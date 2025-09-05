Estados Unidos

Señal de auxilio salvó a mujer en un 7-Eleven de California y terminó con un arresto por violencia doméstica

Una víctima encontró una forma discreta de pedir ayuda en una tienda de conveniencia en Alhambra, lo que permitió a empleados advertir a las autoridades sobre una situación de peligro

Por Alejandra Villalobos

Guardar
Las autoridades resaltan la importancia de identificar gestos que permiten pedir ayuda de forma discreta. (Crédito: Facebook / Alhambra Police Department)

Una mujer logró pedir ayuda discretamente en una tienda 7-Eleven de Alhambra, California, utilizando una señal de mano reconocida internacionalmente para alertar sobre situaciones de peligro doméstico, informó NBC News. El incidente llevó al arresto de John Palombi, de 38 años y residente de Glendale, quien ahora enfrenta cargos por violencia doméstica y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La situación ocurrió en Alhambra, a aproximadamente 14 kilómetros al noreste de Los Ángeles, cuando una empleada del establecimiento percibió la señal de auxilio realizada por la víctima. Gracias a una rápida reacción, el trabajador alertó a la policía local que al llegar al sitio pudo confirmar la existencia de un caso de violencia doméstica. La identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades, que destacaron la importancia de la comunicación no verbal empleada para solicitar intervención policial.

La señal utilizada por la víctima fue creada y promovida por la Canadian Women’s Foundation. Consiste en colocar el pulgar bajo los cuatro dedos de la mano y cerrar los dedos sobre el pulgar, un gesto simple que permite pedir ayuda sin levantar sospechas ante posibles agresores. La policía de Alhambra explicó en su página de Facebook, citada por NBC News, que este “pequeño movimiento” permitió que una persona reconociera el llamado de emergencia y solicitara su presencia.

Empleados de establecimientos públicos pueden
Empleados de establecimientos públicos pueden colaborar en situaciones de emergencia al reconocer señales internacionales. (Captura de pantalla/Facebook / Alhambra Police Department)

Detalles de la intervención policial revelan la secuencia del operativo

Las imágenes extraídas de la cámara corporal de los oficiales documentan el desarrollo del operativo. De acuerdo con la reconstrucción policial difundida a través de redes sociales y reseñada por NBC News, al llegar al estacionamiento del 7-Eleven, los agentes identificaron rápidamente a John Palombi y le solicitaron permanecer en el lugar para una revisión. Durante esos momentos, Palombi intentó alejarse del sitio; sin embargo, los policías le dieron alcance y procedieron a su detención.

Las autoridades comunicaron que en el momento de su arresto, Palombi era buscado bajo una orden de detención activa y hallaron en su poder una pistola eléctrica, también conocida como arma de descarga. Ningún otro cliente del establecimiento resultó herido o estuvo en peligro directo durante el incidente, según relató la policía local en sus declaraciones a los medios.

Un gesto sencillo puede hacer
Un gesto sencillo puede hacer la diferencia al momento de alertar sobre una situación de peligro en espacios públicos. (Captura de pantalla/Facebook / Alhambra Police Department)

La importancia del reconocimiento rápido y la colaboración ciudadana

El incidente pone de manifiesto la relevancia de que tanto el público como trabajadores de atención al cliente reconozcan las señales internacionales de auxilio. NBC News relató la declaración de uno de los empleados del 7-Eleven, Shamsher Singh, quien valoró la decisión de su colega de llamar a la policía en ese momento. “Él hizo un gran trabajo porque ella necesitaba ayuda,” afirmó Singh en entrevista para NBC Los Angeles. “Tomó una buena decisión.”

El papel de los empleados del comercio fue fundamental, ya que observaron el gesto que la víctima realizó intencionalmente para alertar sobre su situación, y respondieron de manera rápida y decisiva. La cooperación entre la comunidad y las fuerzas policiales resultó esencial para asegurar que la intervención ocurriera antes de que la situación escalara o la víctima pudiera sufrir daños mayores.

La difusión de señales de
La difusión de señales de auxilio fomenta entornos más seguros y facilita respuestas rápidas ante casos de abuso. (Captura de pantalla/Facebook / Alhambra Police Department)

Contexto actual de la señal de ayuda y su difusión en espacios públicos

La señal de ayuda con la mano se ha difundido en muchos países como un método discreto para solicitar auxilio en contextos de abuso doméstico u otros riesgos. La Canadian Women’s Foundation difundió este gesto especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando los confinamientos complicaron las posibilidades de pedir ayuda a través de métodos tradicionales. Las autoridades y organizaciones de apoyo recomiendan mantenerse informados y atentos a las señales, tanto en espacios públicos como privados, para detectar posibles casos antes de que deriven en situaciones irreversibles.

El caso ocurrido en Alhambra subraya la necesidad de capacitación para empleados de establecimientos comerciales y de la difusión continua de información sobre señales de emergencia en la sociedad. La policía de Alhambra continúa recabando información y ha reiterado el valor de la colaboración ciudadana en la prevención y atención de la violencia doméstica, señaló NBC News.

Temas Relacionados

California7-Elevenseñal de auxilioviolencia domésticaarrestoEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Imágenes satelitales captaron la llegada de una flota de guerra estadounidense frente a las costas de Venezuela

Las capturas muestran la presencia de destructores, submarinos y portahelicópteros estadounidenses a pocos kilómetros de territorio venezolano

Imágenes satelitales captaron la llegada

Un niño de tres años murió tras permanecer en un coche caliente en Utah; su familia lo dejó tras una salida

Las autoridades del condado informaron que el pequeño fue hallado inconsciente fuera de su hogar al regreso de una jornada de compras familiares, y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar

Un niño de tres años

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Reston

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: el pronóstico

Estados Unidos frena la emisión de Green Cards EB-2 dejando a miles de profesionales en espera

La EB-2 constituye una de las vías principales para que profesionales internacionales y personas con habilidades destacadas puedan vivir y trabajar permanentemente en el país

Estados Unidos frena la emisión

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en San Antonio: temperatura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Opositores exiliados de Nicaragua exigieron

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

Un mural de 4.000 años descubierto en Perú reescribe la historia de las primeras civilizaciones andinas

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”