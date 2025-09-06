Alerta en Nueva York por tormentas severas con posibilidad de granizo y tornados

El área metropolitana permanece bajo monitoreo por condiciones meteorológicas adversas, según el Servicio Meteorológico Nacional. (ARCHIVO)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una alerta de tormenta severa sobre la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut mientras un sistema atmosférico amenaza con lluvias torrenciales, vientos de gran intensidad, posibilidad de inundaciones repentinas y aparición de tornados. Según reporta CBS News, se espera que el fenómeno meteorológico impacte de lleno este sábado, con una ventana crítica entre la 13:00 y las 18:00 horas, cuando existe una mayor probabilidad de que se desarrollen tormentas severas.

Las autoridades prevén varios riesgos asociados a la jornada, incluyendo granizo de hasta 2.5 centímetros (1 pulgada) de diámetro, ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de 113 km/h (70 millas por hora), precipitaciones en cortos periodos y formación de tornados aislados en puntos dispersos del área triestatal. Este episodio meteorológico ocurre en el marco de un sábado marcado por valores de temperatura propios del verano, con máximas previstas entre los 29 y 32 ℃ (85-90 ℉), y un nivel de humedad que intensificará la sensación térmica y favorecerá el desarrollo de fenómenos intempestivos.

El NWS ha advertido que toda la zona metropolitana permanece bajo vigilancia de tormenta severa hasta las 20:00, y ha recomendado a los ciudadanos seguir estrictamente los avisos y notificaciones que pudieran activarse si la situación se intensifica. Tras la advertencia, analistas anticipan condiciones cambiantes dentro de las próximas horas y un cierre inestable para la jornada.

Autoridades mantienen activa la vigilancia ante riesgos de precipitaciones intensas y actividad tormentosa en la región noreste. (REUTERS/Kylie Cooper)

Condiciones atmosféricas propicias para tormentas extremas y lluvias intensas

Según el pronóstico recogido por CBS News, el fuerte contraste entre el calor diurno y la entrada de un frente frío propiciará el crecimiento de núcleos tormentosos, con desarrollo vertical y potencial destructivo localizado. La primera parte del día se ha caracterizado por condiciones soleadas y estables, pero el ambiente cambió gradualmente con la llegada de nubes espesas y la activación de células convectivas por la tarde.

Las temperaturas elevadas, junto a un intenso régimen de humedad, generan un entorno propicio para precipitaciones sobresalientes. El registro acumulado de lluvias oscilará entre los 25 y 75 milímetros (1-3 pulgadas) desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, aunque algunas zonas podrían experimentar valores por encima de ese rango. En consecuencia, las autoridades prevén la ocurrencia de inundaciones repentinas, sobre todo en áreas de baja altitud o con sistemas de drenaje comprometidos.

El granizo y los vientos en línea recta destacan como otros peligros asociados al desarrollo de estas tormentas. El aviso del NWS especifica que es posible la caída de granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar, lo que podría ocasionar daños materiales a vehículos y techados. Por su parte, las ráfagas de viento superiores a los 110 km/h pueden provocar caída de árboles y cables eléctricos, añadiendo riesgos adicionales para la infraestructura urbana y el tránsito.

Transición hacia condiciones otoñales a partir del domingo

Una vez se disipe el sistema tormentoso, el ambiente experimentará una transición sensible hacia características propias del otoño en la región noreste del país. El análisis del NWS indica que los valores máximos de temperatura el domingo apenas rondarán los 21 ℃ (70 ℉), con una sensación térmica inferior a la de jornadas previas debido a la pérdida de humedad y la presencia de vientos persistentes. El predominio de una masa de aire más fresca reemplazará el bochorno actual, y las lluvias residuales podrían continuar hasta las primeras horas del domingo en sectores localizados, especialmente en el extremo oriental del área metropolitana.

Este cambio supondrá un alivio para quienes han experimentado semanas de temperaturas elevadas, aunque CBS News advierte que la precipitación del fin de semana no revertirá el déficit hídrico que afecta a la región. La llegada de aire más seco marcará una semana entrante con condiciones notablemente más estables y soleadas, con temperaturas cercanas a los 21 ℃ (70 ℉) y sin probabilidad de más lluvias a corto plazo.

Autoridades mantienen activa la vigilancia ante riesgos de precipitaciones intensas y actividad tormentosa en la región noreste. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Recomendaciones y monitoreo permanente de los avisos oficiales

Ante la previsión de tormentas severas, el NWS insta a la población a extremar precauciones, mantenerse informados con fuentes oficiales y limitar la movilidad en los horarios de mayor riesgo. La entidad exhorta a tomar medidas preventivas para resguardar bienes y reducir la exposición a eventos peligrosos como vientos intensos, caídas de ramas o anegamientos súbitos en las vías.

Las alertas podrán actualizarse a lo largo del día en función del avance del sistema meteorológico. CBS News recalca la importancia de monitorear las actualizaciones y seguir las instrucciones de emergencia emitidas por las autoridades locales, frente a un escenario de riesgo significativo que puede evolucionar con rapidez. La situación continuará bajo permanente observación hasta la disipación completa de las inclemencias anunciadas por el NWS.