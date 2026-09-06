El comunicado de Amazon tras el accidente de su avión de carga en Miami que dejó cinco muertos

Amazon expresó sus condolencias por la muerte de cinco personas tras el incidente de un avión de carga de Amazon Air en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

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Amazon expresó sus condolencias por la muerte de cinco personas tras el incidente de un avión de carga de Amazon Air en el Aeropuerto Internacional de Miami, ocurrido este domingo durante un intento de aterrizaje.

La compañía indicó que la aeronave era operada por 21 Air y afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho, según informó CBS News, medio estadounidense.

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La empresa señaló que todavía reunía información y que su prioridad inmediata era la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas afectadas.

La vocera de Amazon Kelly Nantel declaró en un primer comunicado recogido por CBS News: “Podemos confirmar que un avión de Amazon Air operado por 21 Air sufrió un incidente mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo”.

La representante sostuvo que se trataba de una situación en desarrollo. También afirmó que Amazon trabajaba con las autoridades locales para determinar qué ocurrió.

La aeronave de Amazon Air era operada por 21 Air y sufrió el incidente durante un intento de aterrizaje en Miami (REUTERS/Marco Bello)

La empresa no precisó en esa primera declaración las causas del incidente, la condición de los tripulantes ni las medidas concretas de asistencia que había desplegado.

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Nantel sí aseguró que la compañía haría todo lo posible para apoyar a quienes resultaron afectados por el incidente.

Amazon reconoció la muerte de cinco personas en un segundo comunicado

El comunicado de Amazon no precisó la carga del avión, el estado previo de la aeronave ni cambios en la operación aérea tras el incidente (Captura X)

Horas después, Nantel difundió una nueva declaración en la que Amazon confirmó el saldo fatal. “Estamos desconsolados al saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami”, expresó la vocera.

La empresa transmitió sus condolencias a las familias, los seres queridos y todas las personas afectadas por la tragedia.

El comunicado no identificó a las víctimas ni estableció si se trataba de integrantes de la tripulación, ocupantes de vehículos o personas que se encontraban en las inmediaciones.

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El resto del comunicado de Amazon (Captura X)

Amazon reiteró que el avión, operado por 21 Air, intentaba aterrizar cuando se produjo el incidente. La firma evitó avanzar sobre una hipótesis acerca de la secuencia que derivó en el hecho.

“Nuestras más profundas condolencias están con las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta pérdida devastadora”, añadió Nantel ante CBS News.

Amazon aseguró que continuaría en contacto con las autoridades y que participaría plenamente de cualquier investigación.

Amazon informó que colaborará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

La compañía evitó atribuir una causa al incidente en Miami

El mensaje corporativo no mencionó fallas mecánicas, condiciones meteorológicas, errores operativos ni problemas en la pista.

Tampoco ofreció información sobre la carga que transportaba el avión o el estado de la aeronave antes del intento de aterrizaje.

La compañía concentró su postura pública en tres aspectos: el reconocimiento del incidente, la confirmación de las víctimas fatales y el compromiso de colaborar con las autoridades que analizan el caso.

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“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y los funcionarios locales para conocer más”, afirmó Nantel en la primera comunicación. La vocera agregó que Amazon buscaba entender “exactamente qué ocurrió”.

La empresa tampoco anticipó plazos para la difusión de nuevos detalles. Su comunicado dejó en manos de las autoridades la determinación de las causas y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

El segundo texto mantuvo esa línea. “Cooperaremos plenamente con cualquier investigación”, indicó la representante de Amazon.

Amazon aseguró que su prioridad inmediata era la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas afectadas (REUTERS/Marco Bello)

El comunicado ubicó a 21 Air como operador de la aeronave

Amazon aclaró en sus dos mensajes que el avión involucrado era de Amazon Air, pero estaba operado por 21 Air.

La vocera no detalló el vínculo contractual entre Amazon y 21 Air ni informó si la empresa había iniciado una revisión interna posterior al incidente. El comunicado tampoco incluyó referencias a cambios en la operación aérea de Amazon.

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La respuesta de la compañía se limitó a la información disponible en ese momento. Amazon expresó que aún recopilaba datos y vinculó cualquier definición posterior al trabajo conjunto con los organismos locales.