Con la ausencia de Elon Musk, Donald Trump se reunió con los principales magnates de la IA en una cena en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Doanld Trump, habla con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, durante una cena privada para líderes tecnológicos y empresariales en el Comedor de Estado de la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves a más de una docena de los principales magnates de la Inteligencia Artificial en una cena en la Casa Blanca, organizada durante la fallida inauguración de la renovación de uno de los jardines del complejo gubernamental. La ausencia más destacada fue la de Elon Musk, quien informó en su cuenta de X que no podría asistir y que alguien lo representaría.

Trump abrió la cena señalando: “Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien”, mientras los invitados ocupaban una amplia mesa equipada con micrófonos individuales. El presidente se sentó al lado de la primera dama, Melania Trump, y al otro lado estuvo Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Entre los asistentes se encontraba el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el CEO de Apple, Tim Cook, junto a otros ejecutivos de las principales empresas de tecnología.

La cena fue trasladada al interior de la Casa Blanca debido a la lluvia que sorprendió a la capital, aunque originalmente estaba prevista en el Rose Garden, donde Trump había instalado mesas y sombrillas simulando la disposición de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

El presidente estadounidense Doanld Trump, la primera dama Melania Trump y el cofundador de Microsoft Bill Gates (REUTERS/Brian Snyder)

Durante la cena, Zuckerberg fue el primero en hablar y destacó la inversión de su empresa y otras compañías en infraestructura tecnológica: “Todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes para construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación”.

Luego, Gates agradeció el encuentro y reconoció el papel del mandatario: “El increíble liderazgo del presidente es notable, y es importante una reunión con personas que están cambiando el mundo dentro de su ámbito”.

La reunión de la noche siguió a otra actividad encabezada por la primera dama, quien lideró una sesión de trabajo de la nueva comisión de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca. Durante ese encuentro, Melania Trump afirmó: “Los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”, subrayando la relevancia de la IA en la educación y la sociedad.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, asistió a una cena privada para líderes tecnológicos en el Comedor de Estado de la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

El evento reunió a figuras influyentes del sector tecnológico con el objetivo de debatir el desarrollo de la Inteligencia Artificial y su impacto en distintos ámbitos. Además, proporcionó un espacio para que los líderes de la industria compartieran avances y planes de inversión en infraestructura digital.

La presencia de Cook, Gates y Zuckerberg refuerza el interés del gobierno estadounidense por consolidar la relación con las principales compañías del sector y asegurar la posición de Estados Unidos como líder global en innovación tecnológica.

Elon Musk, quien mantiene una relación cercana con Trump, no pudo asistir personalmente, pero su participación fue reemplazada por un representante según informó en X. La ausencia del CEO de Tesla y SpaceX fue comentada por medios especializados como una de las novedades de la noche, dado su protagonismo en el ámbito tecnológico y en debates sobre regulación de IA.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (REUTERS/Brian Snyder)

El encuentro también permitió que los invitados intercambiaran perspectivas sobre la expansión de la Inteligencia Artificial en la educación, la salud y los negocios, así como la implementación de nuevas plataformas y centros de datos en Estados Unidos.

(Con información de EFE)