%. La suba prolongó la presión sobre la asequibilidad de la vivienda, en un escenario en el que el costo de acceder a una propiedad ya condicionaba las decisiones de compra.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que las condiciones financieras no son laxas, pese a que los mercados contemplaban la posibilidad de un nuevo aumento de las tasas de interés oficiales en septiembre.

“Las tasas hipotecarias no son bajas. Los préstamos para automóviles tampoco”, dijo Waller durante un evento de Reuters Next en Washington, según la agencia. El funcionario vinculó el costo del crédito con la situación de los hogares de ingresos medios.

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“Si veo que la vivienda está por el suelo y los autos nuevos se han convertido casi en un lujo”, señaló el gobernador ante la agencia, “eso no son condiciones financieras laxas”.

La tasa hipotecaria fija a 15 años en Estados Unidos aumentó a 6,04%, aunque sigue por debajo de la de los créditos a 30 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bonos del Tesoro y el impacto en las hipotecas

Las hipotecas estadounidenses suelen seguir la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. Fox Business informó que ese rendimiento rondaba el 4,74% el jueves por la tarde, después de una jornada marcada por cambios en las expectativas sobre la política monetaria.

Reuters indicó que el rendimiento de referencia bajó hasta 4,744% el jueves, luego de haber tocado 4,818% el miércoles. Ese nivel fue el más alto desde el 1 de noviembre de 2023.

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Las dudas por el ritmo del endeudamiento público estadounidense y por la capacidad del Gobierno de atender sus obligaciones figuran entre las causas que impulsaron esos rendimientos en las últimas semanas.

La competencia por el capital entre empresas dedicadas a construir infraestructura para inteligencia artificial también incidió en ese movimiento, según la agencia.

El alza de los rendimientos se trasladó al mercado hipotecario y encareció las condiciones para los nuevos compradores, aunque la demanda de compra no registró una caída pronunciada.

La demanda de compra y las expectativas sobre la inflación

El economista jefe de Freddie Mac, Sam Khater, sostuvo que la demanda se mantuvo relativamente estable pese a la evolución de las tasas. “La demanda de compra se ha mantenido relativamente estable”, afirmó a Fox Business.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años rondaron 4,74% y volvieron a presionar al alza a las hipotecas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khater atribuyó ese comportamiento a compradores que se adaptan a las condiciones vigentes, aun con cuotas de financiamiento más costosas.

La economista senior de Realtor.com, Jiayi Xu, relacionó la suba de las hipotecas con las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto impulsó los precios del petróleo, alimentó las preocupaciones inflacionarias y elevó de nuevo los rendimientos de los bonos, explicó a Fox Business.

“La última escalada de tensiones en Medio Oriente ha elevado los precios del petróleo, reavivó las preocupaciones por la inflación y empujó nuevamente al alza los rendimientos y las tasas hipotecarias”, afirmó Xu ante el medio.

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La inflación medida por el índice de gastos de consumo personal, la referencia preferida de la Reserva Federal, se mantiene por encima de su objetivo de 2% desde hace cerca de cinco años y medio.

La aceleración registrada durante los primeros meses del año reforzó las expectativas de un ajuste monetario.

Waller descartó, por el momento, la necesidad de elevar las tasas de referencia en la reunión de la Reserva Federal prevista para el 15 y 16 de septiembre.

Su postura depende de la evolución del próximo informe de inflación correspondiente a agosto.

El gobernador afirmó que las dos últimas mediciones mensuales mostraron señales que lo alentaron.

Si el nuevo dato mantiene una trayectoria similar, se sentiría cómodo con la decisión de no respaldar otra suba, según Reuters. Sus declaraciones contribuyeron a la baja del rendimiento del Tesoro durante la última rueda.

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