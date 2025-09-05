Estados Unidos

Tragedia en parque nacional: un joven murió tras caer desde 12 metros en Kentucky

Un visitante de 24 años sufrió un accidente fatal en Whittleton Arch, Red River Gorge, durante un concurrido fin de semana turístico, lo que resalta los riesgos de las actividades al aire libre en zonas rocosas

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Cameron Smoot cayó al vacío
Cameron Smoot cayó al vacío y murió a las horas por sus lesiones graves (Facebook Powell County Search and Rescue)

Cameron Smoot, un joven de 24 años originario de Mason, Ohio, muerió en los últimos días tras caer desde una altura de 12 metros en Whittleton Arch, una formación rocosa ubicada en Red River Gorge, Kentucky. El accidente ocurrió el sábado 30 de agosto, durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, una de las fechas de mayor afluencia turística en la región. La Oficina del Forense del Condado de Fayette confirmó que el joven murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída.

Cayó al vacío y murió por las heridas letales

El incidente se produjo alrededor de las cuatro de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que una persona había caído en el área del Parque Nacional Daniel Boone, en el estado de Kentucky. Al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron al individuo en estado de alerta y en una condición sumamente crítica.

Según los reportes oficiales, la caída desde la cima fue de aproximadamente 12 metros, lo que provocó lesiones graves. Cameron Smoot se encontraba en la zona de Whittleton Arch, un sector del parque que contiene una cascada y varias formaciones de rocas.

El equipo de búsqueda y rescate del condado de Powell dio a conocer los primeros reportes de salud de Cameron Smoot cuando alertaron la caída: “Se informó que el paciente tenía hematomas en la cabeza, el brazo y posiblemente un esguince de tobillo”.

El joven de 24 años
El joven de 24 años cayó desde una altura de 12 metros aproximadamente (Facebook Powell County Search and Rescue)

La operación de rescate movilizó a varios equipos especializados, entre ellos el personal de los servicios médicos de emergencia del condado de Powell, el Departamento de Bomberos Voluntarios Tri-Comunitarios, el Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Lee y responsables de Parques Estatales de Kentucky.

Al llegar al lugar de los hechos, hallaron al joven aún con signos vitales y tras estabilizarlo, los rescatistas lo trasladaron al Departamento de Bomberos de Middlefork. Posteriormente, fue transportado en helicóptero a un hospital de la Universidad de Kentucky donde, a pesar de los esfuerzos médicos, Smoot perdió la vida poco después de las nueve de la noche del mismo día.

Qué determinó el equipo forense

La Oficina del Forense del Condado de Fayette, en la ciudad de Lexintong, determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por fuerza contundente derivadas de la caída. Las autoridades han catalogado el suceso como un accidente y mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles.

El equipo de Powell County Search and Rescue expresó su pesar a la familia de Smoot a través de un comunicado en redes sociales, en el que manifestaron sus condolencias y recordaron los riesgos asociados a las actividades al aire libre en la zona. En su mensaje, advirtieron sobre la importancia de extremar las precauciones en entornos naturales, especialmente en áreas con formaciones rocosas, desniveles pronunciados y sectores resbaladizos.

Autoridades alertaron sobre los peligros
Autoridades alertaron sobre los peligros del parque nacional (Facebook Powell County Search and Rescue)

Red River Gorge es un sector del Parque Nacional Daniel Boone que es conocido internacionalmente como un destino destacado para la escalada, el rápel, el senderismo y el campamento, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

La tragedia ocurrida durante el fin de semana del Día del Trabajo pone de relieve los peligros que pueden presentarse incluso en lugares frecuentados por entusiastas de las actividades al aire libre. Las autoridades insisten en la necesidad de prestar atención en el terreno y respetar las distancias de seguridad en zonas elevadas, ya que un simple descuido puede tener consecuencias fatales.

“Lo que normalmente puede ser un simple resbalón, puede ser mortal en altura. Manténganse alerta del terreno a su alrededor y manténganse siempre a una distancia prudencial del borde”, menciona uno de los equipos de rescate sobre el peligro de la zona.

Temas Relacionados

Cameron SmootKentuckyNewsroom BUEEstados UnidosHematomas

Últimas Noticias

Acusan a un hombre por vender más de 200.000 productos falsos de Nintendo en Amazon

El sospechoso fue identificado como Isaac Lapidus, de 34 años, detenido tras un operativo en un almacén de Island Park, Nueva York

Acusan a un hombre por

Partidos de la MLB hoy viernes 5 de septiembre 2025: ¿A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani?

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

Partidos de la MLB hoy

Texas prohibe la carne cultivada en laboratorio: qué dice la ley y hasta cuándo regirá la prohibición

La medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott y refrendada por el Departamento de Agricultura estatal, limita la producción y distribución de proteína celular en todo el territorio texano hasta 2027.

Texas prohibe la carne cultivada

Los casos de rabia en fauna silvestre aumentan en EEUU mientras los CDC vigilan 15 brotes activos

Autoridades sanitarias advierten sobre riesgos crecientes para comunidades cercanas a hábitats de mapaches, zorros y murciélagos

Los casos de rabia en

El legado de Mademoiselle, Glamour y Charm: Las revistas que empoderaron a la mujer trabajadora en Estados Unidos

Durante décadas, estas publicaciones rompieron moldes al mostrar a las mujeres jóvenes como profesionales independientes, abriendo debates sobre feminismo y cambiando para siempre la imagen de la trabajadora en la cultura estadounidense

El legado de Mademoiselle, Glamour
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nacional vs importado: qué eligen

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

Un relevamiento privado mostró deflación en alimentos durante la última semana

Mercados: el riesgo país superó los 900 puntos antes de las elecciones bonaerenses

Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

INFOBAE AMÉRICA
Qué leer esta semana: el

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

“Agárrame, por favor”: la súplica de un niño rescatado tras el accidente que dejó 16 muertos en Lisboa

TELESHOW
El sugestivo comentario de Flor

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”