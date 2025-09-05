Tragedia en parque nacional: un joven murió tras caer desde 12 metros en Kentucky

Cameron Smoot cayó al vacío y murió a las horas por sus lesiones graves (Facebook Powell County Search and Rescue)

Cameron Smoot, un joven de 24 años originario de Mason, Ohio, muerió en los últimos días tras caer desde una altura de 12 metros en Whittleton Arch, una formación rocosa ubicada en Red River Gorge, Kentucky. El accidente ocurrió el sábado 30 de agosto, durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, una de las fechas de mayor afluencia turística en la región. La Oficina del Forense del Condado de Fayette confirmó que el joven murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída.

Cayó al vacío y murió por las heridas letales

El incidente se produjo alrededor de las cuatro de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que una persona había caído en el área del Parque Nacional Daniel Boone, en el estado de Kentucky. Al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron al individuo en estado de alerta y en una condición sumamente crítica.

Según los reportes oficiales, la caída desde la cima fue de aproximadamente 12 metros, lo que provocó lesiones graves. Cameron Smoot se encontraba en la zona de Whittleton Arch, un sector del parque que contiene una cascada y varias formaciones de rocas.

El equipo de búsqueda y rescate del condado de Powell dio a conocer los primeros reportes de salud de Cameron Smoot cuando alertaron la caída: “Se informó que el paciente tenía hematomas en la cabeza, el brazo y posiblemente un esguince de tobillo”.

El joven de 24 años cayó desde una altura de 12 metros aproximadamente (Facebook Powell County Search and Rescue)

La operación de rescate movilizó a varios equipos especializados, entre ellos el personal de los servicios médicos de emergencia del condado de Powell, el Departamento de Bomberos Voluntarios Tri-Comunitarios, el Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Lee y responsables de Parques Estatales de Kentucky.

Al llegar al lugar de los hechos, hallaron al joven aún con signos vitales y tras estabilizarlo, los rescatistas lo trasladaron al Departamento de Bomberos de Middlefork. Posteriormente, fue transportado en helicóptero a un hospital de la Universidad de Kentucky donde, a pesar de los esfuerzos médicos, Smoot perdió la vida poco después de las nueve de la noche del mismo día.

Qué determinó el equipo forense

La Oficina del Forense del Condado de Fayette, en la ciudad de Lexintong, determinó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por fuerza contundente derivadas de la caída. Las autoridades han catalogado el suceso como un accidente y mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles.

El equipo de Powell County Search and Rescue expresó su pesar a la familia de Smoot a través de un comunicado en redes sociales, en el que manifestaron sus condolencias y recordaron los riesgos asociados a las actividades al aire libre en la zona. En su mensaje, advirtieron sobre la importancia de extremar las precauciones en entornos naturales, especialmente en áreas con formaciones rocosas, desniveles pronunciados y sectores resbaladizos.

Autoridades alertaron sobre los peligros del parque nacional (Facebook Powell County Search and Rescue)

Red River Gorge es un sector del Parque Nacional Daniel Boone que es conocido internacionalmente como un destino destacado para la escalada, el rápel, el senderismo y el campamento, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

La tragedia ocurrida durante el fin de semana del Día del Trabajo pone de relieve los peligros que pueden presentarse incluso en lugares frecuentados por entusiastas de las actividades al aire libre. Las autoridades insisten en la necesidad de prestar atención en el terreno y respetar las distancias de seguridad en zonas elevadas, ya que un simple descuido puede tener consecuencias fatales.

“Lo que normalmente puede ser un simple resbalón, puede ser mortal en altura. Manténganse alerta del terreno a su alrededor y manténganse siempre a una distancia prudencial del borde”, menciona uno de los equipos de rescate sobre el peligro de la zona.