Estados Unidos

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

Los datos publicados también revisaron a la baja los resultados de junio, el primer mes desde la pandemia en que el balance de contrataciones y despidos fue negativo

Un letrero donde se ofrece
Un letrero donde se ofrece empleo, en Morrisville, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke)

La revisión de las cifras oficiales reveló que Estados Unidos experimentó en junio una pérdida neta de 13.000 empleos, un hecho que no se registraba desde diciembre de 2020, según datos del gobierno. Este ajuste a la baja en los datos de empleo se suma a la tendencia de desaceleración que se observó en agosto, cuando el Departamento de Trabajo informó que la economía estadounidense generó sólo 22.000 nuevos puestos de trabajo.

Esta cifra resultó considerablemente inferior a las expectativas de los economistas consultados por medios como The Wall Street Journal, quienes proyectaban un aumento de 75.000 empleos.

El informe del Departamento de Trabajo del viernes subraya que el ritmo de creación de empleo en el país continúa perdiendo fuerza, lo que constituye una señal clara de que el mercado laboral estadounidense atraviesa un proceso de deterioro. La combinación de la revisión negativa de los datos de junio y el modesto crecimiento registrado en agosto refuerza la percepción de un enfriamiento en la dinámica laboral de Estados Unidos.

La reacción del presidente Donald Trump ante un informe laboral desfavorable del mes anterior fue contundente: decidió destituir a la economista responsable de la elaboración de las cifras y propuso a una persona de su confianza para ocupar el cargo.

Durante una cena con destacados ejecutivos del sector tecnológico, celebrada el jueves por la noche, el mandatario restó importancia a los datos que se darían a conocer al día siguiente. En ese contexto, Trump declaró: “Las cifras reales de las que hablo serán las que se vean dentro de un año, sea cual sea el resultado”.

Noticia en desarrollo...

