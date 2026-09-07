Estados Unidos

Un hombre armado intentó agredir a la candidata demócrata a gobernadora de Ohio durante un acto de campaña

La aspirante Amy Acton, exdirectora de Salud del estado durante la pandemia, resultó ilesa tras el incidente en la Feria de Canfield. El detenido, identificado como Patrick Havas, fue imputado por agresión

La candidata demócrata a la gubernatura de Ohio, Amy Acton, durante un evento de campaña, el 5 de mayo de 2026, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jay LaPrete, Archivo)
La candidata demócrata a la gubernatura de Ohio, Amy Acton, durante un evento de campaña, el 5 de mayo de 2026, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jay LaPrete, Archivo)
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Un hombre se abalanzó el domingo contra la candidata demócrata Amy Acton a la gubernatura de Ohio, durante un acto de campaña en la Feria de Canfield, y provocó heridas a varias personas, según informaron su equipo y las autoridades del condado de Mahoning. Acton, ex directora del Departamento de Salud de Ohio, no sufrió lesiones.

El suceso ocurrió hacia las 14.30 horas locales cuando el hombre, que grababa con su teléfono el discurso de la candidata, se abrió paso entre los asistentes y derribó a varios voluntarios en la carpa del Partido Demócrata del condado, según relató Gerry Ricciutti, portavoz de la oficina del sheriff local. Agentes de la Patrulla de Caminos de Ohio, del dispositivo de seguridad de Acton, redujeron al sospechoso, detenido por la policía de Canfield.

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Los registros judiciales identifican al detenido como Patrick Havas, de 38 años y vecino de Canfield, imputado por dos cargos de agresión y un cargo de conducta desordenada, según la oficina del sheriff. Esta versión difiere de la ofrecida antes por Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del condado, quien había afirmado que el hombre fue arrestado “en posesión de múltiples armas”. Ninguna fuente precisó si Havas portaba un arma de fuego.

ataque Amy Acton
El sospechoso fue detenido por la Policía (X)

“Mientras asistía a la Feria de Canfield, un individuo armado se abalanzó sobre la doctora Acton e hirió a varias personas”, declaró Addie Bullock, directora de comunicación de la campaña. “La doctora Acton y Eric están agradecidos por la rápida actuación de las fuerzas del orden y rezan por la recuperación de los heridos. Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio”, añadió, sin precisar el número de heridos.

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La carrera por la gubernatura de Ohio es una de las más observadas del ciclo electoral, a seis semanas de los comicios de noviembre. Acton, médica de formación, se impuso en las primarias demócratas el 5 de mayo y se enfrenta al republicano Vivek Ramaswamy, aliado del presidente Donald Trump, que también tenía previsto visitar la feria ese domingo.

El gobernador republicano Mike DeWine reclutó a Acton en 2019, cuando era profesora de salud pública en la Universidad Estatal de Ohio para dirigir el Departamento de Salud. Con el avance de la pandemia en 2020, Acton se convirtió en figura de alcance nacional por sus comparecencias diarias junto a DeWine, lo que le valió el premio Profile in Courage de la Fundación John F. Kennedy. Su gestión también le generó el rechazo de sectores contrarios a las restricciones sanitarias.

Patrick Havas, sospechoso del ataque
Patrick Havas, sospechoso del ataque

DeWine dijo que había hablado con Acton y su esposo y se mostró “agradecido” de que no resultara herida. “La violencia o la amenaza de violencia en actos políticos es siempre inaceptable. El caso está en manos de las fuerzas del orden”, afirmó. El fiscal general Andy Wilson expresó confianza en la investigación y calificó lo ocurrido de “inaceptable”.

Ramaswamy también condenó el ataque a través de su directora de comunicación, Connie Luck: “Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin temer amenazas o violencia. Lo sucedido hoy no tiene cabida en la política”. El senador republicano Jon Husted, que fue vicegobernador junto a DeWine, escribió en X que él y su esposa estaban “consternados” y pidió que estas conductas “nunca sean toleradas”.

El episodio se suma a una serie de hechos de violencia política en Estados Unidos, entre ellos el tiroteo de 2017 contra legisladores republicanos en Alexandria (Virginia), el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de Nancy Pelosi, los intentos de asesinato contra Trump en 2024 y 2026, y el asesinato el año pasado de Charlie Kirk en Utah. Según un informe de abril de la Public Service Alliance, los comités políticos federales destinaron más de USD 40 millones a seguridad durante el ciclo 2023-2024.

La oficina del sheriff de Mahoning no ha precisado cuántas personas resultaron heridas ni su estado de salud, y remitió el caso a la Patrulla de Caminos, que continúa la investigación. Havas permanece bajo custodia a la espera de su comparecencia judicial, cuya fecha no ha sido difundida.

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