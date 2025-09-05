Estados Unidos

Con la ausencia de Elon Musk, Donald Trump se reunió con los principales magnates de la IA en una cena en la Casa Blanca

Entre los asistentes se encontraba el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg y el CEO de Apple, Tim Cook, junto a otros ejecutivos de las principales empresas de tecnología

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Doanld Trump, habla con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, durante una cena privada para líderes tecnológicos y empresariales en el Comedor de Estado de la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves a más de una docena de los principales magnates de la Inteligencia Artificial en una cena en la Casa Blanca, organizada durante la fallida inauguración de la renovación de uno de los jardines del complejo gubernamental. La ausencia más destacada fue la de Elon Musk, quien informó en su cuenta de X que no podría asistir y que alguien lo representaría.

Trump abrió la cena señalando: “Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien”, mientras los invitados ocupaban una amplia mesa equipada con micrófonos individuales. El presidente se sentó al lado de la primera dama, Melania Trump, y al otro lado estuvo Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Entre los asistentes se encontraba el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el CEO de Apple, Tim Cook, junto a otros ejecutivos de las principales empresas de tecnología.

La cena fue trasladada al interior de la Casa Blanca debido a la lluvia que sorprendió a la capital, aunque originalmente estaba prevista en el Rose Garden, donde Trump había instalado mesas y sombrillas simulando la disposición de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

El presidente estadounidense Doanld Trump,
El presidente estadounidense Doanld Trump, la primera dama Melania Trump y el cofundador de Microsoft Bill Gates (REUTERS/Brian Snyder)

Durante la cena, Zuckerberg fue el primero en hablar y destacó la inversión de su empresa y otras compañías en infraestructura tecnológica: “Todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes para construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación”.

Luego, Gates agradeció el encuentro y reconoció el papel del mandatario: “El increíble liderazgo del presidente es notable, y es importante una reunión con personas que están cambiando el mundo dentro de su ámbito”.

La reunión de la noche siguió a otra actividad encabezada por la primera dama, quien lideró una sesión de trabajo de la nueva comisión de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca. Durante ese encuentro, Melania Trump afirmó: “Los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”, subrayando la relevancia de la IA en la educación y la sociedad.

El CEO de OpenAI, Sam
El CEO de OpenAI, Sam Altman, asistió a una cena privada para líderes tecnológicos en el Comedor de Estado de la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

El evento reunió a figuras influyentes del sector tecnológico con el objetivo de debatir el desarrollo de la Inteligencia Artificial y su impacto en distintos ámbitos. Además, proporcionó un espacio para que los líderes de la industria compartieran avances y planes de inversión en infraestructura digital.

La presencia de Cook, Gates y Zuckerberg refuerza el interés del gobierno estadounidense por consolidar la relación con las principales compañías del sector y asegurar la posición de Estados Unidos como líder global en innovación tecnológica.

Elon Musk, quien mantiene una relación cercana con Trump, no pudo asistir personalmente, pero su participación fue reemplazada por un representante según informó en X. La ausencia del CEO de Tesla y SpaceX fue comentada por medios especializados como una de las novedades de la noche, dado su protagonismo en el ámbito tecnológico y en debates sobre regulación de IA.

El director ejecutivo de Apple,
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (REUTERS/Brian Snyder)

El encuentro también permitió que los invitados intercambiaran perspectivas sobre la expansión de la Inteligencia Artificial en la educación, la salud y los negocios, así como la implementación de nuevas plataformas y centros de datos en Estados Unidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosElon MuskDonald TrumpInteligencia ArtificialMark ZuckerbergBill GatesTim CookMelania TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EEUU impuso restricciones de visa a ciudadanos centroamericanos vinculados con el Partido Comunista chino

El Departamento de Estado aseguró que las nuevas acciones buscan frenar la influencia regional de Beijing y sancionar a quienes hayan colaborado con operaciones que debilitan las instituciones y el Estado de derecho

EEUU impuso restricciones de visa

Retiran medida que buscaba pagos en efectivo a usuarios de vuelos afectados por retrasos en EEUU

La decisión del Departamento de Transporte estadounidense responde a las presiones de las compañías aéreas, que argumentaron que la iniciativa provocaría aumentos en el costo de los boletos y complejidades operativas

Retiran medida que buscaba pagos

Sabrina Carpenter domina el ranking de Spotify EEUU con su nuevo álbum, ¿Cuáles son sus grandes éxitos?

El nuevo álbum de Sabrina Carpenter, Man’s Best Friend, es su séptimo trabajo de estudio y fue lanzado el 29 de agosto de 2025 por Island Records

Sabrina Carpenter domina el ranking

Recomiendan a los viajeros llegar con dos horas de antelación por mejoras en el aeropuerto de Miami

Durante dos meses el punto de revisión número dos estará fuera de servicio para la instalación de equipos de inspección de última tecnología

Recomiendan a los viajeros llegar

Posponen desfile de la Independencia de México en suburbios de Chicago por alerta de ICE y Guardia Nacional

La mayor celebración comunitaria anual en el norte del área metropolitana, que usualmente reúne a cientos de familias, deberá reprogramarse para finales de año tras la recomendación de suspender grandes reuniones ante la posibilidad de operativos

Posponen desfile de la Independencia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleadas del geriátrico clausurado en

Empleadas del geriátrico clausurado en Córdoba contaron cómo vivían los ancianos: “Nunca los bañaban”

Fentanilo mortal: la ANMAT comenzó el monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta argentina Noel de Castro

Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

El video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel cenando juntos hace un año

INFOBAE AMÉRICA
James Cameron: “Soy un humilde

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

EEUU impuso restricciones de visa a ciudadanos centroamericanos vinculados con el Partido Comunista chino

Escrito hace 500 años, vigente en la política de hoy: Maquiavelo enseña a alternar moral y astucia

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

“Habrá severas consecuencias”: la advertencia de congresistas de EEUU si el régimen chavista atenta contra María Corina Machado

TELESHOW
La reacción de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”