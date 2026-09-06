Vuelos suspendidos y demoras: cómo opera el Aeropuerto Internacional de Miami tras el accidente de un avión de Amazon

El video muestra otro ángulo del Boeing 767-300 de carga que se salió de pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y quedó detenido junto a una carretera (Video: @OnDisasters)

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El accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami provocó este domingo una suspensión temporal de todas las operaciones aéreas, con demoras y posibles cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales.

El aeropuerto cerró inicialmente todas sus pistas y calles de rodaje, aunque más tarde reabrió dos de sus cuatro pistas.

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El siniestro involucró al vuelo Prime Air 7598, un Boeing 767-300 de Amazon operado por 21 Air, que había partido desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

La aeronave se salió de la pista durante el aterrizaje, cerca de las 14.00, e impactó contra varios vehículos. El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión de vuelos cerca de las 14.30.

El accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami suspendió temporalmente las operaciones aéreas y generó demoras y posibles cancelaciones de vuelos (REUTERS/Marco Bello)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, pidió a los viajeros prever “retrasos significativos y posibles cancelaciones”.

La jefa de Policía del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, informó que cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Tres de los heridos permanecían en estado crítico.

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La reapertura parcial y las demoras en los vuelos

El siniestro paralizó las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami porque las autoridades clausuraron todas las pistas y ordenaron una parada total de vuelos.

El vuelo Prime Air 7598, un Boeing 767-300 de Amazon operado por 21 Air, se salió de la pista durante el aterrizaje tras despegar de San Juan, Puerto Rico (REUTERS/Marco Bello)

La medida afectó tanto a los despegues como a los aterrizajes y obligó a los pasajeros a revisar el estado de sus servicios antes de dirigirse a la terminal.

Según WPLG Local 10 News, una de las cuatro pistas volvió a operar alrededor de las 16.15. Una segunda pista reabrió unos 30 minutos después, aunque las restricciones operativas continuaron durante la tarde.

La FAA indicó que no se autorizarían despegues desde Miami al menos hasta las 17.30. La situación provocó demoras y cancelaciones.

El Aeropuerto Internacional de Miami recomendó a quienes tuvieran vuelos programados consultar directamente con cada aerolínea el estado de sus servicios antes de dirigirse a la terminal, debido a que la operación continuaba afectada.

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La FAA ordenó la suspensión de vuelos en Miami cerca de las 14.30 y advirtió que no autorizaría despegues al menos hasta las 17.30 (REUTERS/Marco Bello)

El incendio y las restricciones de acceso

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una columna de humo negro que salía del carguero mientras los equipos de emergencia combatían el incendio. El avión también chocó contra varios vehículos cerca de la cuadra 2100 de Northwest 42nd Avenue.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade desplegó más de 60 unidades para atender la emergencia. El organismo había confirmado la existencia de varias personas lesionadas antes de que las autoridades precisaran el saldo definitivo de víctimas.

El accidente también afectó el acceso al aeropuerto. Las autoridades instaron a evitar la zona de la avenida 67 y la calle 25 del noroeste, mientras que los usuarios del Metrorail deben realizar un transbordo en la estación Earlington Heights para tomar la línea Orange hacia la terminal.

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La investigación y la respuesta de Amazon

El Aeropuerto Internacional de Miami reabrió dos de sus cuatro pistas durante la tarde, aunque las restricciones operativas continuaron (REUTERS/Marco Bello)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabezará la investigación para establecer las causas del accidente. La FAA también participará en el examen de las circunstancias que llevaron a que el avión se saliera de la pista.

Amazon confirmó que el carguero estaba operado por 21 Air. Un portavoz de la empresa dijo a WPLG Local 10 News que el incidente ocurrió cuando la aeronave intentaba aterrizar y que la compañía colaboraba con las autoridades locales.

“Nuestra prioridad absoluta es la seguridad”, afirmó el representante de Amazon ante el medio. La empresa añadió que buscaba reunir más información sobre lo ocurrido y asistir a las personas afectadas por el accidente.

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